La educación y tan enero.

Adriana Marrero

18.01.2017

Vuelvo de la playa, y me meto en la ducha. Justo antes, manoteo la radio y la prendo. La airada voz de un hombre indignado, casi furioso, se mete en mi baño.

"¡Porque esto es así, señores, y hay que decirlo, aunque duela, porque es la verdad!¡Y al que no le guste, que no escuche, pero eso sí, la realidad no va a cambiar porque no la digamos, porque la situación de la educación en este país es calamitosa, y no lo digo yo, lo dicen los números!¡Porque esto es objetivo, señores, los números no nos dejan mentir!" (i) (números... me perdí los números! ¡Prestá atención, Adriana!)"...es desastrosa, como lo han dicho tantos especialistas que han pasado por esta radio, como lo dijo..."(Pahhh..., ¡otra vez!, ¿Qué pasó ahora?...)

No me da tiempo para pensar, sigue: "¡Porque nunca estuvimos peor! ¡La educación uruguaya, que supo ser un ejemplo, ahora está en una crisis total, cada vez peor! ¿cómo se puede entender...?" (Pahh..., otra vez el cuento de que la educación de hoy es peor de la de ayer, pero ¿este tipo no aprende nada? ¿No lee? ¿No se entera? ¿No pregunta? ¿No sabe que no es así??... Pero, ¿dónde se entera? ¡Puffff!)

Miro hacia donde debería estar el aparato. La mampara no me deja ver y me doy cuenta de que, aunque pudiera, no cambiaría el dial. Ha pasado algo y necesito saber. Sigo escuchando apelaciones a la Ministra Muñoz, a Netto, a las autoridades de la enseñanza, al gobierno del Frente.

De pronto, unas palabras me llegan fuertes y claras: "Ocho de cada diez, el ochenta por ciento de los muchachos que no logran terminar Secundaria..." (¿Quéee?... ochenta por ciento??, ¡NOO! ¡NO es verdad!) "y eso en este país, que en otro momento tuvo la mejor educación... ¿qué país queremos...?"(¡No, no es verdad! ¡no es verdad!)

Ya no escucho más, Daniel Figares sigue hablando solo -al menos para mí- hasta que lo apago. Al rato, me siento frente a la computadora. Busco la información. El Observador había titulado: "Ocho de cada diez jóvenes no terminan Secundaria" (ii), en base a una entrevista de Gabriel Pereira a la Dra. Adriana Aristimuño, de la Universidad Católica. Conozco a Adriana y me merece el mayor respeto académico y personal. Ella no pudo decir eso, porque eso no es verdad.

Con calma, leo la nota. Al final, leo las declaraciones textuales de Aristimuño: "¿Sabés cuánta gente se gradúa en Uruguay? Me fijé hoy para darte la cifra nueva: 21% termina la educación media a los 18 años. A los 20 años, 34%".

Ahhh, ahí está la cosa. La cifra dada por Adriana estaba bien. Lo que titula Pereira y el Observador, no, y lo que hace Figares, no sólo repitiendo un dato falso, sino, además, editorializando sobre él sin haber leído la nota, es algo casi surrealista.

Miremos el dato más de cerca.

El 80% (79, realmente, pero no es la cosa) se refiere sólo a los jóvenes de 18 años, que es una edad teórica para la culminación de la educación media, en Uruguay. El 21%, solamente, egresa a esa edad. Pero el porcentaje aumenta al 34% cuando hablamos de jóvenes de 20 años. En Uruguay, recién después de los 20 años se estaría configurando la condición de "rezago" que se da cuando el niño o el joven tiene dos años más que los teóricos para su egreso. Si la edad teórica para el egreso son 18 años, egresar a los 19 a los 20, es, técnicamente, egresar en tiempo.

A la hora de explicar mejor cómo funciona esto, muchos podrán decir que realmente, la edad teórica tomada por los organismos internacionales para culminar la educación media, es 17, por lo tanto, ya a los 19 estarán rezagados. Pero recordemos que el calendario de clases en el hemisferio norte, que comienza en setiembre, y permite ingresar en el año correspondiente a niños que cumplen años en el enero siguiente, permiten que todos los jóvenes de 17 años, al menos teóricamente, puedan terminar el ciclo. Esto no es así en el hemisferio sur.

Así que la noticia sería que un 21% de los jóvenes de 18 años egresan de la educación media, lo que finalmente es la quinta parte de todos los jóvenes uruguayos que tienen un desempeño perfecto. Ya más humanamente imperfecto, el egreso aumenta a los 19 y llega a los 20, al 34%. Más tarde, todavía egresan más jóvenes. Aunque no figura en la nota, sabemos que alrededor de la cuarta parte de los uruguayos de entre 18 y 24 años están cursando estudios universitarios o terciarios y que la tasa aumenta si no tomamos en cuenta la edad. Esto sería razonable, si tomamos en cuenta que hay carreras cuyo plan de estudios tiene una duración mínima de 7 años o más.

La otra fuente de error que muestra el titular de El Observador, es la confusión entre "Educación Media" y "Educación Secundaria". La primera incluye también al Consejo Técnico Profesional, o UTU, que también otorga un título de bachillerato, y también habilita para ingresar a la universidad. Confundir Educación Media con Educación Secundaria, es un error serio, que comete Pereira, y luego, Figares. Aristimuño, sin embargo, se había expresado correctamente al referir a la "Educación Media".

Ahora, la información está completa. Llega el momento de preguntarnos, más allá de falsos titulares e irresponsables editoriales, los datos ¿son buenos o malos?

