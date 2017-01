El placer del silencioPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Uruguay, un pequeño pueblo de niños grandes.Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaEl discurso del actual dueño de la bombaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Fuerza política y gobiernoCuchillo de Palo: Uruguay en MERCOSUR, una decisión nacionalUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaUn nuevo orden mundialTrump is commingLa La Land, de Damien ChazelleLa educación y tan enero.No me interesan los pobresEl avión, el avión...La propiedad burguesa, la propiedad obrera: la propiedad. (Abordando eso gris que parece la teoría).De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoHombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidadLos que preparan el futuroIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.

El placer del silencio

Esteban Valenti

25.01.2017

Cada uno pasa sus vacaciones como puede o como quiere. Se supone que el objetivo principal es descansar, prepararse para un año de trabajo, compromisos, tensiones y que para ello la diversión, las diversas formas del placer ocupan una parte importante de nuestros planes.

El domingo regresé a Montevideo. Y si tuviera que elegir qué es lo que más extrañé de inmediato de mis tres semanas de vacaciones, lo puedo decir sin ninguna duda, fue el silencio.

La vida cotidiana, la compleja y muchas veces tensa relación con la ciudad, te somete inexorablemente a una avalancha de sonidos impuestos o voluntarios. El tráfico por encima de todo, la radio, la televisión, el teléfono, las conversaciones y muchas otras cosas. Entre esos sonidos hay naturalmente no solo ruidos sino también músicas y voces diversas. Músicas y voces que construyeron lo mejor de nuestras vidas.

Pero las vacaciones te permiten una libertad de elección inigualable. Es una elección personal, intransferible.

Creo que uno de los cambios más profundos e irreversibles que hemos sufrido con el tiempo y que para algunos es un goce, es el aumento, la presencia creciente del sonido en nuestras vidas. Las nuevas tecnologías, los celulares en todas sus variantes, la inundación automovilística fue colando en nuestra cotidianidad, en nuestros paseos y caminatas, en nuestras casas y lugares de trabajo una presencia cada día mayor del sonido como un protagonista central, inexorable.

Caminar al costado del mar y compartir con miles de personas ese ejercicio no sólo físico, es cruzarse siempre con una colección infinita de aparatos celulares en funcionamiento en sus diversas opciones, con los auriculares como complemento obligado. Incluso con varias personas que hablan solas, o lo aparentan, pues utilizan una de las posibilidades de sus fonos.

Yo no puedo decir que me desconecto totalmente del celular, pero un recreíto me lo tomo a pesar de lo que dice y me recrimina Selva con frecuencia.

El silencio no es solo la ausencia de sonidos, es mucho más. Es escuchar otras cosas, las que uno elige y selecciona de su propia colección.

Hay gente que piensa, escribe y vive acompañado de sonidos, de melodías, yo con los años he comenzado a valorar cada día más el silencio. No tiene porqué ser absoluto, total, basta que cada uno asuma en condiciones mínimas la necesidad de escucharse a sí mismo, el ruido de sus propios engranajes mentales y emocionales. Tienen sus propios sonidos.

Durante todo el verano los uruguayos conocemos los datos sobre la cantidad de turistas que nos visitan y es algo importante para el trabajo de muchos miles de compatriotas, para la economía del país, y la gente viene por los más diversos motivos, no voy a pretender interpretarlos, pero hay una condición que tiene el Uruguay que es impagable: los grandes espacios libres, vacíos o casi vacíos.

Los países pueden tener riquezas artísticas, arquitectónicas, naturales incluso humanas, de afectividad y respeto, pero hay algo que es muy difícil de encontrar: los espacios vacíos y silenciosos.

El Uruguay los tiene en abundancia. A pocos quilómetros de su capital, se pueden encontrar esos espacios, verdes marinos, suavemente ondulados, boscosos o cultivados. A pocos quilómetros de las playas desbordantes de Maldonado o de Rocha hay grandes extensiones de mar y arena y océano casi solitarias. Y eso es impagable, no se puede construir. Se puede destruir.

En esos espacios no hay silencios sobrecogedores y absolutos, hay olas cantarinas o rugientes, hay vientos silbadores, hay miles de sutiles músicas naturales, que además nos dan la opción de apreciarlas y de construir nuestra propia sinfonía.

Los uruguayos nos quejamos de la pequeñez de nuestro mercado, por lo reducido de nuestra población y muchas veces no sabemos apreciar el enorme valor en un mundo cada día más atestado y ruidoso, de esos espacios para compartir imágenes y silencios.

Cada uno puede encontrarse a si mismo incluso en el fragor de una batalla de sonidos, no es a eso que me refiero, sino a la sensación inigualable de gozar de un silencio propio, elegido y construido por nosotros mismos.

Creo que el mundo sería mucho mejor, más pletórico de sonidos positivos y musicales, si fuera más silencioso. Y esa es una construcción también personal.