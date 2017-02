El post frentismoEl nuevo muro impenetrableLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de Trump¿Cómo impacta el bienestar de los trabajadores sanitarios en el cuidado de los pacientes?Parecido no es igual. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Ley de cuotas, síTrump y el grave error de subestimar su impactoGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayCuchillo de Palo: El viejo aislacionismoMi Montevideo.Italia y el HolocaustoLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaEl discurso del actual dueño de la bombaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingNo me interesan los pobresDe fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoSecreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corso

Carlos Vivas y Homero Bagnulo

01.02.2017

El sistema de salud inglés (NHS por su nombre en inglés) anunció el año pasado que pensaba invertir 5 millones de libras (U$S 6.124.000) en mejorar la salud y el bienestar del personal sanitario que se desempeña en dicho sistema.

Al mismo tiempo, está promoviendo que varios organismos estudien las causas que determinan la insatisfacción tanto de médicos, licenciadas y otros integrantes del equipo de salud en el desempeño de sus tareas. Es importante recordar que el NHS es el mayor empleador del Reino Unido con más de 1.300.000 funcionarios. Si bien este sistema es ampliamente valorado por el público, los trabajadores se manifiestan estresados y descontentos con sus tareas. Lo mismo sucede en diferentes países que han medido la insatisfacción laboral en áreas vinculadas a la salud. En nuestro país una encuesta realizada a enfermeras en el 2014 confirmó la misma disconformidad con el entorno laboral.

Las razones por las que esto sucede no están claras. Posiblemente sean muy variadas y dependientes de distintos contextos. Un porcentaje importante seguramente se vincule al medio ambiente laboral y a que el diseño de los procesos de asistencia no han evolucionado adecuadamente. Cuando uno observa un hospital hoy no se aprecia una gran diferencia con el hospital de hace 30 o 50 años. Mientras que los desarrollos tecnológicos han sido relevantes, la estructura y organización hospitalarias no han variado mayormente. Comparando con otras industrias que han evolucionado desde desempeños manuales a operadores que desde sus computadoras manejan todos los procesos, la medicina no hizo lo propio. El trabajo sanitario en sí tiene fuerte compromiso emocional ya que implica el vínculo con el sufrimiento, el dolor, la muerte y el duelo. Esto, que es rutina para muchos de los que trabajan en los sistemas sanitarios, con el paso del tiempo genera estres crónico y burnout.

También determina una mayor posibilidad de afecciones físicas como por ejemplo la patología osteoarticular debido a las tareas de fuerza y a la falta de diseños ergonómicos en los dispositivos. En un estudio reciente de la Universidad de Texas, el 90% de los cirujanos que habitualmente llevan a cabo intervenciones prolongadas manifestó padecer dolores osteo-musculares luego de terminar su actividad en sala de operaciones. En el 28% de estos profesionales se realizaron diagnósticos de lesiones causadas por la posición que debían mantener durante la intervención.

Las mayores consecuencias de esta sobrecarga laboral, pueden medirse a través de la elevada incidencia de automedicación , menor promedio de vida, adicciones (fundamentalmente alcoholismo) y suicidios. Llama la atención la poca trascendencia que se le ha dado a esta problemática. Algunos números que se han publicado muestran que en Inglaterra el 37% de quienes se desempeñan en la salud comunicaron su descontento con las tareas que realizaban, mientras que el 63% reportó que concurría a desempeñar sus tareas a pesar de sentirse incapacitado para ello.

Esto debiera ser una preocupación central tanto para quienes gerencian los sistemas de salud como para los usuarios; está demostrado que el bienestar del trabajador incide fuertemente en la calidad de los cuidados que brindan a sus pacientes. Así, en encuestas realizadas en el NHS, el 80% de sus funcionarios percibía que su situación personal en cuanto a bienestar y salud impactaba en cómo cuidaba a sus pacientes. La situación se agrava durante las crisis económicas tanto a nivel nacional como las propias de cada institución sanitaria, ya que las medidas que suelen adoptarse implican recortes presupuestarios que llevan a desestimular y disminuir la fuerza laboral. Esto ha sido denunciado reiteradamente en los últimos 8 años por los médicos del sistema sanitario español. También lo hemos vivido en Uruguay cuando las instituciones entran en déficit crónico ya que se acude rápidamente a la no cobertura del ausentismo ni de las licencias.

En situación de crisis financieras del sector salud, la situación se agrava aún más ya que los trabajadores utilizan como vía de escape la licencia por enfermedad. Esta medida aumenta las dificultades económicas del sector y empeora el desempeño de los prestadores de salud. El deterioro de la imagen que esto conlleva distorsiona la percepción de la misión de los actores sanitarios con la consiguiente pérdida de la motivación, por lo que en los próximos años es de esperar una disminución en la fuerza laboral en el sector sanitario. En los EE UU este problema ha generado importantes signos de alarma y ya han comenzado a desarrollar estrategias públicas y privadas para incentivar el reclutamiento de personal, y para retener recursos humanos calificados.

Es indispensable que en nuestro país las autoridades sanitarias tengan en cuenta esta problemática que no es para nada ajena. Creemos que esto explica el elevado ausentismo que se registra en nuestras áreas sanitarias tanto públicas como privadas, así como la alta rotación del personal. Es necesario realizar estudios locales sobre el bienestar de quienes se desempeñan en el sistema sanitario así como evaluar las repercusiones físicas, psicológicas, económicas y sociales sobre el trabajador. A partir de estos datos nacionales se impone buscar estrategias para enfrentar estos problemas con urgencia. Será muy importante tomar en cuenta lecciones de otros sectores laborales en donde existen buenas prácticas que permiten mejorar el bienestar de los trabajadores, reconociendo que no solamente pasa por mejoras salariales.

