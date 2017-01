La transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioEl placer del silencioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandUn análisis inteligente, con una conclusión que no lo es tanto. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Por si acasoLa casa grande III (en construcción)Uruguay, un pequeño pueblo de niños grandes.Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaEl discurso del actual dueño de la bombaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Fuerza política y gobiernoCuchillo de Palo: Uruguay en MERCOSUR, una decisión nacionalUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingLa educación y tan enero.No me interesan los pobresEl avión, el avión...De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoHombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Los que preparan el futuro

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Enrique Peña Nieto/Presidencia México

Ante amenazas

Presidente mexicano cancela reunión con Trump

26.01.2017

CIUDAD DE MÉXICO (Uypress) — El Presidente de México anunció la cancelación de su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump, como consecuencia de las amenazas de este último de hacer que México pague el muro que planea construir en la frontera.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha anunciado que suspende la reunión del martes con Donald Trump en Washington para negociar el Tratado de Libre Comercio. La decisión, que era reclamada por amplios sectores sociales y políticos mexicanos, ahonda la crisis diplomática que se viene gestando entre ambas naciones, y se produce después de que el mandatario estadounidense firmase el miércoles la orden de construir un muro en la frontera y de que hoy anunciase por Twitter que si México no estaba dispuesto as pagar, era mejor cancelar el encuentro.

Ello implicó una humillación púbica al mandatario mexicano, que, pese a sus resistencias iniciales, decidió suspender su viaje.

Nunca en las últimas décadas la relación entre Estados Unidos y México había pasado por un momento tan crítico.

No solo parece quedar en suspenso el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica), del que Canadá ya se siente fuera, sino que se marca una aguda incertidumbre sobre el futuro de las dos naciones que comparten más de 3.000 quilómetros de fronteras.

Y todo tiene un único responsable: Donald Trump, que ya desde la campaña electoral calificó de violadores y asesinos a los inmigrantes mexicanos.

El martes viajaron a Washington el canciller mexicano, Luis Videgaray, y el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, para iniciar las conversaciones con el equipo estadounidense, bajo el lema "ni sumisión ni confrontación", ordenado por el Presidente. En la misma noche de ese martes, Trump anunció su intención de firmar el decreto de construcción del muro, y dobló la apuesta, al anunciar que "de una manera u otra" lo iba a pagar México.

Las voces de protesta no demoraron en alzarse en México. El primero en pedir que se suspendiese la reunión, prevista para el martes próximo, fue el tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cardenas. Luego se sumaron la aspirante presidencial de la derecha, Margarita Zavala, y el favorito en las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Pero no solo era un repudio político. Intelectuales y artistas se lanzaron a la redes para expresar su indignación. "Es un insulto e instala un clima de enfrentamiento en la apertura de las conversaciones. Peña Nieto debería cancelar su viaje. México no puede vivir bajo esta amenaza permanente. Es inaceptable", señaló el excanciller Jorge Castañeda.

La noche del miércoles Peña Nieto no dio el paso adelante. A través de un mensaje grabado en vídeo, el presidente mexicano se limitó a reprobar la construcción del muro, insistió en que de ningún modo lo pagarían, pero mantuvo su agenda abierta.

Sin embargo, este jueves, cuando Trump, a través de Twitter lanzó su amenaza a Peña Nieto y señaló que si no estaba dispuesto a pagar por la obra era mejor que no viniera, parecía no quedar otro camino que la cancelación.

A media mañana, Peña Nieto anunció que desistía de la reunión de Trump.

MENSAJE A LOS MEXICANOS

El día anterior, el presidente Peña Nieto había emitido un mensaje dirigido a todos los mexicanos en el que afirmaba que los 50 consulados del país en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes.

El siguiente es el texto del mensaje:

Este día, el Presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas, relacionadas con nuestro país: una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera.

En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales.

Los 50 Consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes.

Nuestras comunidades no están solas. El Gobierno de México les brindará la asesoría legal, que les garantice la protección que requieran.

Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil, a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas.

Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar ahí debe estar su país.

Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos, de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide.

México no cree en los muros.

Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro.

Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica.

Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Como Presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos.

Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos.

Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington, y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir.

México ofrece y exige respeto, como la Nación plenamente soberana que somos.

México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno; acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos.

Muchas gracias.

Enrique Peña Nieto

Noticias relacionadas:

Decreto de Trump para construir de manera "inmediata" el muro con México

Presionan a Presidente mexicano para que cancele visita a Washington

Cerveza Corona le responde a Trump: "América ya es grande"