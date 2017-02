Cuchillo de Palo: el avión y RonaldinhoFuerza política y gobierno IIDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesEl nuevo muro impenetrableUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de Trump¿Cómo impacta el bienestar de los trabajadores sanitarios en el cuidado de los pacientes?Parecido no es igual. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Ley de cuotas, síTrump y el grave error de subestimar su impactoGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayItalia y el HolocaustoLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingNo me interesan los pobresDe fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?La tormenta perfectaAmigos de Bonomi vs. Resto del mundoSecreto bancario: sobre valores y servilismos

Fuerza política y gobierno II

William Marino

03.02.2017

Al parecer cada día nos cuesta más, marcar presencia como frenteamplistas, en cualquier lugar público. Sé que esto a muchos no les gusta que uno lo manifieste.

Es más, cuando uno manifiesta la des unidad del frente, la intolerancia, los gritos y zancadillas que muchos realizan a los demás compañeros, el no escuchar, el no querer ir a la base, todo eso por parte de encumbrados compañeros, que entre cuatro paredes se dedicaran a dar palo a diestra y siniestra contra todo aquel que ose decir "eso está mal realizado", "gastamos plata al santo pedo", "no sería mejor escucharnos más y llegar a un acuerdo los de arriba con los de abajo". Estas frases dichas por muchos compañeros, tal vez demasiados, nos ha llevado a decir: "sos un derechista", "un pancista", "le haces el juego a la derecha", "porque no te vas para tu casa y le dejas el lugar a otro" Eso solo por decir algunas respuestas, "suaves". El ser Frenteamplista y Militante, sin estar atado al aparato económico, es cada día más difícil. Es una pelea de David contra Goliat. Hoy casi nadie parece importarle nada eso de la militancia tradicional, todos parecen tener dineros para movilizarse, para realizar propaganda, por la TV, la radio o la prensa. Ni hablemos de los medios de comunicación por las redes, pues esta parece ser hoy, la varita mágica de todo. Hoy a casi 46 años de la fundación del Frente, los "viejos" casi no quieren escuchar algo que les trae mucha nostalgia y las nuevas generaciones, prácticamente "no saben qué es eso". La alegría de ver las banderas Roja, Azul y Blanca que ha desaparecido, ese encanto lo hemos ido dejando con el tiempo de lado. Muchos hoy quieren enamorar a la ciudadanía pintando los contenedores de basura, pero lo que el vecino quiere, es que levanten la basura y se limpie el entorno de los contenedores. En una palabra, que la Intendencia cumpla con su deber. Los Trump, los Macri, los Le Pen, los Berlusconi, los Hitler, los Mussolini, los... todos asumieron por el voto popular. La gente, el pueblo los voto, en su desesperación de no saber qué hacer, pues "nadie" los escuchaba y la izquierda, o no existía o no sabía cómo combatir esos fenómenos salvadores que aparecen cada vez más, aun cuando se está mejor en lo económico, no lo estamos en otras cosas, que nada tiene que ver con don dinero. En Uruguay, en especial Montevideo, por donde lo miremos, ha "desaparecido", de los lugares que frecuentaba una fuerza política, que "aun se llama", Frente Amplio. Hace pocos años, (2004 - 2009), en Montevideo se podían ver unos 350 locales del Frente, por todos lados, siempre junto a la gente y al vecino. Las carteleras y las pintadas se podían contar por miles, de esos más de 3.000 muros, que existen en Montevideo, que aun están pintadas, en algunos casos alusivas a las elecciones del 2009 y aun antes. De los locales, o Comités existentes en Montevideo, hoy existen menos de 150. Los que se reunieron para el Congreso Rodney Arismendi fueron 139, ni que hablar que los locales son menos, tal vez, apenas lleguen a unos 120. Este nuevo aniversario nos encuentra un poco descolocado, aunque nos alegre que los jóvenes realicen pintadas (2), sobre el mismo. Algo que aun NO vi en la ciudad de Montevideo. En Montevideo no hay clima, el desencanto en la militancia es muy grande. Por eso "decimos nos vamos al interior" en este caso Colonia. ¿Ponemos o no ponemos ómnibus? Si pero que lo pague el militante, que quiera ir. Total nos alejamos un poquito más de la mirada de la gente. ¿Por qué? Yo no lo sé. Las bases creo que tampoco, pues nadie se reúnen. Las encuestas nos dan en bajada, 25 % de los votos. Pero seguimos primero que problemas tenemos!! Dirán muchos dirigentes que no creen en las encuestas, más que nada cuando estas nos dan desfavorables. Pero también sigo creyendo que el Frente Amplio, no es gota de roció, sino que somos acero de "Toledo", bien templado, difícil de romper, difícil de quebrar, por eso yo creo en el Frente Amplio.

Pero otros piensan que el gran tema pasa, por el dialogo: ¿pero dialogo con quien?, ¿con el que nos voto o con la derecha? ¿Con el pueblo o con el que está sentado en el Parlamento, esperando que el Frente caiga como una fruta madura? Y el dialogo dentro de la fuerza política, para cuando, Gonzalo Mujica es el más claro ejemplo. ¿o somos incapaces de dialogar entre los frenteamplistas? Algo que a veces me deja pensando, es algo que ya empezó a flotar, muchos dirigentes frenteamplistas lo dicen y cada vez con más frecuencia, eso si me preocupa. "Debemos de aprender a gobernar sin mayorías parlamentarias, eso es democracia". "O aquello de que la rotación de los partidos le hace bien a la democracia". Porque dicen eso, porque abrir el paragua? También dicen hay sectores que copan los comités de base, lo cual no creo. Si creo en la militancia y hay sectores que tienen más militantes que otros, pues eso no se arregla con "dinero". El problema si, es que cada vez se achica mas la cancha. Eso es cambiar de mentalidad, pues en termino futbolero, digo yo quiero ganar siempre, quiero salir campeón. En política el salir campeón es ganar el cuarto gobierno frenteamplista con mayorías parlamentarias. Pero para eso hay que salir a las calles, salir de detrás de los "escritorios", a escuchar a la gente, a charlar con la gente en el mano a mano, sin "guarda espalda", explicando lo que pudimos realizar que ha sido mucho, muchísimo, pero hay cosas que hicimos mal, y otras no la hicimos por falta de votos en la Junta o en el Parlamento. Y otras no se realizaron por falta de dinero.