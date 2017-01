Uruguay, un pequeño pueblo de niños grandes.Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaEl discurso del actual dueño de la bombaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Fuerza política y gobiernoCuchillo de Palo: Uruguay en MERCOSUR, una decisión nacionalUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaUn nuevo orden mundialCuentos políticos de veranoTrump is commingLa educación y tan enero.La La Land, de Damien ChazelleNo me interesan los pobresEl avión, el avión...La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundo“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidadLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Victoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosLa matemática de la comunicación

Foto: @Todos.uy

“Ver las ideas de los demás”

Lacalle Pou convocó a buscar buenas iniciativas en los partidos de oposición

23.01.2017

LA PALOMA (Uypress) — En la ya tradicional cita veraniega del sector Todos en el balneario La Paloma, el senador Lacalle Pou convocó a sus legisladores a aprovechar la migración del Frente Amplio del diputado Gonzalo Mujica y la pérdida de la mayoría legislativa del oficialismo.

Se realizó este fin de semana el tradicional encuentro de enero del sector Todos -heredero del Herrerismo- en el balneario rochense La Paloma.

En la instancia de este año, el líder Luis Lacalle Pou manifestó que el encuentro hubiera sido diferente si el diputado Gonzalo Mujica, electo por el Espacio 609, no hubiera dejado al Frente Amplio sin la mayoría parlamentaria.

"Se viene un 2017 distinto políticamente", dijo Lacalle Pou ante una cantidad importante de dirigente políticos, según consignó el diario El Observador.

Según el dirigente blanco, el hecho de que Mujica abandonara la bancada frenteamplista constituye una "oportunidad y responsabilidad" para su sector.

Lacalle pidió a sus legisladores estar a la altura de las circunstancias y considerar un futuro trabajo conjunto con los otros partidos de la oposición. Su idea es poder votar proyectos que considera que de otra manera no alcanzarían éxito.

"De nada vale decir 'viva el Partido Nacional' si no somos capaces de acordar con los demás. Esto no significa decir 'tú apoya mis ideas o modifica las tuyas'. Esto significa ver las ideas de los demás", dijo Lacalle Pou.

Instó a los legisladores de su sector a identificar y seleccionar -"aunque cueste mucho"- aquellos proyectos del Partido Independiente o el Partido Colorado que consideren adecuados para brindarles su apoyo. "Busquemos buenas iniciativas en los partidos de oposición -y porque no dentro del gobierno si las hay- y démosle votos. Ahí también estaremos legitimados para pedir los votos", dijo. Esa posible incidencia en la Cámara de Diputados podrá meter una "enorme presión" en Senadores, argumentó el dirigente de Todos.

Lacalle Pou se refirió específicamente a dos temas, según señala El Observador, en los que la oposición podrá doblegar al Gobierno. Se trata de la próxima Rendición de Cuentas que tendrá alcance presupuestal, y la compra del avión presidencial, que calificó como un "berretín" del presidente, Tabaré Vázquez.

Lacalle Pou pidió no ingresar en enfrentamientos electorales. "El 2017 no puede ser el 2019, no podemos tener la cabeza en el 2019", manifestó, y agregó que sería una "frivolidad" y "falta de respeto" darle la espalda a los problemas de la gente ahora por poner la energía en otra cosa.

Nos puede gustar o no Trump

El líder blanco también se refirió al tema que acapara las noticias de estos días: la sunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. "A nosotros nos puede gustar o no Trump. A mí, a priori, no me gustaba. Pero hoy temprano leía un tuit de Pablo da Silveira que decía: piensen por qué ganó Trump. Algo tiene que haber hecho", afirmó, para luego agregar:

"Ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, intereses permanentes. Nos tenemos que relacionar con Estados Unidos. (...) No le podemos dar la espalda al país más importante del mundo, sino continuaríamos con la línea de llevarnos bien porque nos gusta o llevarnos mal porque no nos gusta. El discurso de Trump y el de Chávez tienen un signo de derecha o de izquierda, pero en el resto son muy parecidos".