Enrique Peña Nieto/Archivo-Xinhua

“Mexico is not going to pay for that fucking wall”

Presionan a Presidente mexicano para que cancele visita a Washington

25.01.2017

CIUDAD DE MÉXICO (Uypress) — Ciudadanos de las más diversas extracciones sociales y políticas han solicitado al presidente mexicano que cancele su visita a Washington, prevista para el 31 de enero.

Las divisiones entre los mexicanos se han matizado después de que el magnate y ahora presidente estampara su firma en el decreto que pone en marcha la separación entre Estados Unidos y su vecino del sur. Políticos e intelectuales, gente de la cultura y mexicanos de a pie han repudiado la decisión del mandatario de Estados Unidos y han solicitado al presidente Enrique Peña Nieto a cancelar su visita a Washington, programada para el 31 de enero, informa El País de Madrid.

"Presidente Trump: su muro nos agrede y deja la Estatua de la libertad como leyenda", escribió Andrés Manuel López Obrador, dirigente del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y uno de los preferidos rumbo a las presidenciales de 2018. El político, que lleva en campaña desde el año 2006, ha realizado un viraje al centro y solicitó a los mexicanos respaldar a Peña Nieto en su encuentro frente a Trump la próxima semana, donde se renegociará el Tratado de Libre Comercio. Ante la firma del decreto de Trump de este miércoles, López Obrador dijo que acudirán a los tribunales internacionales por la separación entre ambas naciones. "Viva la fraternidad", escribió en Twitter.

Cuauhtémoc Cárdenas, otro líder histórico de la izquierda mexicana, pidió a Peña Nieto "cancelar su visita a Estados Unidos y buscar una posición digna para México". Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato presidencial, dijo que los emisarios de Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, fueron recibidos con "un portazo en la nariz" este miércoles en Washington. Los secretarios de Estado iniciaban este miércoles las negociaciones con el Gobierno de Trump del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual Canadá podría tener intenciones de bajarse.

El muro no solo ha desatado la indignación en la izquierda, un sector históricamente nacionalista y que ha mantenido su distancia con Estados Unidos. Los políticos de la derecha también han repudiado la medida. Vicente Fox, expresidente de México del conservador Partido Acción Nacional (PAN) pidió a Peña Nieto "cero concesiones" y solicitó a su sucesor no repetir la fotografía del 31 de agosto, cuando Trump fue recibido en Los Pinos en un humillante momento para el presidente del PRI. "Mexico is not going to pay for that fucking wall (México no pagará por el jodido muro)", agregó Fox.

Entre tanto, la Presidencia se mantiene en silencio.

