Gran actuación del teatro uruguayo en Italia

Juan Santini

30.01.2017

Una de las interesadas en el juicio desarrollado en Italia contra los violadores de los Derechos Humanos, Victoria Moyano, hija de desaparecidos, en declaraciones a la prensa, afirmó que Sendic realizó "toda una representación, un teatro", cuando a su entender no representa a ese grupo.

He quedado avergonzado de los últimos acontecimientos que se produjeron en Italia a raíz de la sentencia que iba a adoptar el Supremo Tribunal Italiano. Se trasladó una corte de personalidades encabezada por el Lic, Raúl Sendic, en representación del gobierno uruguayo. Luego de conocer el resultado, Sendic dijo a radio Uruguay que se sentía "defraudado" por la resolución, pero que no podía juzgar al tribunal italiano por su decisión. También afirmó que sentía la "tranquilidad de que el Estado uruguayo dio los pasos necesarios".

¿Defraudado de qué?

De acuerdo al Diccionario de la Real Lengua española, defraudar es en su segunda acepción:

2. tr. Frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en algo.

Defraudado me sentí, cuando me fue a representar un personaje, que cuando el Capitán de Navío Jorge Troccoli me estaba torturando en el FUSNA, Raul Sendic estaba de Ejecutivo de una cadena de supermercados en Malmo Suecia.

Tranquilidad de qué el entonces Embajador en Italia Carlos Abin, en representación del Estado Uruguayo, salvara al Comandante del FUSNA Jorge Troccoli de ser enviado a la cárcel en Italia. ¿Esos fueron los pasos necesarios?

O parece ser una política coherente del Poder Ejecutivo: Proclamar la Defensa de los derechos Humanos y en la práctica hacer todo lo contrario, como el tero. Eso sí, regar toda la administración nacional y departamental de Comisiones de Defensa de los Derechos Humanos, integrada por personas remuneradas que atienden estos problemas, se encargan de hacer un expediente para pasearlo por todas las dependencias correspondientes hasta que duermen el sueño de los justos.

Quiero trasmitir mi experiencia personal. Desde el año 68, cuando era dirigente de la FEUU, en todas las Medidas Prontas de seguridad, iban a mi casa a buscarme y aprovechaban, los integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia policial, para llevarse muchas cosas de valor. Durante la Dictadura, el Ejército me fue a buscar el mismo 27 de junio, posteriormente localizaron la casa donde me había mudado clandestinamente, tuvieron como un mes y no quedó nada. Cuando me detuvieron, en otra casa clandestina, fueron a donde vivía y sucedió lo mismo. Gracias a la Ley de Amnistía recobré la libertad 6 años después, pero por diagnóstico médico se comprobaron lesiones irreversibles, producidas por la tortura

Cuando gana las elecciones el Frente Amplio, se comienza a discutir una Ley Reparatoria de los Derechos Humanos violados por el Estado uruguayo. Desde ese momento, se comienza a dar la polémica interna en el Frente Amplio. Los senadores José Mujica y Lucía Topolanky, manifiestan: que ellos no "agarraron los fierros para cobrar una pensión" en términos similares se manifestó el entonces Presidente del BPS y actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Enrique Murro: "yo no estuve preso para cobrar una pensión" .

Después de largas discusiones se votó la Ley Reparatoria, por la cual se nos otorgó una pensión especial a todos los que estuvimos presos y por otras causantes.

Yo consideré que esa reparación no era justa para mi caso y me presenté, junto a otros compañeros, ante la Justicia, solicitando una ampliación de esa reparación por parte del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo designó al Ministerio de Defensa para que defendiera los intereses de ese Poder. El abogado del Ministerio de Defensa, basó su alegato en que nosotros no teníamos derecho a reparación porque esos delitos habían prescrito. ¿Qué fue lo que aprobó el Estado Uruguayo en lo relativo a la no prescripción de los delitos de derechos humanos?. Esta misma concepción fue la que tuvo el Poder Ejecutivo cuando Juan Gelman se presentó solicitando reparación por el asesinato de su hija y el secuestro de su nieta. Tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para vergüenza de los uruguayos, dictaminó que se le debía reparar.

