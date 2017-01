Cuchillo de Palo: El viejo aislacionismoMi Montevideo.Italia y el HolocaustoLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioEl placer del silencioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandUn análisis inteligente, con una conclusión que no lo es tanto. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Por si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaEl discurso del actual dueño de la bombaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingLa educación y tan enero.No me interesan los pobresEl avión, el avión...De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoHombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Los que preparan el futuro

Mi Montevideo.

William Marino

27.01.2017

¿Qué le pasa a mi Montevideo? ¿Seré solo yo? ¿O es una sensación térmica?

Días pasados tras una invitación, salimos a cenar en familia, en una hermosa noche de verano. Hacía más de un mes que no recorría Montevideo después de la caída del sol. Pero no cambio nada, ni aun esa sensación de inseguridad que nos sigue machacando la cabeza, alentadas por hechos violentos que ocurren ya a cualquier hora del día, es decir, del día y de la noche. Por eso se medio por pensar, que de pronto la Intendencia tiene razón al mantener luces apagas de noche y prendidas de día. Porque las columnas están por todos lados, (unas 90.000) la inmensa mayoría con su luminaria correspondiente, pero que poca luz que dan pues los arboles inmensos, de copas frondosas dejan pasar poca luz. Muy diferente cuando nos alejamos del centro y vamos a zonas, de barrios de bajos recursos. Por solo citar una zona donde las luminarias están todas prendidas, Parque Rodo, Pocitos, Punta de las Carretas y Bvar. Artigas de Canelones hacia la "boca del lobo", al decir de un vecino, que es el Club de Golf. No quiero volver a citar zonas, que cuando voy, recibo halagos y palos, por lo que digo. Seguro que si después de caer la noche, ya no sales de tu casa, y construiste una "fortaleza", con el tiempo cambiaras el cristal con que miras tu entorno. Pero qué pasa con el vecino que por trabajo tiene la necesidad de salir diariamente? Ese es el que se ve la realidad, pues tiene que salir y volver con mucha tensión si quiere llegar sano y salvo. Saben después de ir a varios lugares de comida, de Pocitos y zonas aledañas, quede con la sensación de estar en otro país, por varias cosas. Para los que no fuimos a veranear a parte alguna, una gran recreación es ir a cenar fuera de casa, pero los que cuidan sean estos, seguridad privada, policías, patovicas o como les quieran llamar, llaman mucho la atención, lo único que les falta es el revólver en la cintura. Algo que no puedo entender aun, es como siguen durmiendo gente en las calles, eso lo vimos, nadie nos lo conto, por calles interiores de Pocitos y zonas aledañas. Gente joven pidiendo comida, en un marco de poca luz. Otra cosa que me dejo muy intrigado es la suciedad de muchas zonas del Parque Rodo, en la una plaza de comidas, donde están los "churros", frente donde antes estaba la rueda gigante, a las 12 de la noche se vuelve muy oscura, pues los concesionarios de los juegos comienza apagar los mismos y ahí uno nota la falta de luz, la escases de las luminarias. Lugares donde se comienzan a concentrar, jóvenes muy mal entrazados, que si se quieren asustan al común de la gente. El Parque Rodo al decir de un concesionario, carece en sí de baños, ¿o están cerrados? y por lo tanto los miles de personas que van a los juegos NO tienen donde hacer sus necesidades. Ojo, diferente es para aquellos que van a comer o tomar algo, con precios bastante caros, pero si tienen derecho a los baños. Siempre digo que cuando hay cosas que están mal, hay un responsable, o no? Porque el Parque Rodo es un lugar de esparcimiento público, a él concurren los días lindo, decenas de miles de personas, en especial jóvenes y NIÑOS, ahí mi pregunta es porque las veredas están tan desnivelas, hundidas en el centro luego de romperlas y taparlas nuevamente, se hunden. Porque hay contadores de luz a una altura de 60 centímetros? ¿Cajas de luz con decenas de llaves desconexión, con cables al descubierto, casi a flor de tierra? La mugre en las pocas papeleras y sus alrededores deja bastante que desear. Según varios concesionarios, hablamos con tres, con gente, más de10, que ahí trabaja, que lo fundamental que plantean es la falta de seguridad, cae la noche y es tierra de nadie. Muchas mujeres que ahí trabajan dicen que es un gran riesgo, cuando se van solas hasta Bvar. Artigas y Bvar. España a tomar el bus. Los concesionarios, o dueños de locales, dicen que una vez que cierran muchos realizan sus necesidades en la puerta de sus locales. Nada puedo decir hoy, del lado del lago por Gonzalo Ramírez, el Castillos o el Museo, pues la oscuridad, en algunos casos, verdaderos agujeros negros, no me dejaron ver que había a sus costados, aun se dice, que en la práctica es un verdadero hotel alojamiento. Hay muchas cosas que son de difícil solución, pero hay otras que son verdadera dejadez de los responsables de esta zona de esparcimiento, que por las noches deja mucho que desear. Es muy cierto que mucho hemos realizado, pero cuanto nos falta realizar.