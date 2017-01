Frente Amplio, la renovación imprescindible¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaTratar de entender al terrorismo no acerca la pazAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoCuchillo de Palo: Uruguay en Mercosur, de las palabras a los hechosHasta el último hombre, de Mel GibsonEl crimen debe de pagar.“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.El carácter de la crisis: nuestras tareas. (Abordando eso gris que parece la teoría).Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.El año de la crisis éticaPatentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneo2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria

¿Son subversivos o simples idiotas?

Aníbal Gloodtdofky

14.01.2017

El domingo pasado visité la Feria de Tristán Narvaja. Caótica, ganada por el bullicio, intransitable, variada de viejo y novedades a la vez.

La de siempre. Revisaba libros cuando me llamaron la atención unos carteles pegatinados en las chapas de un edificio en construcción. Enseguida ví que la feria había sido pegatinada con los mismos carteles: “Especuladores: Fuera del Cordón y del Centro. No a la gentrificación.” Y acompañaba abajo una proclama firmada por “Anarquistas” a secas. Antes de zambullirnos en la joyita de su texto informemos a los lectores qué cosa es la “gentrificación”. Estos modernos angloanarquistas toman del inglés el vocablo “gentrification” cuya traducción sería “elitización residencial” que supone el cambio en las condiciones y equipamiento de un barrio, atrayendo inversiones que mejoren la calidad de vida ambiental. A eso se oponen militantemente los firmantes. Y hasta allí generosamente se les puede calificar de “ciudadanos – equivocados – que –ejercen –su – derecho – a – proclamar – su – equívoco”. Ahora repasemos la proclama; “Videovigilancia, iluminación excesiva en las calles principales y un visible aumento de policías han sido coordinados entre la Intendencia y el Ministerio del Interior…” Pues sí, en el Centro las tres cosas son visibles. ¡Por suerte! Si eso es gentrificar, bienvenida sea la gentrificación. Los vecinos, los trabajadores, los comerciantes, los vendedores callejeros y todos cuantos concurren al Centro por las más diversas razones comparten estas medidas. No son son un reclamo, son un clamor montevideano. Y en el Centro está funcionando. La Intendencia y el Grupo Centro (colectivo de comerciantes de la zona) han venido haciendo un buen trabajo: las plazas están prolijas, la seguridad en la Avenida 18 de Julio y sus tres plazas principales tienen efectivamente una mayor presencia policial y un sistema de videovigilancia eficaz que mejora la seguridad. Los comerciantes y los edificios contribuyen con su propia seguridad para que todo el sistema sea aún mejor. ¿Quién se puede quejar de esto? Los delincuentes que desde hace años vienen tugurizando el centro capitalino. Nadie más. Tampoco se trata de decir que esta elitización residencial es exclusiva. En primer lugar porque el beneficio es para los contribuyentes que cumplen con sus impuestos y merecen recibir la contrapartida correspondiente. En segundo lugar y no menos importante, es que el Centro es la cara de Montevideo frente a los miles de turistas que la recorren durante todo el año. Y por último porque es un espacio democrático al que la gente va cada vez que algún acontecimiento nos mueve a expresarnos en la calle. Insisto en que no es exclusiva: ayer se anunció la ampliación de las veredas y la instalación de cámaras en la calle Grecia… ¿gentrificación en el Cerro también? Ojalá todos los barrios de Montevideo reciban servicios de calidad. ¡Ojalá!



Sigamos con el texto de la proclama; “… y no solamente eso, desalojos de casas ocupadas y persecución de trabajadores callejeros que no pagan su cuota al municipio y a personas que duermen en la calle…”. Bueno acá la cosa se complica. La ocupación de viviendas –más alla que la vivienda digna es un derecho- es un procedimiento ilegal que no puede reivindicarse ni legitimar en un reclamo. Los vendedores que no pagan su cuota al municipio es absolutamente justo que se les intime al pago bajo riesgo de perder su lugar. ¿Qué son entonces los cientos y cientos de vendedores que sí pagan su cuota…? La ley es la misma para todos y todos somos iguales ante ella. Hace unos días se intimó a los vendedores de la peatonal Sarandí a no trabajar en esa peatonal sin el permiso que corresponde. En su contemplación se les ofrecieron puestos en las diferentes ferias vecinales de la ciudad. La respuesta es acorde al tenor de la proclama: insisten en la peatonal y sólo saldrán por la fuerza. Por estos dias en Buenos Aires se desalojó a dos mil “manteros” del barrio de Once que resistieron ocupando la Avenida Rivadavia y desataron una monumental trifulca con numerosos heridos. La convocatoria a la resistencia era parecida a la que nos ocupa. Muchos de los desalojados llevaban años coimeando policías e inspectores para permanecer allí. Tal es la idea de ley y justicia que mueve a estos agitadores.



El resto es una diatriba contra los empresarios y los políticos. A los vecinos, a los contribuyentes, a los respetuosos de la ley, ni eso. En la paranoia que los impulsa son incapaces de ver que quienes apoyan y aspiran a una ciudad prolija, linda, limpia, segura y eficiente, son fundamentalmente esos; los vecinos, los contribuyentes, la gente.



Pudimos dejar pasar este tema y dejarlo por lo que es… pero los años nos han enseñado que las mayorías mansas, ciudadanas y republicanas vieron muchas veces esfumarse sus sueños por la sola voluntad de grupúsculos iluminados.



¿Son subversivos o simples idiotas? No sabría decirlo. Pero seguro que son un lío.



