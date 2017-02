Fuerza política y MilitanciaPor un nuevo compromiso históricoLos más largos del mundoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Una visión del mundo a analizar. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La voz de los pacientes: el Conflicto de Interés que también debiera transparentarseRendición de Cuentas: el gobierno en su laberintoTratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasGolpe demoledor a la clase mediaDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de TrumpLey de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioFrancia: la implosión del Partido Socialista o la larga sombra de MitterrandPor si acasoLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLlegó Trump ¿por cuánto tiempo?Uruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaLa La Land, de Damien ChazelleTrump is commingNo me interesan los pobresDe fenómenos y busconas

Fuerza política y Militancia

William Marino

10.02.2017

Hay algo que siempre se dice: “los tiempos en política siempre son cortos”. Cuanta verdad. Hoy nuestra fuerza política, el Frente Amplio, se encuentra abocado a conseguir el voto 50, que lo teníamos, pero lo perdimos por falta de dialogo, por apuros, por no discutir con sinceridad entre frenteamplistas.

Hoy, al parecer, poco interesa si hay consenso o no, los informes son, largos, muy largos y los tiempos no dan para discutir, en profundidad todos los temas que están arriba de la mesa. Solo algunos titulares, que son muy importantes para los afectados: Fanapel, el molino de Dolores, UPM, los cincuentones, liquidación de la licencia y aguinaldo de los trabajadores de la construcción, la violencia domestica, Presupuesto Nacional, con todo lo que ello conlleva.... Educación, SNIC, Seguridad, salud y podríamos llenar hojas con todos los temas. Pero la fuerza política tiene otros problemas más hacia su interna, que no vemos que vaya a quedar saldado cuando se levante el receso del VI Congreso. Ese tema es la MILITANCIA, como la vamos a recomponer, que vamos a realizar para que el militante frenteamplista, se vuelva a enamorar de su fuerza política. Este nuevo aniversario, nos encontró festejando el acta fundacional en Colonia, porque allí se iba a reunir la Agrupación Nacional de Gobierno, para tratar el Presupuesto Nacional, pero al parecer no logramos alinear a "nuestros soldados", pues en lo único que no hay, "casi", dudas es en el 6 % para la enseñanza. Fuimos allí para estar cerca de la gente del interior, si cerca de la gente, NO junto a la gente, que son dos cosas muy diferentes. Este "evento" se realizo en el hotel Mirador de esta ciudad. Aquí hubo tres informes centrales. Uno a cargo de Alvaro Garcia de la OPP, sobre la UPM y cómo marchan las negociaciones con la empresa, en especial sobre el traslado de la materia prima desde Paso de los Toros al puerto de Montevideo. El informe sobre el Sistema Nacional de Cuidados fue dado por la Ministra Marina Arismendi. El más interesante y también creemos que el más importante fue el informe sobre la Educación y como llegar al 6 % del PBI. Una de las cosas que más nos llamo la atención son las declaraciones de Javier Miranda, presidente del Frente, en donde dice que esta reunión, la ANG, es una charla política, porque "esta instancia de discusión política no tiene poder resolutivo"

Luego vendrá el acto, que se realizo en el Club Colonia, lugar más modesto a donde se realizo la ANG. El mismo congrego unas 1.500 persona. De Montevideo, Canelones, Maldonado y otros lugares del interior llegaron unos 16 ómnibus y muchos "compas" en sus autos, por aquello de no pagar los casi $ 500, que salía el pasaje. El orador se cambio a último momento, no hablo el Presidente de la fuerza política, el compañero Miranda, que en el propio acto se dijo, pero no se dijo, porque se dijo mal, o porque no se entendió por parte de los que allí estábamos en el acto. Pues según nos enteramos después los tres oradores se refirieron al percance familiar que sufrió Miranda.

¿Pero del acto quién se entero? Realmente valió la pena el gasto, si gasto, no inversión para llevar a cabo esta movilización que paso sin pena ni gloria, pues no hubo comunicación, casi nula la información, nada de agitación, sin murales, perdón ahora se dice afiches, sin volantes, apenas 2 pintadas en Colonia anunciando el acto, y unas 15 pintadas en todo Montevideo. Y punto nada más. Perdón me olvidaba, en las redes sociales estuvimos con no sé cuantas entradas y salidas.....

Una vez más con este acto quedo demostrado que en cuanto a militancia, estamos en el horno, aunque eso no le preocupe a casi nadie de nuestra diligencia. Un compañero me tiro una frase, cuando fui a buscar agua caliente para el mate: "somos pocos pero buenos" "Marino, al parecer los de abajo nos están escuchando por aquello de sacar la bandera", pues banderas y pancartas con reclamos habían muchas. Había alegría, por eso algunos militantes aprovecharon para charlar, y porque no sacarse fotos con nuestros dirigentes. Allí vimos en primer lugar a Sendi, que en mi opinión, fue el número uno, en charlar con la gente. Nuestro Intendente de Montevideo, Martínez que atendió varios pedidos de entrevistas, que dio para días posteriores. Los ministros Bonomi y Julia Muñoz, como diputados y senadores charlando con la gente, eso fue lo más positivo de este acto. Hablar con la gente y si la escuchamos mejor. Pero somos "casi" un partido tradicional más. Aunque la pregunta del millón seria: ¿sin militancia, sin propaganda, sin agitación y sin hablar y escuchar a la gente, llegaremos al cuarto Gobierno, con mayorías parlamentarias? Como final de esta nota, diré que el 26 de marzo el acto lo traemos un poco más cerca Canelones de Montevideo, que también existe.

La derecha observa y espera.