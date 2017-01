¿La era Trump?Por si acasoLa casa grande III (en construcción)Uruguay, un pequeño pueblo de niños grandes.Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaEl discurso del actual dueño de la bombaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Fuerza política y gobiernoCuchillo de Palo: Uruguay en MERCOSUR, una decisión nacionalUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaUn nuevo orden mundialTrump is commingLa La Land, de Damien ChazelleLa educación y tan enero.No me interesan los pobresEl avión, el avión...La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoHombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidadLos que preparan el futuroIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.

Por si acaso

Ismael Blanco

23.01.2017

Dicen que fue una peritonitis la causa de su defunción. A mí igual me queda la sensación de que algo en su muerte tuvo que ver con la tristeza.

Es que ese año tenía ya pronósticos de fatalidad. Había algo en el ambiente de ese Uruguay post-dictadura, de frágil democracia donde rápidamente se percibía que de la euforia se pasaba a la dura realidad. Desarraigo, años para muchos perdidos, secuelas para siempre del terrorismo de Estado que se notaban en algunos casos a simple vista, otras veces, la mayoría diría yo, se situaban bajo la piel que recubre el alma.

Por aquellos tiempos se respiraba la impunidad, al menos más que ahora. De la esperanza, ingenua tal vez para alguien que no había todavía alcanzado la mayoría de edad -cosa que me había dejado caliente por no haber podido votar- pasé paulatinamente a caer en la cuenta de que no era suficiente valerse de la confianza casi voluntarista de que la patria se trasformaría en aquello soñado de plenas libertades y de prosperidad.

Rápidamente me fui desayunando de que la impunidad era más potente de lo que se podía imaginar, a tal punto que fue refrendada en las urnas, no una, si no dos veces por si no fuera poco.

El comienzo del otoño del 89 traía más frío de lo esperado, lo más gélido que sentí después de la derrota del "voto verde" fue la ruptura del Frente Amplio y ya todo parecía acabado. Para peor la tempestad no paraba allí, por si fuera poco un sistema se derrumbaba inundando al mundo de polvareda de demolición, hundiendo en una crisis sin retorno en nuestro país al histórico Partido Comunista, que supo cargar sobre su lomo una historia casi no contada de resistencia, de persecución y gloria.

Pensé en irme a la mierda, y esta ida era por las mías, nadie me echaba, me iba solo y cuando pienso que fue lo que me atajó, una vez más fue una mezcla de terquedad y de amor. Es que si lo pienso detenidamente el amor y la terquedad están hechas con la misma sustancia.

Dicen que Jaime lloró porque no pudo convencer al Hugo de que no se vaya... y me consta que muchos de los que se iban y muchos de los que se quedaban se desgarraban en sus carnes por el dolor y la incapacidad de comprenderse... el desamor ganaba la partida.

La vida tiene esas cosas inexplicables, misteriosas y cuando no fatales. No tenía previsto hacer un giro en lo que venía escribiendo... ya vuelvo a la idea inicial o eso pretendo... es que ayer la muerte pasó de visita, se paró frente a mí provocativamente. En una de esas suena dramático lo que escribo pero les aseguro que fue cierto. La muy jodida vino y me toreó, en realidad a mí y a dos más... nos provocó con su capote rojo esperando nuestra acometida que para nuestra suerte la dejamos con las ganas, puesto que a su desafío nos la quedamos mirando, impertérritos, peculiarmente serenos.

Indudablemente el factor sorpresa no le dio la ventaja esperada, tal vez ayudó la fiel filosofía de no subestimar a nadie y a nada. Sin embargo, y admito que lo pensé después, ya que a veces pasa, que esta vez no estaba sedienta de sangre, lo pude comprobar rápidamente. Sin duda no la buscaba.

De todas formas se vino con ponderable energía. Su estoque tenía intenciones ciertas de hacer daño. Que se haya quedado con las ganas me alegra profundamente, a lo sumo me dejó la secuela de no poder dormir en toda la noche ya que me la pasé pensando en lo que pudo haber sido pero no fue.

Es que la muerte cuando se lanza a cobrar es bestial, no distingue en nada, no tiene pruritos, ni consideraciones, tampoco anda eligiendo ni día, ni hora, ni estación, las formalidades la tienen sin cuidado. Y se los digo porque la muy jodida se presentó bajo un sol radiante en una tarde reposada, en una calle tranquila de la costa boscosa, en una zona que se destaca por ser mansa, paradisíaca, a unos pocos metros de "La Gallarda" de Rafael Alberti.

Quiero pensar y me convenzo que en una de esas fueron "Los Ángeles de la prisa" de Rafael que tomaron aquella línea de un verso suyo cuando su ángel deja de lado toda su urgencia para decir "...paradme todo un momento!" y los ángeles del poeta gaditano sin dudarlo pararon todo. Para mí fue como si el mundo se hubiera parado en ese instante. El que quiera creer que crea, me da igual, por mi parte yo les asigno todo el crédito a ellos, a esos ángeles de Rafael y no me avergüenza decirlo.

Es que la muerte tiene eso de jodido, de intrigante y conspiradora. Viene, se presenta y atraviesa, nada de avisar, para qué? no es su trabajo. Lo contrario es tarea de la vida y por lo visto tienen bien definidas sus categorías profesionales.

Es bien sabido que la muerte pocas veces te da la oportunidad de enfrentarla digamos que cara a cara, a mano limpia y en igualdad de condiciones y si te avisa, cosa que rara vez lo hace, es estafadora, siempre te deja en desventaja para asegurarse su prácticamente inevitable victoria.

Pensé que tenerle miedo a la muerte, sin asumir la finitud de nuestra naturaleza, negar el esperable desenlace de un proceso natural como en lo "Lo fatal" de Rubén Darío cuando se plantea que "no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente... y el espanto seguro de mañana estar muerto...", es muy distinto a que la muerte pretenda presentarse sin aviso, súbitamente como un rufián artero del "bajofondo".

Ahora también digo, que si pretende presentarse, que espere! Esta vez alcancé a gritarle, a putearla, a que se fuera a la madre que la mil parió, si es que alguien se hace cargo de su fastidioso nacimiento.

Y ahora sí, vuelvo a Alfredo. No me había olvidado... me quedé pensando en sus "Milongas del Alma" y me quedé con aquello de que "en el ciclo diario del despertar dormido al apetito de vivir, sentirse vivo y emborracharse así, vivo hasta dormirse nuevamente..."