Xi Jinping en ceremonia del Consejo Federal Suizo/Xinhua

“Liderazgo responsable y receptivo”

Presidente chino inaugura Foro de Davos

16.01.2017

DAVOS, SUIZA (Uypress) — En una fuerte señal, el presidente chino, Xi Jinping, será el encargado este martes de inaugurar el Foro Económico Mundial que anualmente se realiza en la ciudad alpina de Davos.

"Liderazgo responsable y receptivo" es el lema de la edición 2017 del Foro que anualmente congrega a miles de líderes mundiales en la ciudad alpina de Davos, en Suiza.

Reyes, presidentes, ministros, economistas, banqueros, empresarios, millonarios, académicos, premios Nobel y artistas de los cinco continentes tomarán parte en los casi 400 paneles que se sucederán desde este martes 17 hasta el viernes 20 de enero.

"Se necesita un nuevo modelo de liderazgo responsable y receptivo que nos permita abordar los desafíos que el mundo enfrenta, desde la seguridad hasta la Cuarta Revolución Industrial, con un pensamiento a largo plazo y orientado a la acción, y mayor solidaridad a nivel nacional y global -dice Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial-. Nuestros conceptos tradicionales acerca de la sociedad, el empleo de calidad y el Estado-nación son desafiados y muchos ciudadanos se sienten inseguros, o incluso, amenazados", agregó.

El Foro reunirá a delegaciones de más de 70 países y contará con la presencia de António Guterres, nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, y será inaugurado por el presidente de China, Xi Jinping.

Los participantes podrán escuchar a economistas como Joseph Stiglitz, Lawrence Summers, Ricardo Hausmann y Kenneth Rogoff, entre otros. O a editores de la BBC, Financial Times, The Economist, The New York Times, The Wall Street Journal. O a artistas como Matt Damon, Forrest Whitaker y Shakira, que será condecorada por su trabajo en educación infantil.

Desde la organización del foro aseguran que Davos intenta ser una plataforma, un facilitador y no un creador o un agente activo en la intervención directa sobre la solución de conflictos. Se jacta, sin embargo, de haber evitado una guerra entre Grecia y Turquía en 1988 -a través de la firma de la Declaración de Davos- y de lograr que, en 1992, Nelson Mandela, recién liberado, le diera la mano al presidente sudafricano de entonces, Frederik de Klerk.