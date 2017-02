Las empresas se levantan contra Trump

Se nos agota el Proyecto NacionalTratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasRendición de Cuentas: el gobierno en su laberintoSolo le pido a Dios. (Abordando eso gris que parece la teoría)Golpe demoledor a la clase mediaCuchillo de Palo: el avión y RonaldinhoFuerza política y gobierno IIDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de Trump¿Cómo impacta el bienestar de los trabajadores sanitarios en el cuidado de los pacientes?Ley de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayItalia y el HolocaustoLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingNo me interesan los pobresDe fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?Secreto bancario: sobre valores y servilismos

06.02.2017

WASHINGTON (Uypress) — El frente legal contra las medidas antiinmigración de Donald Trump se va consolidando, con los pronunciamientos de las empresas tecnológicas y otras como Levi's.

El frente legal contra el veto migratorio de Donald Trump crece en el último día para presentar alegatos.

En Silicon Valley, la capital tecnológica del mundo, la rebelión va más allá de pancartas o discursos, informa El País de Madrid. Casi un centenar de firmas, como Google, Facebook, Twitter, Snap y otras tecnológicas se han sumado al frente legal y presentado al juez un documento de alegatos contra el decreto, ahora paralizado por un tribunal.

También lo han hecho ex altos cargos de Seguridad Nacional. Mientras, la Casa Blanca busca nuevos argumentos para desbloquearlo.

En un documento conjunto, al que ha tenido acceso el diario madrileño, condenan el decreto que veta temporalmente la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana -Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán- a pesar de contar previamente con los visados y permisos de rigor, aduciendo el riesgo terrorismo. La medida, que supuso revocar unos 60.000 visados, según cifras oficiales, está ahora en suspenso por la decisión de un juez federal de Seattle, James Robart, como medida cautelar a raíz de la denuncia presentada por los Estados de Washington y Minnesota. Robart la suspendió mientras se resuelve el caso, sin entrar en el fondo del asunto.

"La orden ejecutiva viola la ley y la Constitución", apuntan las compañías que se oponen, y alertan también de la factura económica que esta limitación trae consigo, pues la norma limita los mercados en las que este tipo de firmas, altamente internacionalizadas, pueden pescar a sus profesionales. Según Silicon Valley Index, en 2016 el 37,4% de los empleados de estas empresas eran extranjeros.

Las tecnológicas se suman así a la demanda contra Trump tramitada por el Estado de Washington, donde está Seattle, y que cuenta con el apoyo de Microsoft, Amazon y Expedia, las líderes de la economía digital en la zona. Este lunes la Corte de Apelaciones recibió los alegatos de los Estados y el Gobierno tenía previsto hacerlo a lo largo de la tarde.

En su escrito judicial, las tecnológicas argumentan que unas 200 de las empresas del Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o por sus hijos. Esas firmas "generan 4,2 billones de dólares anuales y emplean a millones de estadounidenses". Estas son las mencionadas:

Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald's, Boeing y Disney

La lista de las tecnológicas en esta batalla abarca a los grandes de la tecnología -como lo ya mencionados Google, Facebook, Twitter y Snap-, pero cuenta con nombres inesperados, como el fabricante de vaqueros Levi's, empresa centenaria y emblema de los primeros pioneros en la zona. También participan Netflix, Square, Salesforce, Airbnb, Uber, Pinterest, AppNexus, Twitter, Yelp, Reddit, Kickstarter, GitHub, Glassdoor, Box, Mozilla, Dropbox, Twilio, Zynga y Medium.

Las ausencias son tan notables como polémicas. No están ninguna de las empresas de Elon Musk, ni Tesla ni SpaceX. Musk es el único directivo de nuevo cuño que sigue en el consejo económico del presidente. Tampoco han firmado WeWork, cuyas oficinas compartidas son muy populares en la zona, pero se han expandido por todo el mundo, así como cuatro veteranas que ya están sufriendo críticas y rechazo en redes sociales: HP, el embrión de Silicon Valley con su garaje de Palo Alto, IBM, Yahoo y Oracle. Hay quien ha tenido que rectificar en su apoyo a Trump, como Travis Kalanick, el máximo ejecutivo de Uber, que el jueves dejó de colaborar con el Gobierno como consejero tras una avalancha de críticas.

El decreto de Trump, explican las empresas, supone "un cambio súbito de las normas que regulan la entrada en Estados Unidos, lo que supone un daño significativo a las empresas estadounidenses. Perjudica la capacidad de las empresas de atraer buen talento, aumenta los costes asociados a las empresas; y hace más difícil que las compañías puedan competir en los mercados internacionales; y da a las empresas globales un nuevo y significativo incentivo para que creen operaciones -y contraten nuevos empleados- fuera de Estados Unidos".

LISTA COMPLETA DE EMPRESAS FIRMANTES

AdRoll

Aeris Communications

Airbnb

AltSchool

Ancestry.com

Appboy

Apple

AppNexus

Asana

Atlassian

Autodesk

Automattic

Box

Brightcove

Brit + Co

CareZone

Castlight Health

Checkr

Chobani

Citrix Systems

Cloudera

Cloudflare

Copia Institute

DocuSign

DoorDash

Dropbox

Dynatrace

eBay

Engine Advocacy

Etsy

Facebook

Fastly

Flipboard

Foursquare

Fuze

General Assembly

GitHub

Glassdoor

Google

GoPro

Harmonic

Hipmunk

Indigogo

Intel

JAND and Warby Parker

Kargo

Kickstarter

KIND

Knotel

Levi Strauss & Co.

LinkedIn

Lithium Technologies

Lyft

Mapbox

Maplebear and Instacart

Marin Software

Medallia

Medium

Meetup

Microsoft

Motivate International

Mozilla

Netflix

Netgear

NewsCred

Patreon

PayPal

Pinterest

Quora

Reddit

Rocket Fuel

SaaStr

Salesforce

Scopely

Shutterstock

Snap

Spokeo

Spotify

Square

Squarespace

Strava

Stripe

SurveyMonkey

TaskRabbit

Tech:NYC

Thumbtack

Turn

Twilio

Twitter

Turn

Uber

Via

Wikimedia Foundation

Workday

Y Combinator

Yelp

Zynga

Fuente: El País de Madrid

