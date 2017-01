Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Fuerza política y gobiernoCuchillo de Palo: Uruguay en MERCOSUR, una decisión nacionalUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaUn nuevo orden mundialCuentos políticos de veranoTrump is commingLa educación y tan enero.La La Land, de Damien ChazelleNo me interesan los pobresEl avión, el avión...La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundo“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidadExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Victoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa matemática de la comunicación

Mirando al norte

Efecto Trump: unanimidad en el sistema político de que no cumpla todas sus promesas

21.01.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Las opiniones van desde un futuro con graves problemas para la región y el mundo, hasta abrir un compás de espera, con la esperanza de que no avance en todas sus promesas electorales.

Estas van desde el levantamiento de un muro en la frontera con México, la aprobación de la tortura, la prohibición de la entrada de los musulmanes, la política contra la inmigración, el cierre de las puertas a los refugiados, el combate al Estado Islámico y el derecho de portar armas, fueron algunas de las medidas más polémicas anunciadas por el magnate

"El triunfo de Trump es una mala noticia por todo lo que supone desde lo ideológico. En ese sentido es una mala noticia para el mundo", comentó a LA REPUBLICA, el diputado de asamblea Uruguay y vice presidente del Frente Amplio, José Carlos Mahía. "Desde los anuncios en su discurso hubo una fuerte proyección nacionalista y proteccionista que ojalá no afecte a Uruguay. En cuanto a los mercados, como uruguayos tenemos que trabajar para que Uruguay pueda colocar la mayor cantidad de productos y captar inversiones de allí para nuestro país. Ese debería ser nuestra mayor trabajo", apunto el diputado.



En cuanto al senador y ex presidente José Mujica cabe recordar que dijo "socorro, es suficiente para explicar la sensación que me genera el triunfo de Trump".



Mujica dijo que lamentaba la aparición de una "globalización que es tan concentradora del beneficio en favor de poca gente, que está estancando las expectativas de vastísimos sectores de clase media que se ven en la incertidumbre". "Son los votantes de Trump, los que dicen Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses", quienes integran "ese mundo de clase media trabajadora de buenos salarios que se va sumiendo en la incertidumbre y se va sumando a esa dinámica de que la culpa la tiene China, México, los inmigrantes, los sirios... en cada lugar una literatura que ya vivió el mundo en los años 30", expresó.



Por su parte el Plenario Nacional del Nuevo Espacio (NE) manifestó su "preocupación por que el triunfo de Trump pueda significar un retorno a la intolerancia, violencia y discriminación en la primera potencia del mundo".



Por su parte Richard Read, dirigente de la Foeb dijo que llega Trump con un discurso xenófobo, racista, violento. Un hombre de fuerte contextura ideológica, que tiene un planteo proteccionista. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero es un debate que hay que abrir, porque si creemos que esto no va a llegar nunca más a América Latina, estamos locos", opinó Read.



Por otra parte, Read indicó que Uruguay debería de tomar medidas económicas más perfeccionistas."Vivimos en un mundo capitalista, que quién invierte un peso está pensando cuánto tiene de retomo", añadió.



En tanto Óscar Andrade, dijo que la victoria del magnate Donald Trump es una manifestación política de una crisis "muy profunda" del capitalismo en todo el mundo. "Ganó un fascista", sentenció.



El ex presidente Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional opinó que Trump "es un proteccionista, cosa que no nos sirve, pero los hechos dirán. Si yo fuera el gobierno diría: esperar y estar muy atentos en Washington a quienes nombra para cargos que nos importan a nosotros".

Para el senador blanco Luis Alberto Heber, "los partidos hay que jugarlos" y no manejarse tanto con los anuncios previos. "De todas formas, espero que todo lo que dijo no lo instrumente".



"Espero que Uruguay no sea perjudicado por ninguna decisión", expresó. Los anuncios de un mundo mucho más cerrado y proteccionista, con aumento de subsidios para la industria norteamericana, alimentan las visiones más pesimistas. "Y si eso pasa, frente a los problemas tenemos que unimos".



En tanto el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, publicó ayer en las redes sociales: "A partir de hoy el mundo cambia, lamentablemente muy difícil que sea para mejor. Ojalá nos equivoquemos, pero todo indica que será para peor. Discurso de Trump confirma las hipótesis negativas: populismo, proteccionismo y ausencia de referencias a pluralismo y tolerancia".



En la política internacional las expectativas no son buenas para el líder independiente: "Vamos a un mundo más inestable, más riesgoso y más autoritario. Una eventual alianza entre Trump y (el presidente ruso Vlaidimir) Putin puede alterar significativamente el orden mundial. Y aunque Uruguay eventualmente resulte beneficiado, como históricamente ha pasado en situaciones de confrontación, sería en un contexto de gran inestabilidad", indicó.



En tanto, el ex presidente Julio María Sanguinetti del Partido Colorado señaló que las propuestas de Trump, han sido "terribles", pero espera que no cumpla con todo lo manifestado durante la campaña electoral. "Confio y anhelo que cambie, se de vuelta en el aire y no haga todo lo que propuso". Las propuestas de Trump han sido terribles y eso movería a preocupación si uno tuviera la certeza de que las va a aplicar". Agregó que "la esperanza es que no vaya al proteccionismo anunciado ni construya el muro con México, si eso ocurriera sería muy negativo para EEUU, América Latina y el mundo".



"Trump es presidente de EEUU y se empieza a correr el velo. Veremos qué pasa con radicalidad de sus planteos. El discurso inicial no estimula", escribió en redes sociales, Pablo Abdala, diputado nacionalista.



"Este es un tiempo de incertidumbre", afirmó el diputado colorado Ope Pasquet."No sabemos a qué atenemos y recién lo sabremos cuando Trump empiece a gobernar. Las primeras señales no son nada positivas. Y lo del muro con México bien puede tomarse como el símbolo de cuál será su relacionamiento con América Latina".



"El mundo cambió. Populismo y antipolítica llegaron a la Casa Blanca. Ojalá las instituciones de EEUU contengan los desborde", publicó en redes sociales el senador colorado José Amorín.



Javier de Haedo publicó en redes sociales ayer "No me gusta la agenda de Trump pero no es democrático pedirle que ahora que llegó, haga lo opuesto a lo que prometió".

"Si Trump quiere llevar adelante las propuestas va a tener que romper con ciertas reglas institucionales y eso sería dramático, además de que es algo que nunca ha pasado y se generaría una crisis política sustantiva. A su vez, el presidente corre riesgo de perder el apoyo de quienes lo votaron, ya que le será muy difícil cumplir con lo prometido, dadas las preferencias que predominan en el Partido Republicano", opinó el politólogo Daniel Chasquetti. Sobre la forma en la que podrá afectar a Uruguay el politólogo afirmó que no va a haber grandes cambios, "puesto que modificar políticas no va a ser sencillo para él. "Si busca cerrar la economía, yo creo que va a ser difícil que el Congreso lo apruebe", estimó.



"Asumió Trump con un discurso refundacional, de fuerte tono nacionalista, con desprecio a sus predecesores y al sistema político. Pobre mundo", comentó ayer el economista Ernesto Talvi.