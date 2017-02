Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XV, Nro. 695: Se nos agota el Proyecto Nacional

04.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el próximo lunes 6 titulando en su portada: 'Se nos agota el Proyecto Nacional'.

Escriben en este número:

Manuel Aguilar Mora, Guillermo Almeyra, John Bleasdale, Leonard Cohen, Robert Fisk, René Fidel González García, Daniel Gutman, Roger Martelli, Felice Mometti, Alejandro Nadal, Leonardo Padura, Ana Prieto, Orian Rötzer, Marc Vandepitte, Esteban Valenti







Se nos agota el Proyecto Nacional

Por Esteban Valenti



El Uruguay fue uno de los pocos países, sino el único de la región que, a principios del siglo XX y durante varias décadas tuvo un Proyecto Nacional, sobre la base esencial del batllismo, aunque también con aportes diversos. Ese Proyecto entró en crisis en los años 50 y durante medio siglo anduvimos a los bandazos y sobre todo para atrás.







Macroencuesta a escala mundial: la mayoría dice que el sistema no funciona. Espectacular aumento de la desconfianza en los gobiernos, los medios de comunicación, las elites y las ONGs

Por Orian Rötzer



De acuerdo con una encuesta realizada a escala planetaria, que también ofrece pistas sobre las razones del triunfo electoral de Trump, diríase que vivimos en una época prerrevolucionaria.







Francia: Hollande, las primaria y el fin del PS de Mitterrand

Por Roger Martelli



¿Hamon o Valls? La segunda ronda de las primarias del PS muestran que gran parte del debate no tiene lugar en el PS, sino fuera de él ... entre Mélenchon y Macron. Conclusión lógica, el fin de la hegemonía del PS en izquierda abre nuevas perspectivas.







Trump y la crisis de México. Dossier

Por Manuel Aguilar Mora, Guillermo Almeyra y Alejandro Nadal



¡A defender a México, SI, unidad nacional con Peña Nieto, NO!

Manuel Aguilar Mora



Desde el 1° enero con el anuncio del gasolinazo hasta el 25-26 del mismo mes con la confrontación política de los gobiernos de Trump en Estados Unidos (EUA) y de Peña Nieto en México, este último ha entrado en una situación crítica de consecuencias inauditas para los dos países. En especial los destinos de los pueblos, de los trabajadores y los oprimidos de ambos países se vincularán aún más estrechamente.







Cuba: la Constitución, ese sol del mundo ciudadano

Por René Fidel González García



Teníamos el cielo allá arriba, todo tachonado de estrellas, y solíamos tumbarnos en el suelo y mirar hacia arriba, y discutir si las hicieron, o si acontecieron sin más.

Huckleberry Finn



I.

Me interesa presentar una perspectiva que toma al concepto de civilización como zona de partida para una actual comprensión de Cuba como sociedad política y que asume la Constitución como un resultado y vector de la misma. El término civilización, tendrá aquí un uso o dimensionamiento cultural, que permitirá enfocarla bidireccionalmente y de forma general: 1) como un constructo o acumulado de creencias y valores asumidos socialmente y 2) y también como el desarrollo de un cuerpo de mecanismos públicos para la organización global de la sociedad.







Marx, Tafuri y el trabajo abstracto en arquitectura

Por Felice Mometti



Las abejas siempre han envidiado a los arquitectos. Cada vez se ven obligadas, incluso en el mejor de los casos, a construir complejas colmenas sin ningún tipo de diseño de referencia preciso, y en cambio los arquitectos, incluso en el peor de los casos, tienen primero en la cabeza lo que quieren construir, se trate de una cabaña o de un rascacielos. Este es el significado del famoso pasaje de El Capital de Marx, objeto de litigio sin fin sobre las abejas y el arquitecto [1]. De hecho, como a menudo sucede en los escritos de Marx, detrás de lo que puede parecer trivial se articulan múltiples discursos sobre el trabajo concreto y abstracto, la cooperación y la división social del trabajo. En un momento en el que en la arquitectura predomina el oxímoron de una retórica hiper-modernista del postmodernismo, bajar unos cuantos peldaños de la escalera que conduce a los "laboratorios secretos" de la producción arquitectónica puede ser de utilidad.







Cuatro películas que previeron el ascenso de Trump

Por John Bleasdale



Donald Trump ha aparecido en una película de Woody Allen, en la continuación de Solo en casa (Solo en casa 2: Perdido en Nueva York [Home Alone 2: Lost in New York]) y en Zoolander. El guionista Bob Gale ha reconocido que para el villano Biff Tannen – el matón que se hace rico y levanta una torre “imeensa” que lleva su nombre en Regreso al futuro 2 [Back to the Future Part II]– tomó de modelo a Trump. Meryl Streep se pintó la cara de naranja para una gala benéfica en Nueva York y Johnny Depp tuvo su mejor interpretación en años como haciendo del Donald en un “sketch” de Funny or Die. [página digital donde se cuelgan videos humorísticos].







"El fracaso de la Unión Soviética fue una derrota para la humanidad". Entrevista

Por Leonardo Padura



La Revolución bolchevique o Revolución de octubre de 1917, hecho fundacional de la URSS, cumple este año su 100 aniversario. Y para reflexionar sobre este hecho, sus grandes protagonistas y las deformaciones del sueño socialista, Antía Castedo, de BBC Mundo conversó con el escritor cubano Leonardo Padura, invitado a la XII edición del Festival Hay, en Cartagena de Indias.







Cruel precedente de Trump sobre refugiados

Por Robert Fisk



La Jornada

Así que Donald Trump va a joderlos a todos. Hoy no me excusaré por las palabras obscenas. Sólo cito al hombre que acaba de usar a sus oficiales del Pentágono para cubrirse de oprobio... a él y a Estados Unidos. Porque fue el hoy secretario de Defensa, James Mattis, apodado el "Perro rabioso", el que dijo a los iraquíes en 2003 que iba en son de paz –incluso exhortó a sus marines a ser compasivos–, pero a los que osaran oponerse a la invasión ilegal de su país les advirtió: "Si me joden, los mataré a todos".







¿Por qué los intelectuales y políticos pertenecientes al 1% de población son hostiles hacia Cuba?

Por Marc Vandepitte



Investig' Action

Traducido del francés por Beatriz Morales Bastos

La muerte de Fidel Castro ha suscitado un intento de descalificar a la izquierda: los intelectuales y políticos pertenecientes al 1 % se han entregado a ello alborozados. Cualquiera que no participe en esta fobia anticubana corre el riesgo de ser marginado. Así pues, ¿por qué esta pequeña isla está en el punto de mira de la derecha (extrema)?







El legado de la dictadura siempre vuelve a escena en Argentina

Por Daniel Gutman



BUENOS AIRES, 26 ene 2017 (IPS) - Las Abuelas de Plaza de Mayo dieron el 10 de septiembre de 2008 una de esas noticias con las que, periódicamente, reconfortan a la sociedad argentina y hacen presente el doloroso legado de la dictadura militar. Habían encontrado a otro –el número 95- de sus nietos robados y ocultos durante décadas bajo una identidad falsa.







Base siniestra en el Caribe

Por Ana Prieto



A 15 años de su apertura y con solo ocho condenas, la prisión de Guantánamo podría volver a llenarse con Trump.







El lado B de Leonard Cohen



A dos meses de su muerte, se lo recordó poco como el autor de dos interesantes ficciones.

Voz oída, voz leída. Las dos novelas de Cohen, El juego favorito y Hermosos perdedores, fueron traducidas al castellano.