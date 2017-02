Los más largos del mundoEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Una visión del mundo a analizar. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La voz de los pacientes: el Conflicto de Interés que también debiera transparentarseTratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasRendición de Cuentas: el gobierno en su laberintoGolpe demoledor a la clase mediaFuerza política y gobierno IIDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de TrumpLey de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingNo me interesan los pobresDe fenómenos y busconas¿Son subversivos o simples idiotas?Secreto bancario: sobre valores y servilismos

2019

Agazzi “no descartó la candidatura de Mujica en el 2019”

09.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El ex senador Ernesto Agazzi afirmó que la candidatura de Mujica ya no depende solo de él. Recordó que Mujica es una figura mundial y que incluso no estaba previsto que intermediara en las tratativas de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia.

"No quiero predecir nada, pero no descarto la candidatura de Mujica porque es una figura mundial" dijo Agazzi entrevistado por El País TV.

Agazzi, luego de su renuncia a la banca de senador, está dedicado a tareas de formación política en el MPP y en el Frente Amplio.

El ex senador dijo conocer muy bien a Mujica, con el que ha trabajado muchos años, y dijo que respecto de la candidatura del ex presidente para 2019, hoy Mujica tiene 81 años, "No estoy seguro de lo uno ni de lo otro".

Mujica ha descartado ser candidato a Presidente. Sus declaraciones siempres son tomadas con pinzas. "No me veo como candidato a la Presidencia" había declarado el año pasado, pero su candidatura sigue arriba de la mesa en el escenario político uruguayo.