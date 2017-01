La La Land, de Damien ChazelleNo me interesan los pobresPosverdadEl avión, el avión...¿El ser humano, es así?La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaTratar de entender al terrorismo no acerca la pazAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoCuchillo de Palo: Uruguay en Mercosur, de las palabras a los hechos“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?La matemática de la comunicaciónAmarcord

Crédito: granvalparaiso.cl

Obscenidad

Ocho hombres igualan en riqueza a los 3.600 millones más pobres de la población mundial

17.01.2017

LONDRES (Uypress) — Ocho personas concentran en sus manos una riqueza equivalente a la que poseen los 3.600 millones de habitantes más pobres del planeta.

Como una absoluta obscenidad se puede calificar la súper concentración de la riqueza a la que hemos llegado, la cual se agudiza año a año. De acuerdo al informe divulgado por la organización con sede en Londres, Oxfam, ocho personas concentran en sus manos el equivalente a la riqueza de 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la población mundial.

Los datos fueron dados a conocer en el informe Una economía para el 99%, publicado este lunes.

La organización achaca la responsabilidad de esta situación, que califica de "extrema, insostenible e injusta", al modelo económico actual, "al servicio del 1% más rico de la población". Entre 1988 y 2011, los ingresos del 10% más pobre de la población mundial crecieron en apenas tres dólares, mientras que los del 10% más rico subieron 182 veces más. Se calcula que hoy siete de cada 10 personas viven en un país en el que la desigualdad de renta ha aumentado en los últimos 30 años.

El panorama es igual de desolador en todas las regiones del planeta, y como muestra basta un botón: en Vietnam, por ejemplo, el hombre más rico del país gana en un día más que la persona más pobre en 10 años. En Estados Unidos, según un estudio del economista Thomas Piketty, los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1% más rico han aumentado un 300%. La suma de los salarios anuales de 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh equivale al sueldo del director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE 100, según cálculos de Ergon Associates.

Desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta y actualmente, ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas (la mitad de la humanidad).

Se estima que durante los próximos 20 años, 500 personas legarán 2,1 billones de dólares a sus herederos, una suma que supera el PIB de la India, un país con una población de 1.300 millones de personas.

En particular, Oxfam apunta a las grandes empresas, acusadas de estar "al servicio de los más ricos" y de guiarse por un único objetivo: maximizar la rentabilidad de accionistas e inversores. En 2015, las diez mayores compañías del mundo obtuvieron una facturación superior al total de los ingresos públicos de 180 países.

El salario del trabajador o del productor medio apenas ha aumentado en los últimos años o incluso se ha reducido. En la India, por ejemplo, el director general de la principal empresa tecnológica del país gana 416 veces más que un trabajador medio del grupo. Para ahorrar en costes empresariales, algunas compañías incluso recurren al trabajo forzado o en condiciones de esclavitud. Las mujeres y las niñas son explotadas en las condiciones más precarias y representan la categoría peor remunerada.

De acuerdo a Oxfam, vivimos, en la "era de los súper ricos", una segunda "época dorada" del capitalismo en la que el brillo de la superficie enmascara los problemas sociales y la corrupción de fondo. El análisis que hace Oxfam sobre la concentración de riqueza extrema incluye a todas aquellas personas cuyo patrimonio neto es de al menos 1.000 millones de dólares. Los 1.810 milmillonarios (en dólares estadounidenses) de la lista Forbes de 2016, de los cuales el 89% son hombres, poseen en conjunto 6,5 billones de dólares, la misma riqueza que el 70% de la población más pobre de la humanidad. 36 Aunque algunos de estos milmillonarios deben su fortuna fundamentalmente al trabajo duro y a su talento, el análisis de Oxfam revela que una tercera parte del patrimonio de los milmillonarios tiene su origen en la riqueza heredada, mientras que el 43% está vinculada a relaciones clientelares.

