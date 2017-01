Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Fuerza política y gobiernoCuchillo de Palo: Uruguay en MERCOSUR, una decisión nacionalUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaUn nuevo orden mundialCuentos políticos de veranoTrump is commingLa educación y tan enero.La La Land, de Damien ChazelleNo me interesan los pobresEl avión, el avión...La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundo“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidadExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Victoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa matemática de la comunicación

Llegó Trump ¿por cuánto tiempo?

Juan Raúl Ferreira

20.01.2017

Quizás nunca la asunción de un Presidente Americano ha generado tanta expectativa. Y estrés. Las excentricidades a las que ha acostumbrado al mundo tienen a todo el mundo pendiente de cada paso, cada gesto, cada palabra y cada tweeter.

Es cierto que la gente esta harta de que se le prometa una cosa y se haga otra. Sin duda. No es lo mismo sostener que la gente espera que en campaña, una candidato se comporte igual y utilice el mismo estilo que cuando es Presidente Electo. Y menos siendo Presidente. Se pueden ser coherente con las propuestas, con las promesas. Pero cada perfil requiere un rol distinto. La primer gran incógnita de Trump es que no va a cambiar su estilo ni modo de comunicar.

Yo tengo dudas que su propio electorado, aún los que se llenaban de entusiasmo ante sus expresiones racistas, belicistas, ante sus provocaciones al mundo y culto a la supremacía blanca. Esos mismos que le hicieron ganar la elección (no ser el más votado, que no lo fue) no se si les gusta que aquel a quien iban aplaudir al Club Social de su pueblo, les guste ver al "Comandante En Jefe" como se suele llamar en EEUU al Presidente insultando gratuitamente a la Premier de Alemania, amenazando a su vecino del Sur con quien comparte 3.185 Kms de frontera terrestre.

Yo creo que si las elecciones fueran hoy, no ganaba. Pero eso es meramente hipotético.

Lo que es cierto objetivamente es que esas expectativas señaladas al inicio, han generado una reacción. No es habitual, más bien nunca había ocurrido, que un Presidente en Estados Unidos asuma con un cuestionamiento de legitimidad. No de legalidad, pero si de legitimidad. Un día sí y otro también multitudes salen a las calles, aún en los Estados en que ganó Trump ha decir "estos valores que defiende no son dignos de un Presidente de mi país."

Nunca había ocurrido. Lo que no quiere decir que no hayan asumido Presidentes cuyas posiciones eran severamente cuestionadas. Nixon ganó defendiendo la guerra de Vietnam contra George Mc. Govern en 1972, anunciado este último el retiro inmediato de las tropas de EEUU si ganaba. Pero perdió.

Alguien puede decir que los cuestionamientos surjan del rechazo por no haber sido el mas votado. (Casí dos millones de votos más obtuvo Hillary Clinton). Pero tampoco es un argumento porque lo mismo ocurrió en la elección entre Bush jr y Ale Gore.

Aveces se define la democracia como el gobierno de las mayorías. Definición incompleta. Hitler y Mussolini ganaron sus respectivas elecciones y no eran demócratas. Und día, acá en Montevideo, un gran y recordado periodista Omar De Feo entrevistaba a Wilson y le dije pero "mandan las mayorías." Wilson, que por cierto le apreciaba mucho, le interrumpió y dijo "la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto y contralor de las minorías."

Quizás ese sea el ingrediente que falta a la soberbia de un Presidente que le dice a uno de sus principales amigos: "VOY A ORDENAR UN MURO Y SE LO VOY A COBRAR A USTED SIN IMPORTARME SI QUERE PAGARLO" ?????

Si esto genera preocupación y a juzgar por mucha correspondencia con amigos en Estados Unidos, mucho miedo en su propio país, sin duda lo ha esparcido por el mundo.

Hoy Trump juró ante un Congreso en el que no quisieron estar presentes más de 70 congresistas. El desfile del novel Presidente fue saludado por edificios con las persianas bajas en la Avenida Pensilvania y los organizadores suspendieron el desfile por la mitad del camino. La ceremonia de juramento se acortó de 120 a 90 minutos.

Hasta ahí los hechos. Ahora dejo planteadas mis dudas: En un país como EEUU, ¿Puede agotarse un mandato entero un Presidente en esta situación? Yo, no creo. Cuatro enemigos poderosos a mi juicio le han declarado la guerra y el ha levantado la apuesta aceptando el reto:

Los medios de prensa internacional de origen en EEUU; Hollywood cuna de los héroes de la opinión pública americana, la comunidad de inteligencia a la que definió como "un montón de m..." (no "una porquería" como tradujeron los medios.) Y el poderoso "establishment" de Washington. Aclaro, no son Santos de mi devoción. Ergo no los defiendo, constato un hecho. Sin perjuicio del rechazo espontáneo que me genera todo lo que representa Trump.

Puede un Presidente de EEUU, sobre e cual hay videos como los anunciados, con los arreglos electorales con Putin con quien además ya se peleó, aguantar 4 años. No creo.

Hillary Clinton era la imagen misma de ese "establishment" que la gente rechaza. Trump fue muy habilidoso en captar ese electorado protesta que se ha generalizado en el mundo: asistémico, contra las estructuras rígidas, poco participativo y muy enfrentado las estructuras partidarias y electorales. En el mundo ha sido así, El NO en Colombia, el Brexit en el reino unido, el NO por la Reforma en Italia, España un año sin gobierno y Bélgica DOS años sin gobierno...

Ahora esa habilidad por decir lo que la gente quería oir puede ser un boomerang si cree que es la única realidad que existe. Hillary sacó más dos millones de votos más que Trump. Y si así no fuera, aunque hubiera sacado más votos que el "establishment" de ahí a creer que este esta muerto y no va a defender sus interesas hay un paso muy largo.

Eso, en lo que refiere a lobbies y grupos de poder de Washington. Ahora veamos ADEMAS la cantidad de defensores de causas justas.... He leído informes de WOLA; Human Rights Watch, Iglesias progresistas, organizaciones negras e hispanas, universidades gobiernos democráticos... Todos estos grupos, muchas veces, quizás las más, han sido minoría, pero nunca se han manifestado en rebeldía porque lo que les separa son valores fundacionales que, aún aquellos que los han atacado en EEUU lo hacen con raros pretextos que ocultan sus intenciones.

Todo esto demuestra un cuadro único en la historia de Estados Unidos. Ya el día de hoy pasó a la historia. Todo su mandato pasará a la historia. No me atrevo a vaticinar cuánto va a durar.