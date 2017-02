El post frentismoEl nuevo muro impenetrableLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de Trump¿Cómo impacta el bienestar de los trabajadores sanitarios en el cuidado de los pacientes?Parecido no es igual. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Ley de cuotas, síTrump y el grave error de subestimar su impactoGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayCuchillo de Palo: El viejo aislacionismoMi Montevideo.Italia y el HolocaustoLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaEl discurso del actual dueño de la bombaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingNo me interesan los pobresDe fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoSecreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.Patentes de corso

Ley de cuotas, sí

Valentina Rapela

01.02.2017

La presente ley, que volvió a estar encima de la mesa política en los últimos días, viene a tratar un problema de equidad. Y hablo de equidad, equidad material, para lograr la efectiva igualdad.

José Batlle y Ordóñez creó la Universidad de Mujeres. Les dio su espacio, su oportunidad, para que pudieran evidenciar sus capacidades, en todo iguales a las de los varones. Luego, salieron a la calle a ganar su sustento, a convertirse en nuevos factores de la actividad productora uruguaya. Y el final del proceso fue haber llegado a una coeducación integral.

La "Universidad de Mujeres", creada ya hace más de 100 años, sirve de analogía para el debate de hoy: se implementa cierta medida que busca equiparar en derechos a ambos sexos para, luego de efectivizada la igualdad, eliminarse.

Las mujeres que tenemos representación en el Parlamento Nacional, no sólo llegamos por la ley de cuotas, sino por nuestros méritos apoyados por la ley. Y hoy tenemos la posibilidad -así como las mujeres de hace 100 años- gracias a la ley vigente de demostrar; de demostrar que podemos, que somos fuertes, inteligentes, y capaces. Que somos mediadoras, sensibles, y tenaces. Trabajadoras, racionales, y persistentes. Nuestra lucha no es por los privilegios de ser mujer, sino por la posibilidad de demostrar que somos tan competentes como los varones. Medidas equitativas para igualdades efectivas.

Igualmente, hay un tipo de igualdad que no se "compra" con derechos, y es la igualdad valorativa. Es decir, cómo valora nuestra sociedad a la mujer, cómo la respeta, cómo la trata. Ya lo he dicho: mi partido no es machista, y Martha Montaner nos dejó el legado de mostrar día a día que nosotras, mujeres, no somos ni más ni menos por nuestro sexo, así lo mostró y lo vivió en toda su vida política. Pero la realidad es innegable: vivimos en una sociedad machista. Una sociedad que nos objetiviza, nos encasilla en roles sociales y que nos cree incapaces para ciertas tareas. Que nos gritan por la calle, que nos acosan, que sentimos miedo de que se abusen. Que no nos contraten, o que nos paguen menos por el mismo trabajo. Y todo esto, por el único motivo de ser mujer.

Hay cosas que el Derecho no nos puede asegurar, como el respeto a nuestro sexo. Y la lucha de hombres, y mujeres, debe ser hacia una sociedad más respetuosa, más libre y tolerante. Una sociedad que incorpore en su seno el concepto "HOMBRES = MUJERES". Y todos, todos debemos aportar nuestro granito de arena, día a día, buscando concientizar. Éste es el verdadero cambio hacia la igualdad de género que ninguna ley nos garantizará. Éste será el verdadero cambio social, donde no necesitaremos ninguna "Ley de Cuotas".

Valentina Rapela - Representante Nacional por Montevideo. Partido Colorado.