Bueno, depende. Si lo comparamos con otros países, como hace Aristimuño con el caso de Canadá, son malos. También serían malos comparados con países escandinavos, y menos, pero igualmente malos, comparados con otros países europeos. Comparados con la evolución de la matrícula de Uruguay, no, no son malos, pero tampoco buenos. Nos movemos y avanzamos hacia una mayor matriculación, una mayor retención, y un mayor egreso de la educación media. Como ya fue dicho, la educación de hoy es mejor que la del pasado. (iii) Pero nos movemos y avanzamos muy lentamente; demasiado. Si nosotros creemos, en base a prejuicios derivados de nuestra procedencia de clase, que antes, en ese pasado mítico de los sesenta, todos los jóvenes egresaban de la educación media, porque todo nuestro entorno lo hacía, entonces, estamos profundamente equivocados. Aquello era una élite, y el tamaño de esa élite se materializaba en los escasos establecimientos de educación media superior (los viejos "preparatorios") que existían en aquel pasado.

Después de este tibio balance, nada entusiasta, por cierto, cabe hacerse otra pregunta: ¿ameritaban estos datos el impactante título de El Observador, y la indignación de Figares? No. Obviamente no. Si, como parece correcto, evitamos atribuir intencionalidad política o personal en el modo de titular y en el modo de "levantar" noticias y opinar sobre ellas, ambos, el titular y la indignación, parecen provenir de un error fundamental: una insuficiencia de la comprensión lectora de los periodistas.

Comprensión lectora, sí, como ha leído. Eso que evalúan las pruebas Pisa, eso que decimos que los estudiantes no tienen, eso que echamos en falta en nuestros jóvenes. Si hay periodistas que están a cargo de brindar información fiable sobre lo que pasa en el país, y al mismo tiempo se atribuyen la misión de formar opinión, y no son capaces de distinguir el "egreso" sin más, del "egreso a los 18 años", y toman a lo segundo por lo primero, y opinan sobre lo primero, lo que no han hecho, es entender. Si, además, confunden secundaria con la educación media, y toman lo segundo lo primero, es que tampoco han entendido. ¿Habrán leído la nota? ¿La habrán leído con calma? ¿Entendieron algo? ¿Entenderán ahora? ¿Serán ellos una muestra de la educación que se impartía en el momento mítico? ¡Qué mal que está la educación, señores!

¿Se acuerdan el escándalo que armó la Directora de Primaria Irupé Buzzetti, cuando el 2 de enero dijo que, de sexto de escuela, los niños a los 15 "salen en una situación de que no son capaces de leer el titular de un diario y comprenderlo"? ¿Y si tienen más de 15 años? ¿Y si son periodistas?

Tal vez peor que esto, es que no haya habido desmentidos sobre estos errores de parte del gobierno de la enseñanza. Recordemos que hace algo más de un mes, el diario El País tuvo que retractarse por su titular de primera plana: "Pruebas PISA: Uruguay sufre su peor resultado" y en páginas interiores "Las pruebas PISA arrojan el peor resultado de su historia". El mismo día que estos titulares eran impresos, se dieron a conocer los verdaderos resultados de la prueba: Habían mejorado levemente, o se habían mantenido, según se fue sabiendo. (iv) La sucesión de comentarios, en épocas de febril actividad previas a la finalización del año, había puesto las cosas en su lugar.

Pero ahora, nadie parece estar prestando atención, ni el Ministerio de Educación y Cultura, ni el CODICEN. Parece temporada de caza: todo está permitido. Nadie desmiente, nadie aclara, nadie dice que lo que se dice, no es verdad. Mientras tanto, la gente sigue formándose una opinión que no responde a la realidad.

Y no es, por cierto, que sea condescendiente con el gobierno de la educación. Wilson Netto, recordemos, viene presidiendo la educación, el organismo más directamente responsable sobre la educación no universitaria desde el gobierno de Mujica, apoyado por el MPP, y no ha mostrado una sola idea innovadora capaz de sacar a la educación de este estado de lentitud exasperante que abre el campo a todo tipo de malentendidos. María Julia Muñoz, con su presencia en una cartera que no es para ella y con sus esporádicos exabruptos, ha sumido al Ministerio, y a muchos de sus prestigiosos y competentes funcionarios, en el descrédito.

No estamos bien. Tenemos que acelerar urgentemente el ritmo de crecimiento del sistema. Tenemos que ser conscientes de los desafíos de ponernos a la par del mundo, y tomar las riendas de la educación, de la ciencia y de la innovación de un modo más decidido, y con un rumbo distinto y más claro. Pero no debemos dejarnos sumir en visiones apocalípticas por parte de gente que no es capaz de titular un diario como es debido, o que no es capaz de leer y comprender una nota, antes de editorializar sobre su título. La gente, lee, escucha y les cree. Y el gobierno, calla.

El silencio autocomplaciente y distraído del CODICEN y el MEC, que descansa entre la inercia del incremento de los datos educativos y el sopor del verano, muestra una evidencia indiscutible: la educación uruguaya, está sola. Demasiado sola.

(i) Las comillas no pretenden mostrar, acá, que se están reproduciendo las palabras ni las expresiones textuales del periodista, a los que no se tienen acceso, sino mostrar el tipo de razonamiento que se expuso.

(ii) http://www.elobservador.com.uy/ocho-diez-jovenes-no-terminan-secundaria-n1017843

(iii) Ver: Marrero, A., Suéltame pasado: la educación uruguaya y su momento mítico, en:

http://www.uypress.net/auc.aspx?70726,67

(iv) una columna sobre estos titulares y esos resultados puede leerse en: Marrero, A.,Uruguay en pisa 2015: Los titulares, dos conclusiones y tres moralejas

http://www.uypress.net/auc.aspx?73746,67