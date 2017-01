¿La era Trump?Por si acasoLa casa grande III (en construcción)Uruguay, un pequeño pueblo de niños grandes.Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaEl discurso del actual dueño de la bombaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Fuerza política y gobiernoCuchillo de Palo: Uruguay en MERCOSUR, una decisión nacionalUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaUn nuevo orden mundialTrump is commingLa La Land, de Damien ChazelleLa educación y tan enero.No me interesan los pobresEl avión, el avión...La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoHombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidadLos que preparan el futuroIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.

To be or not to be

¿Marcha atrás? Casa Blanca aclara que la web en español volverá

23.01.2017

WASHINGTON (Uypress) — Parecería que al final la Administración Trump sí tendrá una versión web en español. Luego de la ola de protestas que recorrió el mundo ante la desaparición de la versión en español, el vocero de prensa aclaró que aún “no nos dio tiempo de subirla”.

"Sorry, the page you're looking for can't be found" (Disculpe, la página que está buscando no puede encontrarse), es el mensaje con que se topan los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol.

La aparente decisión de suprimir la versión en español de la Casa Blanca había generado indignación, especialmente en el mundo de habla hispana. Ello se agregaba a los comentarios xenófobos deslizados por Trump durante toda la campaña electoral, y al hecho de que por primera vez en tres décadas no hay ningún hispano en el gabinete.

Con la clausura de la web en español, también cayeron otros instrumentos de comunicación en español, como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en Twitter o su página de Facebook.

La situación generada obligó a que este lunes, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación como secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer tuvo que explicar la situación: "No nos dio el tiempo a subirla", se justificó. "Seguimos construyendo el sitio web tanto en esas áreas como en otras. Tenemos a la gente trabajando horas extras para lograrlo a toda velocidad. Confíen en mí, va a tomar un poco más de tiempo, pero estamos trabajando pieza por pieza para conseguirlo", agregó entre risas nerviosas.

La versión en español de esa página web se abrió por primera vez en los meses posteriores a la llegada al poder de Barack Obama y hasta días antes del traspaso de mando tenía un blog dedicado a temas de interés de la comunidad hispana. Estados Unidos cuenta con aproximadamente 55 millones de hispanoparlantes.