LAS FALSAS PREMISAS SOBRE LAS QUE SE BASA LA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL 1%

Sostiene el informe que la economía actual está al servicio del 1% más rico de la población, y se basa en una serie de falsas premisas sobre las que se articulan la mayor parte de las políticas, actividades e inversiones de Gobiernos y grandes empresas y grandes fortunas, pero que dejan atrás a la gran mayoría de la sociedad y a los más vulnerables en particular. Algunas de estas premisas tienen que ver con la propia economía. Otras están más relacionadas con la visión económica predominante, definida por sus creadores como "neoliberalismo", y que supone (equivocadamente) que la riqueza generada en el extremo superior de la escala de distribución se transmitirá espontáneamente, como por "goteo", al resto de la población. Incluso el FMI ha identificado al neoliberalismo como una de las principales causas del incremento de la desigualdad. 50 Si no se confrontan estas falsas premisas, será imposible revertir este modelo:

Falsa premisa Nº1: El mercado nunca se equivoca, y hay que minimizar el papel de los Gobiernos. En realidad, el mercado no ha dado muestras de ser la mejor manera de organizar y valorar gran parte de nuestra vida en común, o de planificar nuestro futuro común. Ya hemos visto cómo la corrupción y el clientelismo distorsionan el funcionamiento de los mercados en detrimento del ciudadano medio, y cómo el excesivo crecimiento del sector financiero agrava la desigualdad. Se ha demostrado que la privatización de servicios públicos como la sanidad, la educación o el abastecimiento de agua corriente excluyen a los pobres, y especialmente a las mujeres.

Falsa premisa Nº2: Las empresas tienen que maximizar sus beneficios y la rentabilidad de los accionistas a toda costa. Con este modelo, la maximización de los beneficios incrementa desproporcionadamente los ingresos solo de quienes ya tienen más, mientras que impone una presión innecesaria sobre trabajadores, agricultores, consumidores y proveedores, así como sobre las comunidades y el medio ambiente. Sin embargo, hay maneras mucho más constructivas de gestionar las grandes empresas de modo que contribuyan al bien común, y existen muchos ejemplos de cómo lograrlo.

Falsa premisa Nº3: La riqueza individual extrema no es perjudicial sino síntoma de éxito, y la desigualdad no es relevante. Más bien al contrario, el surgimiento de una nueva "época dorada" caracterizada por la concentración de una inmensa riqueza en manos de muy pocas personas, en su mayoría hombres, es económicamente ineficiente y corrosiva desde el punto de vista político, además de socavar el progreso colectivo. Es necesario que la riqueza se distribuya de forma más equitativa. "En lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales aumentaron la desigualdad, lo que a su vez dificultó una expansión duradera." Falsa premisa Nº4: El crecimiento del PIB debe ser el principal objetivo de la elaboración de políticas. Sin embargo, como ya dijo Robert Kennedy en 1968: "El PIB mide todo salvo aquello por lo que merece la pena vivir". El PIB no tiene en cuenta la desigualdad, lo cual quiere decir que un país como Zambia puede tener un elevado crecimiento del PIB y a la vez una creciente población pobre.

Falsa premisa Nº5: Nuestro modelo económico es neutral desde el punto de vista del género. En la práctica, los recortes en los servicios públicos y el deterioro de la estabilidad en el empleo y de los derechos laborales perjudican en mayor medida a las mujeres. La mayoría de los trabajadores peor remunerados del mundo son mujeres, quienes además sufren una mayor precariedad laboral y asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado (no incorporado en el PIB, a pesar de que sin esta economía del cuidado nuestras economías no podrían funcionar).

Falsa premisa Nº6: Los recursos de nuestro planeta son ilimitados. Esto no es solo una premisa falsa, sino una idea que podría acarrear consecuencias catastróficas para nuestro planeta. Nuestro modelo económico se basa en la explotación del medio ambiente, ignorando los límites sostenibles de nuestro planeta. Este modelo económico es una de las principales causas de que el cambio climático esté fuera de control.

Acceda aquí al resumen del informe