Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaUn nuevo orden mundialCuentos políticos de veranoTrump is commingLa educación y tan enero.La La Land, de Damien ChazelleNo me interesan los pobresEl avión, el avión...¿El ser humano, es así?La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoCuchillo de Palo: Uruguay en Mercosur, de las palabras a los hechos“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidadExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Victoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa matemática de la comunicación

Un nuevo orden mundial

Ana Jerozolimski

19.01.2017

Este viernes 20 de enero comienza una nueva era al dejar la Casa Blanca Barack Obama y asumir su sucesor Donald Trump como el Presidente número 45 de Estados Unidos. Pocas campañas electorales despertaron tantas pasiones como la que enfrentó a Trump y a Hillary Clinton.

Más que dos ideologías, se enfrentaron estilos, actitudes ante el mundo y los temas a tratar. Pero eso, ahora, es historia. Aunque Hillary recibió muchísimos más votos que Trump, el sistema electoral norteamericano determinó que sea este conocido hombre de negocios el elegido para regir los destinos de la gran superpotencia mundial.

Para algunos esto es un momento de esperanza. Para otros, de desesperación. Por lo ideológico, por cuestión de valores, de representatividad.

A nuestro criterio, el problema principal del inminente Presidente no es necesariamente su línea conservadora en muchos temas-aunque con varios de ellos claro que hay serios problemas- sino su estilo vulgar, burlón, irrespetuoso, su discurso generalizador, provocador, que con tanta facilidad antagoniza con razón a grupos enteros de la población.

Un candidato a Presidente capaz de burlarse ante cámaras de la discapacidad física de un periodista, de faltarle el respeto a la familia de un soldado norteamericano musulmán que cayó vistiendo el uniforme de su país, y tantos otros ejemplos, podrá ser vaticinio de que en los próximos años no nos aburriremos mirando los noticieros por televisión pero no necesariamente de otras buenas noticias.

Hay quienes, también en Israel, esperan ansiosos la entrada de Trump a la Casa Blanca.Esto se debe en gran medida a algunas posturas que el Presidente electo ya ha manifestado públicamente, como por ejemplo su fuerte crítica a la incitación palestina al terrorismo , afirmando que eso es un obstáculo para la paz , y no, a diferencia de lo que dicen muchos otros, los asentamientos.

En el tema de los asentamientos justamente, la expectativa de la coalición de gobierno israelí, es que él cambie la línea internacional y ponga énfasis en otras cosas, criticando más a los palestinos y no centrándose tanto en Israel.

No nos apresuraríamos a bailar para celebrar el apoyo de Trump. En la lucha contra el terrorismo, en la línea dura contra la incitación a la violencia, claro que sí. Israel merece que el mundo todo le apoye. Pero los propios israelíes están divididos en relación a los asentamientos y no nos parece que la forma de resolver el tema sea con el aval automático y absoluto de la Casa Blanca, sino en una mesa de negociaciones, a la que los palestinos, por ahora, no han aceptado volver, pero en la que las cosas, cuando resurjan, serán más fáciles, si Israel no da pasos unilaterales como los planeados por algunos miembros del gobierno, como ser la anexión de parte del territorio en disputa.

Además, con lo imprevisible del carácter de Trump, no creemos que nadie, tampoco Israel, tenga garantizado apoyo en nada. De afuera, se puede ayudar, pero lo mejor para israelíes y palestinos, es que resuelvan sus asuntos entre ellos.

Aún así, hay sí un elemento en el que vemos la luz de cara a la asunción de Trump. Y está relacionado a los errores cometidos por Obama.

Su administración estuvo obsesionada con los asentamientos. No lo vimos nunca como "enemigo" de Israel como alegaron algunos de sus críticos ultra conservadores, pero sí se equivocó en el énfasis en el tema, no porque no sea importante de resolver sino porque lo colocó en el centro del debate, de hecho casi responsabilizando a Israel por la falta de avance en el proceso de paz, minimizando totalmente las faltas del lado palestino. Lo dijo inclusive el ex negociador Dennis Ross, demócrata como Obama.

La línea que Obama planteó en el tema asentamientos, radicalizó a los palestinos. Ellos no podían ser menos que él al respecto. Se lo dijeron directamente figuras palestinas al ministro israelí Tsaji Hanegbi, según nos lo dijo él esta semana. Cuando en una reunión los llamó a sentarse a negociar y a no poner nuevos congelamientos de todo como condición, le retrucaron: "Si sus mejores aliados, los norteamericanos, lo exigen, nosotros no podemos pedir menos". La "luz" a la que aludíamos es la posibilidad de que si hay otra línea al respecto en Washington, los palestinos capten que no podrán seguir en la tesitura actual y puedan bajarse de la alta escalera a la que se han subido, aceptando volver a sentarse a hablar.

En definitiva, con o sin Trump, sólo de esa forma, se podrá avanzar.