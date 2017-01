La tormenta perfectaTratar de entender al terrorismo no acerca la pazAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoCuchillo de Palo: Uruguay en Mercosur, de las palabras a los hechosEl crimen debe de pagar.El Frente Amplio y el realismo socialistaHasta el último hombre, de Mel Gibson“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.El carácter de la crisis: nuestras tareas. (Abordando eso gris que parece la teoría).Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.El año de la crisis éticaPatentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneo2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria

Tratar de entender al terrorismo no acerca la paz

Ana Jerozolimski

13.01.2017

El atentado del domingo último en Jerusalem, en el que un palestino arrolló con un camión a un grupo de soldados israelíes durante un paseo cultural, matando a cuatro de ellos y dejando a más de 15 heridos, volvió a dejar en evidencia que determinadas cosas que parecen claras para todos, son medidas por algunos de otra forma cuando se trata de Israel.

Cuando un radical islamista atropelló con un camión a la multitud que festejaba el Día de la Bastilla en Niza, el 14 de julio, matando a 85 personas e hiriendo a unas 400, nadie dudó, como es lógico, si llamar a esa barbaridad de terrorismo. Lo mismo cuando el 19 de diciembre, otro fanático inspirado en el Estado Islámico, embistió un mercado navideño en Berlín, matando a 12 personas e hiriendo a unas 50. Pero cuando un camión embiste a un grupo de israelíes, la cosa a veces cambia. A veces, decimos, porque no generalizamos, y han sido numerosas esta vez las condenas de diferentes partes del mundo al atentado, con muestras emotivas de solidaridad, como ser la proyección de la imagen con la bandera de Israel sobre la Puerta de Brandemburgo en Berlín, luego en la Municipalidad de Rotterdam (por iniciativa de su Intendente musulmán) y luego sobre la de París.

Dicho sea de paso, cabe recordar que los atropellados no fueron soldados en el campo de batalla en un combate, sino en medio de Jerusalem, durante una actividad cultural junto a un punto de observación turístico en el que iban a escuchar una charla de uno de sus oficiales , sobre Jerusalem.

Cuando los atentados son cometidos contra Israel, también cuando las víctimas son civiles-hombres, mujeres y niños-aparecen quienes se retuercen para explicar, buscar excusas y definiciones alternativas. Pasa siempre y lo increíble es que pasó también esta vez, cuando la motivación del atacante, según se informó, había sido la radicalización de Daesh, el Estado Islámico, la misma que en Niza y Berlín, lo cual puede ser visto como algo distinto de la "común" dinámica de conflicto israelo palestino.

Cuando los atentados son en Israel, surgen los análisis sobre las políticas de Israel en el tema palestino, sobre el conflicto, la falta de independencia palestina y demás. Y el problema es que de ello, implícitamente, se desprenden intentos de entender los atentados. Entre eso y la justificación, hay solamente un paso.

Aclaramos lo que suponemos que ya saben quienes leen con relativa asiduidad nuestras columnas: es más que legítimo discrepar sobre la política del gobierno israelí en esos temas y en muchos otros. Es legítimo entender diferentes posturas palestinas. Lo que no es legítimo es dar a entender que por el conflicto, por la falta de solución en el terreno, hay que entender a los palestinos cuando cometen atentados terroristas. Eso no es legítimo en ninguna parte del mundo. El terrorismo debe ser condenado, sea cual sea su sello y su identidad.

En este sentido, consideramos que de todas las importantes condenas publicadas por diferentes países, gobernantes, diplomáticos, en distintas partes del mundo, una de las más profundas y significativas fue la emitida por la Cancillería uruguaya. Es que además de condenar enérgicamente el atentado, manifestando "su repudio a estas prácticas terroristas", Uruguay recalcó algo clave de fondo: "además de ser violatorias de los principios más fundamentales del Derecho Internacional, en nada contribuyen a la búsqueda de una solución pacífica y negociada entre las partes ".

En otras palabras: no se soluciona nada con el terrorismo, no se acerca la paz.

Parece que hay que aclarárselo a quienes tienen como reacción al atentado, el resorte inmediato de responsabilizar a Israel, en lugar de culpar al terrorista, alegando que por culpa de Israel no hay paz..¿Realmente alguien puede creer que quien sale a matar tiene como objetivo lograr la paz?

Otro aspecto problemático de este fenómeno es la forma en que algunos medios informan sobre lo sucedido, deformando de hecho la sustancia de la noticia, como pasó este domingo con la BBC de Londres. "Driver of lorry shot in Jerusalem after allegedly ramming pedestrians, injuring at least 15, Israeli media report", decía el titular en inglés . O sea: "El conductor de un camión fue baleado en Jerusalem luego de haber supuestamente embestido transeúntes, hiriendo a por lo menos 15, informan medios israelíes".

Esto nos recordó una conferencia brindada años atrás en Jerusalem por la periodista y escritora catalana Pilar Rahola, férrea crítica del fundamentalismo y el terrorismo , quien analizando los titulares de la prensa española después de algunos de los peores atentados suicidas de la segunda intifada, recordó el que ostentaba uno de los periódicos, al que no identificó, tras el terrible atentado con explosivos en el restaurante "Maxim" en Haifa perpetrado el 4 de octubre del 2003 por Inadi Jaradat, terrorista de la Jihad Islámica. En la explosión murieron 21 ciudadanos israelíes, 18 de ellos judíos y 3 árabes y más de 50 resultaron heridos. Entre los muertos hubo dos familias y cuatro niños, uno de ellos un bebé de meses. Pilar Rahola contó que el diario en cuestión había titulado la noticia: "Joven árabe se inmola en Haifa".Y airada, acotó: "El titular tendría que haber sido ´terrorista mata a más de 20 civiles en Haifa´, no el que pusieron".

Se equivocan quienes creen que al intentar entender, excusar y así indirectamente justificar los atentados, están ayudando en algo a las reivindicaciones palestinas.