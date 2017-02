La voz de los pacientes: el Conflicto de Interés que también debiera transparentarseSe nos agota el Proyecto NacionalTratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasRendición de Cuentas: el gobierno en su laberintoSolo le pido a Dios. (Abordando eso gris que parece la teoría)Golpe demoledor a la clase mediaCuchillo de Palo: el avión y RonaldinhoFuerza política y gobierno IIDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de TrumpLey de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayItalia y el HolocaustoLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingNo me interesan los pobresDe fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?Secreto bancario: sobre valores y servilismos

La voz de los pacientes: el Conflicto de Interés que también debiera transparentarse

Homero Bagnulo y Carlos Vivas

08.02.2017

En nuestro medio estos últimos años hemos visto tomar cada vez un mayor protagonismo a organizaciones de pacientes o familiares de estos que se vinculan por padecer una afección o grupo de afecciones.

Pueden ser cánceres, enfermedades genéticas, afecciones neurológicas, etc. La literatura anglosajona lo titula en general grupos de abogacía. Los mismos desarrollan campañas que frecuentemente recogen propuestas elaboradas desde ámbitos internacionales tales como "días de", maratones u otras actividades físicas, funciones benéficas, etc. Estas organizaciones de pacientes han realizado sin lugar a duda aportes valiosos al conocimiento y diagnóstico temprano de las enfermedades que padecen sus miembros. Han recaudado fondos para ayudar a miembros de esos grupos con dificultades económicas; en oportunidades han donado tecnologías diagnósticas, pero fundamentalmente han exigido de las autoridades sanitarias el acceso a diferentes formas de tratamiento. Es en este último aspecto donde intentaremos profundizar una visión que ponga de manifiesto algunos conflictos que habitualmente pasan desapercibidos. Para ello nos apoyaremos en varias publicaciones recientes de Jama Internal Medicine que aparecieron el 17 de junio del año pasado.

Lo que estos grupos habitualmente no declaran es su vinculación con la industria farmacéutica, con los productores de diversos insumos médicos e incluso con compañías vinculadas a productos nutricionales. Así, en la investigación de Rose publicada en la prestigiosa revista mencionada, se analizaron a 300 organizaciones vinculadas a diversas afecciones (Alteraciones genéticas 31%; cáncer 26%; afecciones neurológicas 18%; desórdenes mentales 8%) y se encontró que las dos terceras partes de las mismas recibían fondos de la industria. La contribución media que recibían eran USD 50.000 anuales y un 12% de las mismas recibían más de la mitad de los gastos para su funcionamiento de parte de la industria.

Lo que nos interesa destacar es que estos grupos frecuentemente salen públicamente a defender fármacos nuevos, altamente costosos y que a menudo son solo marginalmente efectivos. Presionan así a diferente prestadores y agencias sanitarias para que proporcionen ciertos productos en sus pautas terapéuticas cuando frecuentemente un fármaco de menor precio permite obtener resultados similares. Incluso se ha detectado que en Estados Unidos asociaciones de pacientes cardiacos, han promovido el uso de alimentos que contenían excesos de sodio y que en 2006 la asociación de pacientes diabéticos recomendó en forma inapropiada alimentos que no eran adecuados para estos pacientes. Pero lo que más nos interesa destacar es que habitualmente la financiación que estos grupos reciben no se trasparenta en sus sitios web, en sus boletines, ni en sus actividades hacia la comunidad. En otro artículo que comenta estos hallazgos, Ray Moynihan y Lisa Bero insisten en la necesidad de que estas organizaciones debieran necesariamente comunicar sus conflictos de interés financiero en algún sistema abierto y de fácil accesibilidad. Es necesario que todos comprendamos cuando oímos una solicitud por una nueva medicación, qué intereses están en juego. Referimos a quien esté interesado en estos temas a otros tres artículos, publicados tambien en ese numero de JAMA, de enorme trascendencia en nuestra opinión que nos aportan datos del mayor interés acerca de los Conflictos de Interés en determinadas guías clínicas vinculadas a afecciones tales como hepatitis C, hipocolesteriolemiantes, y opiodes en dolor crónico. Analizar en profundidad estos aportes resulta excesivo para incluir en estos breves comentarios.

Nos importa destacar la importancia del conflicto de interés que subyace en las solicitudes de medicación, dispositivos y otros insumos que frecuentemente inundan nuestros medios de comunicación. Nuestro país debería considerar que desde el punto de vista ético es imprescindible que quien realiza una solicitud, más allá de los aspectos emocionales que se manejan en la misma, declare si tiene vínculo económico alguno con quienes producen o distribuyen dichos insumos. Hemos conocido algunas situaciones llamativas vinculadas a reclamos realizados a las autoridades sanitarias, como por ejemplo pacientes que reclaman medicaciones o insumos que no están cubiertos. En estos reclamos entendemos que la sociedad debería disponer de la información sobre eventuales conflictos de interés que tengan los estudios jurídicos. Así se podría establecer si el estudio tiene como principal cliente al paciente que reclama o a la industria que provee el insumo reclamado. Con la misma finalidad de aumentar la transparencia en el acceso a recursos terapéuticos o diagnósticos no incluidos en las prestaciones es necesario implementar el seguimiento de la evolución de los pacientes que reciben estas intervenciones. De no ser así puede quedar en el imaginario colectivo que el aporte del medicamento o dispositivo reclamado fue beneficioso, cuando la realidad pudo haber sido muy otra.

La sociedad uruguaya debería considerar como un tema relevante la discusión sobre el conflicto de interés y al menos en su inicio la declaración obligatoria del mismo. Luego que esto se obtenga se deberían adoptar medidas ulteriores que limiten fuertemente las posibilidades de conflictos de interés financieros. Lamentablemente no vemos por el momento perspectivas favorables a la discusión de estos temas. ¿Por qué será?



Dres. Homero Bagnulo y Carlos Vivas