Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XV, Nro. 696: ¿Todos somos candidatos?

11.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el próximo lunes 13 titulando en su portada: '¿Todos somos candidatos?'.

Escriben en este número:

Andrew Arato, Sebastián Chavarría Domínguez, Michel Fernández Pérez, Nancy Fraser, Diego Giacchetti, Enric Llopis, Ken Loach, María Inés Pacecca, Florian Rötzer, Juan José Sebreli, Esteban Valenti







¿Todos somos candidatos?

Por Esteban Valenti



Las elecciones del 2009 han dejado muchas secuelas en nuestro país, una de ellas es la sensación de que todos podemos ser candidatos y no a cualquier cargo sino nada menos que a la Presidencia de la República. Esto tiene cosas buenas, algunas no tanto y otras muy malas.







Trump contra Merkel, los EEUU contra Alemania

Por Florian Rötzer



Según un asesor de Trump, Alemania explota a los otros países de la UE y a los EEUU. En una carta de Tusk, el presidente del Consejo de la UE, se expresa el temor a una descomposición de la UE: no a causa de Rusia, sino de Trump.







EE UU: Diálogo sobre las izquierdas ante las elecciones presidenciales

Por Nancy Fraser y Andrew Arato



El artículo de Nancy Fraser, "El final del neoliberalismo 'progresista'", traducido por SP, ha sido una de las explicaciones más convincentes de las causas de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE UU. Pero Nancy Fraser, como muchos otros intelectuales de izquierda, estuvo implicada en la campaña electoral desde el comienzo, participando en seminarios y conferencias. La conversación que reproducimos hoy tuvo lugar en septiembre de 2016 con Andrew Arato, otro conocido filósofo político y profesor del New School for Social Research de Nueva York, sobre las opciones tácticas y estratégicas de la izquierda en EE UU después de las importantes movilizaciones electorales alrededor de las candidaturas de Bernie Sanders y el Partido Verde. En ella, Fraser y Arato adelantan muchos de los temas que después se han convertido en prioritarios tras la victoria de Trump.







Rendición de cuentas en Cuba: ¿quién rinde? y ¿qué cuentas?

Por Michel Fernández Pérez



El proceso de rendición de cuentas en Cuba está generalmente asociado al que realizan los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) ante sus electores, pero en nuestro país el proceso de rendición de cuentas abarca mucho más que eso. En el presente artículo se analizan las bases constitucionales y legales de este proceso en Cuba, cómo se ha implementado el mismo y, además, se realizan propuestas para su perfeccionamiento.







Argentina: El absurdo de la extranjería

Por María Inés Pacecca



Hoy, igual que en 1902, cuando se aprobó la Ley de Residencia, los inmigrantes vuelven a estar en la mira. Efectivamente, en los últimos meses circularon muchas noticias y opiniones en relación a las personas extranjeras residentes en Argentina: el acondicionamiento de un centro de detención para migrantes, informes acerca de estudiantes latinoamericanos en la UBA, preocupación por el uso de los hospitales públicos, alarma en relación a la seguridad de las fronteras, propuestas de pago de “peajes” para ingresar al país, propuestas de restricciones en el acceso a ciertos servicios, agite de cifras engañosas respecto a la población encarcelada [según las cifras del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena -SNEEP- en 2015 las personas extranjeras —procesadas y condenadas— en todas las cárceles del país eran 4.449 sobre un total de 71.464 detenidas: es decir: 6% de extranjeros, 94% de argentinos], acusaciones infundadas de criminalidad (especialmente “narcocriminalidad”) e incluso las declaraciones de un senador nacional que sostuvo que “el problema de Argentina es la cultura igualitaria”. Esta campaña de alarma, suspicacia y desconfianza allanó el camino hacia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, publicado en el Boletín Oficial el 30 de enero, mediante el cual se modifican aspectos sustanciales de la Ley de Migraciones Nº 25.871, salteando todos los mecanismos institucionales y democráticos.







