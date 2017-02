Se nos agota el Proyecto NacionalTratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasRendición de Cuentas: el gobierno en su laberintoSolo le pido a Dios. (Abordando eso gris que parece la teoría)Golpe demoledor a la clase mediaCuchillo de Palo: el avión y RonaldinhoFuerza política y gobierno IIDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de Trump¿Cómo impacta el bienestar de los trabajadores sanitarios en el cuidado de los pacientes?Ley de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayItalia y el HolocaustoLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingNo me interesan los pobresDe fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?Secreto bancario: sobre valores y servilismos

Inicio | Política Te encuentras en:

Foto archivo

FRENTE AMPLIO

El presidente del Frente Amplio quiere unidad de acción ante la inminente Rendición de Cuentas

06.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - Negociar hacia adentro primero, lograr unidad de acción interna y luego negociar hacia afuera, con las oposición, son los criterios que impulsa el presidente del Frente Amplio para lograr aprobar la Rendición de Cuentas.

La reunión del Frente Amplio junto a su bancada de legisladores debe desafiar la nueva realidad política parlamentaria donde el oficialismo perdió la mayoría en diputados. El presidente del Frente amplio dijo que se debe "ratificar la voluntad unitaria de todos los integrantes de las bancadas, reafirmar la unidad como un aspecto estratégico y además como una opción elegida por los frenteamplistas".

Miranda pretende que exista "el mayor nivel de deliberación y debate en el mayor clima" para que se logren "los máximos acuerdos y (...) mantener la unidad de acción como opción tanto estratégica como de vocación ideológica".

El presidente Vázquez le pasó la responsabilidad al Frente Amplio para que la fuerza política expresara su posición y su eventuales propuestas ante la nueva Rendición de Cuentas, que esta vez tendrá carácter presupuestal.

El ex presidente Mujica, hoy senador, expresó a los medios, con la intención de desdramatizar el desenlace de lo que será la Rendición de Cuentas, que "Si no hay Rendición de Cuentas no se viene el mundo abajo".

Para el senador Mujica la coyuntura internacional es compleja y se está al borde de una posible guerra comercial. "Es bueno que haya una Rendición de Cuentas, pero que no quede el gobierno maniatado porque debe enfrentar la incertidumbre".