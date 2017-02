Se nos agota el Proyecto NacionalTratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasRendición de Cuentas: el gobierno en su laberintoSolo le pido a Dios. (Abordando eso gris que parece la teoría)Golpe demoledor a la clase mediaCuchillo de Palo: el avión y RonaldinhoFuerza política y gobierno IIDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de Trump¿Cómo impacta el bienestar de los trabajadores sanitarios en el cuidado de los pacientes?Ley de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayItalia y el HolocaustoLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingNo me interesan los pobresDe fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?Secreto bancario: sobre valores y servilismos

Sen. Pablo Mieres

Tontería mayúscula

Según Mieres, la ministra Muñoz cae en el ridículo

06.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — En medio de la polvareda que levantaron las declaraciones de la ministra de Educación y Cultura comparando al presidente del CODICEN, Wilson Netto, con José Pedro Varela, el senador Pablo Mieres sostuvo que la gente no puede hacer otra cosa que reírse.

Con su ya tradicional estilo, la ministra de Educación y Cultura sostuvo este domingo en Colonia, en la reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio, celebrada en el 46º aniversario de la coalición, que "no solo no hay que sacar a Wilson Netto de la presidencia del CODICEN, sino que es el José Pedro Varela de este quinquenio", comparándolo con el reformador de la escuela uruguaya.

Quien no se demoró en salir a responderle fue el senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, en declaraciones realizadas a El País TV.

Preguntado sobre si el Partido independiente, que tiene tres diputados, podría garantizar el voto 50 que necesita el oficialismo ante la defección del diputado Gonzalo Mujica, para aprobar la Rendición de Cuentas, Mieres, que había condicionado el apoyo de su sector a la renuncia de las autoridades de la enseñanza, respondió que la pregunta caía en un mal día.

"Me lo dice en un muy mal día", dijo, en alusión a las declaraciones del domingo de la ministra Muñoz. "No ha habido ninguna negociación, pero lo que yo dije, lo sostengo", manifestó, y agregó que podrían "acompañar al Gobierno en la Rendición de Cuentas si estuviera dispuesto, en primer lugar, a no aumentar impuestos y gastos, y segundo, a transformar la educación".

Pero, afirmó que "ayer [por el domingo] tuvimos una respuesta realmente sorprendente. Le hace mucho daño a ella misma [a la ministra María Julia Muñoz], porque se pierde el sentido del ridículo. Cuando una ministra de Educación compara al señor Wilson Netto con José Pedro Varela, cae en el ridículo".

Mieres fue categórico al afirmar que "la gente no puede hacer otra cosa que reírse, porque es una tontería mayúscula".

Sobre las opiniones de Muñoz sobre el propio Mieres, dijo: "Refiriéndose a mí, dice 'es inteligente, no debe haber planteado...'. No, no; lo dije en serio: soy inteligente y por eso estoy pidiendo que el CODICEN se vaya. Este CODICEN es el que ha llevado la educación al desastre que hoy tenemos. Y no es inteligente para nada comparar a Netto con Varela".

De paso, Mieres también criticó al vicepresidente Sendic, por la defensa que hizo del déficit fiscal: "Tampoco es inteligente defender el déficit fiscal como lo hizo el vicepresidente Sendic", afirmó. Sendic está actualmente en ejercicio de la Presidencia, ante el viaje del presidente Vázquez.

El legislador agregó que "el Gobierno no se da cuenta que en todas las encuestas el apoyo a su gestión cayó a cerca de la mitad de los votos que sacó hace dos años. Ahora, con estas declaraciones, lo único que hacen es enterrarse más".