En nuestro caso, la jueza de Primera Instancia, el Tribunal de Segunda Instancia y la Suprema Corte de Justicia consideraron que esos delitos de Derechos Humanos, habían prescripto. Ahora, como lo hizo el Poeta Juan Gelman, vamos a recurrir la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Poder Ejecutivo sigue aferrado a una monstruosa y aberrante tesitura.

Me pregunto: ¿que fue a hacer el integrante del Poder Ejecutivo, el Lic. Raul Sendic a Roma? A sentirse defraudado porque el Tribunal no considero esa tesis de la prescripción de los delitos, sino que falló por otros motivos. O para lavarse políticamente de la mentira de la Licenciatura pidiendo la entrevista con Bergoglio, para que le perdonara los pecados cometidos.

¿Porqué el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio tienen esta tesitura sobre los Derechos Humanos?

Porque el Frente Amplio tiene dos grandes vertientes, una la de los que iban a arreglar el país por la vía armada y otra, contrapuesta a esa, que fue la de defender la Democracia.

La vertiente de la vía armada siempre denostó la lucha por los Derechos Humanos, porque es parte fundamental de la concepción de la Democracia. "No agarramos los fierros para cobrar una pensión"

Solamente en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez y en particular la Ministro de Defensa Dra. Azucena Berruti, hicieron los pasos necesarios para defender los DD HH y realizar las investigaciones de la violación de esos DD HH, que se realizaron durante la Dictadura. Luego hubo un limbo y con la ascensión de José Mujica, quien designó a Eleuterio Fernández Huidobro, no solo no se hizo nada al respecto, sino por el contario, se clausuraron todas las investigaciones. Yo diría que se fue más lejos, parece que la alianza forjada en el Batallón Florida, entre los Tenientes de Artigas y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fue la que dirigió el Ministerio de Defensa. Con la muerte de Fernández Huidobro fue designado el actual Ministro Jorge Menéndez y con carácter de "Comisario Político" Daniel Montiel, como Subsecretario, pese a estar investigado por el Juzgado del Crimen Organizado, por haber perdonado una cuantiosa multa a FRIPUR y por ende a los hermanos Fernández, cuando era Director de DINARA

Hemos soportado en estos últimos períodos terribles afrentas por parte de un Ejército que se mantiene incólume desde la Dictadura: Misa Oficial del Comandante en Jefe del Gobierno, con invitación oficial, uniforme de gala y discursos de la Edad Media. Violación nunca vista a la "bendita" laicidad, que es orgullo de los uruguayos.

Participación del Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República Gral. Alfredo Erramun al sepelio de uno de los mayores asesinos de éste país y por supuesto Jefe de los Tenientes de Artigas, el siniestro Goyo Álvarez. Por esta acción, SOLAMENTE FUE AMONESTADO por el Ministro de Defensa.

Búsqueda, publica en su edición del 26/1/2017 que el Goyo Alvarez cobraba $ 173.000 de jubilación y que los demás asesinos más de $ 100.000. Estas jubilaciones se traspasan como pensiones a sus familiares.

Hemos visto por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas amenazas e insultos al gobierno, por querer modificar el régimen de jubilaciones de la Caja Militar, régimen impuesto en la Dictadura Militar, insultos y amenazas que no tuvieron ninguna repuesta por parte del Gobierno ¿Estamos en una democracia tutelada o se respecta el Pacto del Batallón Florida?

Eleuterio Fernández Huidobro como Ministro de Defensa, actuaba más como el Comandante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que como militante del Frente Amplio, era más milico que los propios milicos.

El periodista Carlos Pelaez denuncia que la Dra. Mirtha Guianze expresó: "que la Comipaz entregó al tribunal italiano documentos que a la justicia uruguaya se negaron".

La secretaria de la Comipaz era Graciela Jorge, integrante del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) .

Carlos Pelaez concluye: "Ha llegado la hora de discutir en serio el papel que han jugado notorios ex dirigentes tupamaros en el mantenimiento de la impunidad".



