Cuchillo de Palo: El viejo aislacionismoMi Montevideo.Italia y el HolocaustoLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioEl placer del silencioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandUn análisis inteligente, con una conclusión que no lo es tanto. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Por si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaEl discurso del actual dueño de la bombaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingLa educación y tan enero.No me interesan los pobresEl avión, el avión...De fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoHombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.Secreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Los que preparan el futuro

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XV, Nro. 694: Dignificar la política

28.01.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el próximo lunes 30 titulando en su portada: 'Dignificar la política'.

Escriben en este número:

Eve Crowley, Ahmed Eleiba, Carlos Ruperto Fermín, Robert Fisk, Vasili Koltashov, Sam Leite, Gary Nunn, John Pilger, Michael Roberts, María del Carmen Rodríguez, Gabriela Simon, Manuel Sutherland, Esteban Valenti







Dignificar la política

Por Esteban Valenti



Al juez Giovanni Falcone (asesinado por la mafia) le gustaba repetir las palabras de J.F.Kennedy: "Un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, cualesquiera que sean las consecuencias personales, cualesquiera que sean los obstáculos, el peligro o la presión. Ésta es la base de toda la moralidad humana".



Esta es una época de pocas unanimidades, una de ellas es la crisis creciente de la relación entre la gente y la política, es decir una crisis que afecta las bases de la democracia.





URUGUAY PRIMERO EN NIVEL DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL EN aMÉRICA lATINA



En el informe prublicado esta semana por la organización transparencia internacional uruguay figura en el puesto 21 entre 176 países analizados y es el primero a nivel de america latina.







Donald Trump y el nuevo orden mundial que se avecina

Por Gabriela Simon



Con su orientación nacionalista, Trump abandona las estrategias hegemonialistas de la política estadounidense y deja el camino expedito a quienes estén dispuestos a cargar con responsabilidades globales. Este texto versa sobre las oportunidades y los riesgos que ofrece el cambio que se avecina en la política mundial.







Obama, Trump y los cerebros liberal-progresistas anegados en el formaldehído de las políticas de identidad

Por John Pilger



Para el día de la inauguración de la presidencia de Trump, miles de escritores estadounidenses se aprestan a expresar su indignación. “Para sanarnos y avanzar”, escriben los Writers Resist (Los escritores resisten), “queremos eludir el discurso político directo para centrarnos inspiradamente en el futuro y en cómo nosotros, como escritores, podemos ser una fuerza unificadora en la tarea de proteger la democracia”.







La retórica de Trump. Dossier

Por Sam Leite y Gary Nunn



“Son todo noticias de mentira, es una falsedad…no sucedió….Creo que hemos logrado reunir uno de los más grande gabinetes…No seas maleducado. No seas maleducado. No. Seas. Maleducado…No te voy a permitir que hagas preguntas. No te voy a permitir que hagas preguntas. Sois noticias falsas”. En su primera rueda de prensa, el presidente electo Trump estuvo fogoso, brusco y fuera de guión. Habló menos como un presidente que como una estrella malhumorada de la telerrealidad con– por decirlo en términos del Señor de las Moscas [la novela de William Golding] – un firme agarre en la concha.







Davos: el capitalismo responsable

Por Michael Roberts



Esta semana ha comenzado el encuentro de la élite política y económica mundial en Davos Suiza, bajo los auspicios del Foro Económico Mundial (FEM). Cada año el FEM organiza una reunión en la estación de esquí súper exclusiva de Davos, con la participación de 3.000 políticos, empresarios, economistas, empresarios, filántropos y celebridades. Por ejemplo, este año asisten el presidente de China, Xi Jinping, de Sudáfrica, Jacob Zuma, y muchos economistas gurús y directivos de banca. Xi Jinping es el primer presidente chino que asiste a Davos, acompañado por una delegación de 80 líderes empresariales, economistas, académicos y periodistas. El martes dará la conferencia inaugural y la utilizará para defender "la cooperación y la globalización de la economía".







