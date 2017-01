Fuerza política y gobiernoCuchillo de Palo: Uruguay en MERCOSUR, una decisión nacionalUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaUn nuevo orden mundialCuentos políticos de veranoTrump is commingLa educación y tan enero.La La Land, de Damien ChazelleNo me interesan los pobresEl avión, el avión...La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundo“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidadExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Victoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa matemática de la comunicación

Fuerza política y gobierno

William Marino

20.01.2017

"Francamente no creo que el voto pueda ser completamente automático: me dan un chorizo y voto a Pacheco; me dan una tarjeta del MIDES y voto al Pepe Mujica; me muestran un spot publicitario y voto a Lacalle Pou; me asustan con el 2002 y voto a Tabaré. No es tan sencilla la cosa". Jorge Zabalza (2014)

Se termina el primer mes del año 2017. Las reuniones políticas al mas "alto nivel", estuvieron presentes en todos los partidos políticos, el Frente no fue la excepción. Siempre es así, son reuniones distendidas, con comidas y vestimentas muy informales, sin horario, ni miradas indiscretas. Lo cierto es que, para todos los grupos políticos enero, es el mes de "intercambio" de opiniones, que se realizan en lugares de veraneo, bastante alejados de la gente y de los periodistas. La Mesa Política, más modesta ella se reunió en Montevideo y planificando la tarea de todo el 2017, definiendo las prioridades, según la fuerza política, en cada Ministerio. Pero una cosa es la fuerza política y otra, es el Gobierno. El gobierno tiene hoy sobre la mesa un gran problema el "Voto N* 50". Hay que buscar ese voto tan necesario para aprobar el Presupuesto 2018-19 y 20. Pero el Gobierno también busca consolidad la unidad de los 49 Diputados frenteamplistas, pues no todos están dispuestos a votar tal cual está presentado el Presupuesto Nacional, desde el Ejecutivo. Se dice que se está dialogando con Gonzalo Mujica y con "todos" los diputados de la oposición. El próximo 5 y 6 de febrero la Agrupación Nacional de Gobierno se reunirá en Colonia, allí Senadores, Diputados, Ministros, Intendentes del Frente y el Presidente de la fuerza politica se reunirán a discutir el Presupuesto del país de los años 2018-19 y 20. Pero no escapa que se tiraran sobre la mesa temas que están enlazados al presupuesto, como lo son: más recursos para la enseñanza, ASSE, juegos de azar y caja militar por solo citar algunos. Según el Secretario Político del F.A. Gonzalo Reboledo "queremos tener todo acordado y aceitado para que no haya sorpresas".

Ya lo decíamos, un tema es el Gobierno, otro la Fuerza Política. Los tiempos en políticas siempre son cortos, siempre son acelerados, para las próximas elecciones faltan 28 meses y nuestra fuerza política prácticamente no tiene propaganda ni nada que lo visualice en la calle, además su organización deja mucho que desear, en cuando a movilización junto al espectro social se refiere.. Los Comités casi NO existen, los que tienen locales pocos lo abren. Nos parecemos mas a los clubes de los partidos tradicionales que a los viejos Comité de nuestro frente. Hoy lo que menos se ve son los colores del Frente, el Rojo-Azul y Blanco, las pintadas en los muros NO que quieren casi realizar, pues enchastran la ciudad además hoy tenemos las redes los Wassap, internet, paginas por las que podemos convocar a mucha gente. Pero todo eso sirve y mucho, a un sector de la sociedad, cuando hay quien lo actualice en el dia a dia, nuestra fuerza política aun NO es capaz de dicha actualización. Quien entra hoy a las páginas del Frente se encuentra que los nombres que ahí aparecen hace ya meses que no están, al frente de esa función, llámese estas Comisiones de Propaganda, Organización, Programa, Asuntos Sociales o la propia Presidencia. También existen muchos errores en las direcciones de los locales de la Coordinadoras o Comités de base. Aparecen resoluciones de la Mesa Política, que nada tienen que ver sobre la situación actual del país. No se baja información escrita, porque hoy nos guiamos por Internet. Ha pero no lo actualizamos, para que el militante este informado. ¿Que nos está pasando? El Congreso que se estiro para marzo o abril, que se va a ver, que se va a estudiar en los Comités? Un compañero de un comité, en la reunión de la despedida del año decía: "los comités existes, pero de seguir así están en vías de extinción. Se los quiere más que cerrar, ahogar por la vía de una militancia barrial que casi no existe, en ocasiones no queda ni quien se haga responsable de mantenerlo abierto". "Lo que sí es cierto que el comité debe de seguir existiendo, para seguir construyendo izquierda". Lo que no logramos entender es que pretenden nuestros dirigentes políticos. Aun no asumirnos la pérdida de votos de nuestra elección interna, la escasa militancia en lo social, pero lo más importante es que las elecciones por un cuarto Gobierno del Frente Amplio ya están ahí, falta menos de 28 meses para las internas. El Presidente electo, compañero Javier Miranda decía que había que salir a las calles a recorrer las ferias y todos los barrios del país. Pero el tiempo pasa y nos estamos olvidando de eso y también de realizar propaganda en los diferentes barrios de Montevideo. ¿Cuándo vamos a estar en las calles, diciéndole a nuestro pueblo todo lo bueno que hemos realizado? ¿Cuando le explicaremos lo que no hemos podido realizar, por falta de tiempo o de votos en el Parlamento o la Junta Departamental? ¿O los dirigentes del Frente creen que se ha realizado todo bien y NO debemos de rendir cuentas a nadie? El vecino, el de a pie nos está esperando para charlar, para que lo escuchemos... El Frente Amplio, la Mesa Política, los sectores y también las Bases tienen la palabra.