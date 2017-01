Trump is commingCuentos políticos de veranoLa educación y tan enero.La La Land, de Damien ChazelleNo me interesan los pobresEl avión, el avión...¿El ser humano, es así?La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaTratar de entender al terrorismo no acerca la pazAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoCuchillo de Palo: Uruguay en Mercosur, de las palabras a los hechos“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidadExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?La matemática de la comunicaciónAmarcord

Trump is comming

Sebastian Hagobian

18.01.2017

Finalmente la hora de Donald Trump llegó, atrás queda la administración Obama, a la cual le cabe el sello de histórica. Esta afirmación, que sin duda puede ser cuestionada por muchas personas desde ambos espectros de la política, desde la “derecha” hasta la “izquierda”.

Pero estoy profundamente convencido que motivos para esta calificación sobran, por nombrar algunos, el impulso al sistema de salud donde se enfrentó a intereses muy poderosos, el apoyo al matrimonio igualitario, el restablecimiento de la relaciones con Cuba. Con respecto a la política exterior hacia Latinoamérica fue clemente, no intervencionista, siendo uno de los muchos factores que permitió los avances y consolidaciones de la denominada "ola de gobiernos progresista". Pero la historia parece repetirse en los EEUU, al igual que sucedió con Jimmy Carter tras una ventana de gobierno progresista, luego vuelve la restauración conservadora del ala derecha del Partido Republicano. Tras Carter llego el republicano Ronald Reagan y posteriormente el gobierno de George H. W. Bush. Ahora tras la era Obama, finalmente ha llegado la hora de la asunción de Donald Trump.

En primer lugar deberíamos preguntarnos ¿Cómo llegó Trump con ese discurso, cual fue el perfil de votante que lo llevo a la Casa Blanca? El perfil de votantes de Donald Trump en cuanto a la edad, encontramos que los jóvenes de 18 a 29 años el 55% lo hicieron por Hillary y el 37% lo hizo por Trump. Mientras que de 30 a 44 años también fue mayoritariamente para la candidato demócrata con el 50% contra el 42% lo hizo por el candidato republicano. La tendencia cambia rotundamente con los votantes de mayor edad, desde los 45 años en adelante el ganador fue Trump con el 53% contra el 44% de Clinton. Si observamos el voto por "etnia", podemos visualizar que los afrodescendientes fueron quienes ampliamente se manifestaron favorables a Hillary con un aplastante 88% contra solo el 8% de Trump. El voto latino y el asiático lo secundaron con el apoyo a la demócrata con un 65% contra el 29% en ambas comunidades. Finalmente, en el sector étnico denominado como "Blancos" las cosas fueron favorables para el candidato republicano con el 58% contra el 37% de la candidata demócrata. Con respecto al nivel educativo, también quedo establecido que a cuanto mayor grado de formación optaban por Clinton.

Con estos datos, queda sumamente claro el perfil de votante que le dio el triunfo a Trump, fue el norteamericano "blanco", de mayor edad y con menor formación. Es idéntico al perfil del votante que apoyo el Brexit en el Reino Unido. El discurso del miedo, del emigrante como principal peligro de fuentes de trabajo o asociarlos con delincuentes y terrorista encubiertos, parece que primo en ambos país. A su vez, es importante aclara que la población norteamericana voto mayoritariamente por Hillary Clinton, dado que los demócratas obtuvieron 65.844.954 millones de votos, mientras que los republicanos obtuvieron 62.979.879 millones de votos, un 2% menos. Siendo esta la quinta vez que sucede que un candidato gana en el voto popular, pero pierda en el sistema de reparto del Colegio Electoral. Un sistema electoral que hace rato se habla de lo injusto que es, pero para modificarlo se debería realizar una reforma constitucional, por lo tanto difícil de que esto ocurra en un mediano plazo.

Fuera de frontera, las miradas mundiales se encuentran observando indicios que confirman que su dura predica proteccionista que esgrimió a lo largo de la campaña electoral serán llevadas a cabo por el hoy presidente electo de lo Estados Unidos, es un elemento que preocupa mucho a los mercados mundiales y a los diversos actores del comercio internacional. El escenario planteado sería un fuerte retroceso al proteccionismo económico que tanto daño le hizo a la economía mundial, donde los principales afectados por esa etapa de la economía global fueron los países de menor desarrollo.

Otro elemento que Trump planteo es darle una revisación o hasta un punto final al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) compuesto por sus vecinos México y Canadá. También ha calificado de "desastre" el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). El esquema de integración del comercio mundial que tantas décadas costó para llegar a la actualidad, que sin lugar a dudas puede no parecer suficientes a lo esperado, principalmente para los países denominados en vías de desarrollo, pero que si otorga determinadas garantías. Se encuentra jaqueado de llevar adelante lo expresado en campaña y por las declaraciones de los miembros de su gabinete que lo han reafirmado.

Muchos analistas internacionales, incluso el mismo Barak Obama planten que al llegar a la presidencia no podrá Donald Tump llevar adelante sus promesas, esto es algo que muchos apelamos y encendemos una vela para que ocurra. Ahora, lo cierto es que Tump ha demostrado que no conoce de límites, ni de barreras y fue su estilo y retorica lo que lo ayuda a traspasarlas. Cunado ganò la nominación Republicana muchos vaticinaban una moderación producto que la cúpula partidario lo iba a controlar en adelante. Eso no solo ocurrió, sino, que rompió relaciones con líderes históricos republicanos y grandes referentes dentro del Partido como lo es la familia Bush. Sin duda, que el partido republicano no es la presidencia de la principal potencia mundial.

Lo innegable, para llevar adelante su proyecto, deberá cumplir sus promesas para mantener su electorado. A la mitad de su administración tendrá la prueba de fuego que serán las elecciones del Congreso, que podrían consolidarlo o despojarlo de las mayorías republicanas que cuenta en ambas cámaras. Del otro lado del mostrador, se encentrara una oposición que desde ya se muestra muy activa, tal vez, como hace tiempo no se visualizaba. No solo en la esfera político partidaria, sino también en los diferentes organizaciones sociales y en los colectivos denominados "minorías", grupos étnicos, los colectivos LGBT, los agrupaciones por los derechos de los migrantes. También en este "bloque" se encuentran los más importantes académicos e intelectuales de las principales universidades y hasta los más taquilleros actores y músicos.

La composición de su gabinete, las recientes amenazas de cambiar la ONU cuando asuma, la predica confrontativa contra China en el plano económico y geopolítico muestran que la moderación no fue, no es, ni será la senda por la que Donald Trump y su equipo transiten. En la popular serie Games of Thrones, el personaje de Jon Snow debate con sus generales y aliados, si es pertinente refugiarse a esperar que el invierno pase o sorprenderlo yendo a la batalla. El proclamado Rey del Norte insiste, que se debe tomar la iniciativa porque "El enemigo no espera que pase la tormenta, la trae". En este caso son los principales líderes mundiales que deberán pulsear de forma anticipada a las iniciativas de corte autoritarias de Presidente Trump, dado que de nada sirve esperar, porque la tormenta ya está aquí.

Lic. Sebastian Hagobian López, Vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio.