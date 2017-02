Los más largos del mundoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Una visión del mundo a analizar. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La voz de los pacientes: el Conflicto de Interés que también debiera transparentarseRendición de Cuentas: el gobierno en su laberintoTratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasGolpe demoledor a la clase mediaFuerza política y gobierno IIDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de TrumpLey de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingNo me interesan los pobresDe fenómenos y busconas

Suárez: “Los futbolistas no somos ignorantes”

09.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El delantero de la selección y del Barcelona habló del conflicto de jugadores con la directiva de la Mutual, de su posible regreso a futuro a Nacional y de su presente. 'No sé quién dijo que yo me operé gracias a la Mutual. Vamo' arriba...', disparó.

Luis Suárez fue entrevistado por el programa "Todo pasa" de Océano FM y tocó varios temas.

Sobre el actual conflicto entre los futbolistas de la selección y cientos del medio local con la actual dirección de la Mutual de Futbolistas Profesionales, el salteño, referente del grupo, fue contundente.

“Hay que tener mucho cuidado con cualquier frase que se diga y que se pueda malinterpretar. Tenemos que estar tranquilos y mostrar que los jugadores de fútbol no somos nada ignorantes, como algunos piensan que somos. Aparte de jugar al fútbol pensamos para el bien del fútbol uruguayo, pero no de hoy en día, sino del futuro. Tanto los jugadores de la selección como la mayoría de los referentes del fútbol uruguayo son mayores. No estamos peleando por el ahora, sino por lo que viene. Estamos muy bien asesorados", dijo sobre el conocimiento de la situación del conflicto por el tema de derechos de imagen de los futbolistas con la Mutual.

Además, se sorprendió con una frase que dijera meses atrás Gustavo Torena, hombre cercano a la empresa Tenfield, conocido popularmente como la persona dentro disfrazada como El Pato Celeste. Torena dijo que "gracias a la Mutual" Suárez pudo operarse de un menisco previo al Mundial de Brasil 2014 en la Médica Uruguaya (empresa vinculada comercialmente con Tenfield).

"No sé quién dijo que yo me operé gracias a la Mutual... Vamo' arriba. ¿Cómo un jugador como yo para ir al Mundial de Brasil se va a operar gracias a la Mutual? Era jugador de la selección. Nadie de la selección me preguntó quién pagó la operación ni yo pregunté. Yo era jugador de la selección y si la tenía que pagar yo no había problemas”, manifestó Suárez.

"Jugador de selección"

En relación con su posible retiro en Nacional, dijo: "Lo dejé claro, no es que no quiera terminar mi carrera en Nacional. Primero nunca se sabe lo que va a suceder en el futuro, pero siendo hoy en día un jugador referente con diez años en la selección, que me ven como jugador de la selección, ni de Nacional ni de Peñarol. Me encantaría retirarme y que me recuerden como jugador de la selección".

"Voy a estar agradecido toda la vida a Nacional que me formó y me dio de comer mucho tiempo. Mi último partido me gustaría que fuera medio tiempo con la camiseta de la selección y medio tiempo con la camiseta de Nacional", agregó.

Sobre su presente en Barcelona, y especialmente sobre su situación años después de sus choques dentro de la cancha ante rivales como el francés Evra (quien lo acusó de racista) y el italiano Giorgio Chiellini (a quien mordió en un partido de Brasil 2014), Suárez dijo que al cruzarse con ambos en las canchas "no me genera nada especial jugar contra ellos. Cuando entrás a la cancha, sos el mismo que fuiste siempre. Uno perdona, pero no olvida".