Nicaragua: El gobierno de Daniel Ortega, el mal menor

Por Sebastián Chavarría Domínguez



Después que Daniel Ortega dio un manotazo mortal a la oposición parlamentaria, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que presentaría un informe sobre el sistema electoral en Nicaragua. Este anuncio creo expectativas entre los partidos de oposición, creyendo que a última hora el régimen bonapartista de Ortega haría algunas concesiones, y permitiría la participación de los partidos y fuerzas políticas excluidas, en el proceso electoral de noviembre de 2016. Pero no fue así.







“Los líderes de la clase obrera no han confiado en la fuerza de los trabajadores”. Entrevista a Ken Loach



El cineasta mantiene intacta la esperanza de cambio. En un coloquio en la Academia de Cine se confesó internacionalista y defendió la convicción en la resistencia. Su filme ‘Yo, Daniel Blake’ aspira al Goya a la Mejor Película Europea.







Cartografía de las desigualdades sociales en Italia

Por Diego Giacchetti



À l'encontre

Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino



A fines del 2016 – una vez olvidada la desmesurada propaganda de nuestro ex primer ministro – aparecen los datos cifrados y las explicaciones referentes a la condición social y de clase que caracteriza a nuestro país. Comenzando por el aumento de las desigualdades sociales. Según los análisis elaborados en el momento en que se está desarrollando la reunión del Foro Económico Mundial en Davos (1), en Italia el 20% más rico es dueño del 69% de la riqueza del país, el 20% siguiente del 18%, mientras que el 60% debe compartir el 13% restante. Según la revista económica neoyorquina Forbes, en el año 2016 10 italianos se hallaban entre el 20% más rico del mundo, 10 italianos poseen 86.000 millones de euros2, es decir, el equivalente a lo que posee medio millón de familias obreras (Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, 2014).







Pensamiento crítico: desnudar al poder y exponer sus vergüenzas

El sociólogo Marcos Roitman publica “La criminalización del pensamiento” (Ed. Escolar y Mayo)

Por Enric Llopis



La primera huelga de la historia ocurrió en el año 1166 antes de nuestra era, en el Imperio Nuevo de Egipto regido por Ramsés III. Fue en la aldea de Deir-el-Medina donde los obreros al grito de “¡Hambre!” interrumpieron la actividad para pedir el pago de los salarios, una mayor porción de pan, dátiles, cerveza, ropa, vasijas y herramientas adecuadas. Reclamaron asimismo que se destituyera por corrupto al capataz. La acción tuvo éxito. Ante estos actos de rebeldía, “las clases dominantes, elites y castas se blindan, se defienden bajo el pensamiento reaccionario”, afirma el sociólogo Marcos Roitman. Ha ocurrido históricamente, según demuestran las leyes de castas escritas en el libro sagrado del Manu: “cuando nace un brahamana nace un ser superior a la tierra entera, es señor de todas las criaturas; todo lo que existe en el mundo es propiedad privada del brahamana (…)”. La versión actualizada de estas ideas es un saber tecno-científico “reaccionario”, que Roitman sintetiza en apenas un parágrafo: “El establishment hace una propuesta de ciencia social desideologizada, axiológicamente imparcial, realizada por sujetos ‘neutros’, descriptores de hechos brutos, donde se sustituye el conocimiento por el dato empírico. Hoy las estadísticas, las encuestas, los estudios de mercado, los análisis cuantitativos se han convertido en el saber validado ‘científicamente’”.







Entrevista con Juan José Sebreli

Confesiones ateas del filósofo aguafiestas



El ensayista cataloga el mundo religioso en su libro, donde también critica al Papa y el peronismo.



Juan José Sebreli tiene ocho años, va a tomar la Primera Comunión y debe cumplir con un requisito sacramental antes de entregarse a la divinidad cristiana: la confesión.