Siria: Idlib después de Alepo

Por Ahmed Eleiba



El acuerdo de Alepo no marca tanto un punto de inflexión en la trayectoria política de la crisis de Siria, como un punto de inflexión táctica en función de los cálculos geoestratégicos del régimen sirio y sus aliados con respecto a sus líneas de actuación para eliminar las bolsas de oposición en las batallas posteriores a Alepo. Estos planes pueden ser contradictorios temporalmente con el proceso político acordados con varias facciones de la oposición. Todo se resolverá, si es posible, en Astana, Kazajstán. Una serie de declaraciones coordinadas emitidas por el régimen de Damasco y Moscú indican que Idlib será el próximo objetivo militar, especialmente contra las milicias de Fatah Al-Sham, anteriormente conocidas como el Frente Nusra. Si Idlib se convierte en "otro Alepo", el régimen habrá perdido su pretexto para reforzar sus posiciones militares y políticas sin atenerse a los artículos del acuerdo de tregua.







Venezuela: "Se derrochó la renta petrolera y la crisis explotó". Entrevista

Por Manuel Sutherland



“La política monetaria del Banco Central de Venezuela ha sido realmente negativa, muy nociva para la salud de la economía”, afirma Manuel Sutherland, economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera, y articulista de medios internacionales. “En este 2016, se ha impreso dinero inorgánico de manera grosera, se ha triplicado con respecto a 2015, de manera innecesaria”, agrega.



Sostiene, asimismo, que estas medidas no están frenando la caída de la economía y solo han inundado al mercado de papel moneda que solo ha contribuido a elevar los precios de los productos, bienes y servicios. “Es un dinero que no tiene respaldo, que no se corresponde con las necesidades de pago de la población, por tanto, es inflacionario”, señala.







“La situación económica en Rusia es establemente mala”. Entrevista

Por Vasili Koltashov



El economista Vasili Koltashov (Novosibirsk, 1979) conoce de primera mano cómo es la situación real de la economía en Rusia. Koltashov es el director del Centro de Investigación Económica del Instituto de la Globalización y los Movimientos Sociales (IGSO) de Moscú y también forma parte del Laboratorio de Política Económica Internacional de la Universidad Plejánov de Economía. “La calidad de vida ha empeorado de manera sensible en Rusia”, advierte. Le entrevistó para la revista La Marea Àngel Ferrero, en Moscú.







La recomposición del imperio. Si Hillary hubiera escuchado a los árabes de Estados Unidos

Por Robert Fisk



Si sólo Hillary hubiera pensado en los árabes. Pudieron haberla llevado mucho más cerca de la presidencia si se hubiera tomado la molestia de acudir a la mayor comunidad árabe en Estados Unidos, la ciudad de Dearborn, Michigan, de predominio libanés-iraquí. Sus calles están ribeteadas de restaurantes libaneses y banderas con cedros; sus pobladores son orgullosamente estadunidenses, pero –contra el consejo de su propio director de organización regional en la ciudad– Hillary Clinton no se molestó en visitarlos.







Bullying: el gran enemigo de la educación ambiental

Por Carlos Ruperto Fermín



En un mundo donde los ancianos ya no tienen la fuerza para cambiar el pasado, y donde los adultos se sienten los únicos dueños del tiempo presente, los niños y adolescentes realmente pueden vivir un hermoso futuro ecológico, si permiten que la conciencia ambiental sea el destino y el latido de todos sus corazones.







Una crisis de sobrepeso y obesidad en América Latina y el Caribe

Por Eve Crowley



Este es un artículo de opinión de Eve Crowley, representante regional interina de la FAO para América Latina y el Caribe.

El cambio de patrones de alimentación en América Latina y el Caribe ha llevado al incremento del sobrepeso y la obesidad en la región.







La cuarta vida de Badiou, filósofo de lo esencial

Por María del Carmen Rodríguez

El gran pensador francés cumple 80 años, clausurará un seminario pero continuará su compromiso político con la verdad.

Alain Badiou en Buenos Aires. Sostiene que las verdades pueden provenir de la invención científica o de un encuentro amoroso, de la acción política o la creación artística.