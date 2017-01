PosverdadEl avión, el avión...¿El ser humano, es así?La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconasFrente Amplio, la renovación imprescindible¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaTratar de entender al terrorismo no acerca la pazAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoCuchillo de Palo: Uruguay en Mercosur, de las palabras a los hechosHasta el último hombre, de Mel Gibson“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?La matemática de la comunicaciónAmarcord

¿El ser humano, es así?

William Marino

16.01.2017

Hacía diez días que había comenzado un nuevo año, que no sabíamos, ni creo que sepamos, como viene de cargado. Pero vaya si viene de cargado, con algo que es, si se quiere muy previsible y hasta diría evitable.

El abuso sexual a jóvenes y niñas menores de16 años. Pero la denigración del ser humano, viene en bajada. Viene poco a poco cubriendo a todo el espectro social, Algo difícil de explicar y aun de entender. Por solo nombrar casos de los últimos años. El parador del Cangrejo en Punta del Este, clase social económicamente alta. La Casita del Parque en Paysandú, clase media con políticos en el medio. Hoy, con el tema de esta asociación para delinquir, con base en un sector de trabajadores del transporte, concretamente CUTCSA, en la terminal del Cerro, donde se instigaban a menores a prostituirse, por "caramelos". Estos trabajadores del transporte, pues son trabajadores, con un pasar económico por su buen sueldo. Por lo visto aquí el denominador común, NO es el que "conquista", es la "conquistada" que siempre proviene de los extractos socio-económicos bajos, son hijos de la pobreza y tal vez son parte de los NI-NI. Lo que sí es fácil adivinar, que son fácilmente conquistables, con pequeñas cosas que las dejan deslumbradas. ¿Será por necesidad? Pues los "regalitos" son tan pequeños para el que los realiza, pero no para quien los recibe. "Viajar gratis en ómnibus", "ropa interior", "celulares", "comer y tomar algo", "calzado", "cargas en celulares". Que lamentable!!! Todo parece indicar que don dinero, por menos que este sea, es muchísimo, para el que nada tiene, pues en estos casos, NO tienen dinero, ni amor". Este grupo de trabajadores del transporte, que por Whatsapp, se hacían llamar "los fenómenos", según los investigadores judiciales descartaron que el grupo estuviera vinculado, pues el grupo era de trabajo. Una pregunta si se quiere "tonta": ¿si todo lo que se realizaba con la menores estaba en el Whatsapp, ellos son todos cómplices, o no? Por otro lado, una de las menores, dice haber estado con uno de los conductores en el Motel "Ajedrez", ¿Ahí nadie pide documentos?

Pero hay cosas que nos debe de llamar, aun más, la atención. Según un integrante del INAU, estos trabajadores aceptan sin problemas, que ellos sabían que eran menores. Esto quiere decir que ya no hay miedo decir: "tengo relaciones sexuales con una menor". Según la presidenta del INAU, "recién en agosto del 2016, se recibió la información necesaria para la investigación". En distintas charlas la Presidenta dice que es muy fácil hablar el día después. La empresa CUTCSA dice que: "brindo y brindara todos los elementos necesarios para que las autoridades tanto policiales y judiciales efectúen su labor".

Aunque se sabía casi todo, y era un secreto a voces desde el 2012. Pues por esa fecha se edita un folleto intitulado "Estudio exploratorio" del Montevideo Oeste, su autor dice que ahí hay denuncias de vecinos y organizaciones sociales del Oeste, pero según los vecinos "son poco o nada escuchados por el INAU y aun la propia policía". También, se dice cuales son los puntos rojos de la prostitución infantil, curiosamente se nombra entre varios puntos la terminal del Cerro, la de Santa Catalina, Ruta 1 y 5, Carlos M. Ramírez y Civil, esto fue dicho en canal 12. A todo esto, yo agregaría las decenas de "denuncias" sobre conductores que manejando ómnibus, más que nada al caer la noche, van acompañados de lindas damiselas, que en ocasiones se ve que son menores. Ninguna empresa de transporte o la Intendencia de Montevideo, puede decir que desconoce el tema, pues tanto en artículos periodísticos, como en correo de lectores de la prensa siempre salen denuncias sobre el tema. Las empresas son las que menos pueden decir NO sabíamos del tema, pues la pregunta sino seria: ¿los inspectores que andan en la vuelta, que fiscalizan? En el libro "Secreto a Voces" 2013-2014, que habla sobre el problema Social del Municipio A, en concreto analiza los CCZ 17 y 18, está escrito lo siguiente: "hay relatos que tienen por común denominador el transporte de pasajeros. En la zona se encuentran tres terminales de ómnibus, allí se han detectado situaciones de explotación de niñas, niños y adolecentes. Son lugares de alto tránsito de personas y de permanencia de guardas, choferes, taxistas quienes pueden oficiar como perpetradores o facilitadores de la explotación. Se han indicado situaciones de adolecentes mujeres que son explotadas sexualmente a cambio de traslados en taxis o ómnibus, tanto en la terminal de Santa Catalina, como en la del Cerro". Más adelante dice: "En la terminal de ómnibus (Santa Catalina), es a diario, a cualquier hora del día, arriba de los coches, en los baños..." Tampoco es de desconocimiento del INAU, que la pobreza es uno de los factores determinante de la explotación sexual de menores. En este mismo libro basado en los CCZ 17 y 18, se dice que el 50 % de los niños viven en hogares pobres, más del 25 % de la población carece de las condiciones básicas para desarrollarse como personas en pleno goce de sus derechos. Por eso una reflexión, de verdad nadie sabía lo que aquí sucedía, o esto que ha sucedido tiene raíces más profundas... Las chicas que acompañan a los conductores NO han desaparecido y al parecer nadie controla eso. Ni la Intendencia ni las propias empresas. El otro tema son los menores en las calles ya no solo en la tarde sino a altas horas de la noche.......... Por último tenía en mente, desde el momento en que se detiene a estos trabajadores, que el Sindicato del Transporte, iba a realizar un paro, o sacar una declaración en apoyo a...... Aunque esto se podría sigue escarbando NO termina aquí, por lo menos para nosotros.