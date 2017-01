¿La era Trump?Por si acasoLa casa grande III (en construcción)Uruguay, un pequeño pueblo de niños grandes.Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaEl discurso del actual dueño de la bombaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Fuerza política y gobiernoCuchillo de Palo: Uruguay en MERCOSUR, una decisión nacionalUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaUn nuevo orden mundialTrump is commingLa La Land, de Damien ChazelleLa educación y tan enero.No me interesan los pobresEl avión, el avión...La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoHombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidadLos que preparan el futuroIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.

La casa grande III (en construcción)

Juan Disante

23.01.2017

Tenme bajo tu techo fiel

es bueno hablar

Universo

individuo y total no separados

lo bueno/malo no existe (coexisten)

no hay apetitos

sólo deseos

soles enteros tapando las sombritas

de los rostros

bajo la leche cósmica del nacer

francas puertas de ingreso

de tierra negra en tu amplio estar

infinitas ventanas a lo por venir

formación estelar

fuimos hechos

de tu donada materia oscura

de masas solares

de energía galáctica

cúmulo-relumbrón de nuestro ser

completando la ceñida medida de crecer humanos

semilla nuclear sostendremos

sin albas ni ocasos

soy retirada célula asombrada y muda

un corto astrónomo en busca de tus habitaciones

para sentir tu aliento de esplendor

alojarme en la hamaca paraguaya

tejida con cuerdas del Bosón de Higgs

donde me siento ileído

el dormitorio donde una mujer y un hombre

hacen la siesta

se aman

sueñan

eluden el llanto

la cocina donde antojamos el desayuno

la sopa

el día

abrigándonos en el fogón de los dichos

tomándo lo necesario

donde nadie juega a los dados

criamos a nuestros hijos

en jardines de pura luz

el campo adentro de Einstein

la materia y todo su contrario

donde todo se apelmaza

fluyendo de proposiciones en veloz calma

nada es estable e inmutable

con leyes tan cercanas a certezas ausentes

rehuyendo el dolor

no abrá armónicos fárragos de babeles

sin bretes

sin conversión

esperanzando a Stephen Hawking

muestranos tu lengua súper simétrica y quebrada

donde amadrigaron sus nidos

lejanos abuelos en cobijas soleadas

de sistemas eclípticos

y una universalidad espejante

que copió nuestros cuerpos mortales

nuestras descendencias

nuestros hogares tibios de cenas humeantes

orbitando

hay observancia en las ventanas

hay recurrencia en lo que parece desorden

explicaba Poincaré:

memoria

resonancia

franquear la casa

sustraerse a las diferencias

tal vez deberíamos

ayudar a la creación a evitarle el trabajo

del buen orden cósmico:

entendernos en el cuidado

de nuestra residencia abierta

de nuestros acervos

y después de

l banquete

muchas palabras

adomiciliarnos

adomiciliarnos

adomiciliarnos





Juan Disante

www.verbosa-mudez.blogspot.com.ar