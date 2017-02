Inicio | Columnas Te encuentras en:

Campaña electoral por la Presidencia en Francia (I)

Carlos Wuhl

13.02.2017

Estas elecciones que se desarrollarán, el primer turno el 23 de abril próximo, y el segundo será el 7 de mayo, son de un caracter excepcional, ya que toca el final del Reino Presidencial de la V República de Francia.

SOPLA UN VIENTO DE FIN DE REINO - I



Excepcional, en primer término, por la ausencia del Presidente saliente, que no se representa como lo hicieron todos sus predecesores, excepcional también, por el cuadro real de que los miembros de los Partidos políticos de derecha,de la extrema derecha y del Partido Socialista, han confudido, el dinero del Tesoro Público, como propio, de lo cual muestran los diferentes escándalos que se presentaron estos años, que van de "fabricar trabajos ficticios" para entregarselos a los familiares, de que esos trabajos, como lo denunció del semanario satírico, "Le Canard enchainé" no figuran en ninguna parte, pero si figura una gruesa suma de dinero, por "término de contrato" !!! Excepcional también esta elección, por la actitud de un Ministro de Hacienda del gobierno de François Hollande, Jérôme Cahuzac, que se encargaba de la parte de recaudación de impuestos, también denunciado por el mismo semanario, y también por la agencia de noticias Media-Part, que por años este personaje del Estado, no solo no pagaba sus impuestos, sino que había defraudado al fisco, con cuentas en un banco en Suiza, y que en medio de una interpelación en la Cámara de diputados se expresó, "los ojos en los ojos, que yo no poseo ninguna cuenta en Suiza y siempre pagué a la impositiva", lo cual resultó completamente falso y fue condenado a tres años de prisión.



ALGO HUELE A PODRIDO EN EL REINO DE FRANCIA

Porqué utilizar el término de Reinado Presidencial, a los gobernantes de la V República?- Es el régimen en vigor en Francia desde el 5 de octubre de 1958. Francia es una república democrática con un sistema semi-presidencialista. Y hecha a su medida por Charles de Gaulle.En 1958, Charles de Gaulle y su equipo presentaron un proyecto de constitución, que fue aprobado por referéndum el 28 de septiembre de 1958. Así nació la Constitución del 4 de octubre de 1958, más conocida como Constitución de la Quinta República. La Quinta República otorga un poder mayor que la Cuarta al Presidente de la República, confiriéndole también el poder ejecutivo, por deseo expreso del General De Gaulle.Además, tuvo como novedad el modo de elección del Presidente de la República; antes elegido por sesión conjunta de la Asamblea Nacional y del Senado. En 1962 se introdujo el principio de elección por sufragio universal directo a través de referéndum (se puso en práctica por primera vez en 1965). Apareció el concepto mayoritario, cosa que cambia profundamente el funcionamiento de las instituciones: se verá aparecer los conceptos de “presidencialización del poder” y “cohabitación”. Esta V República que quería hacerf olvidar la IV, en que por años no había gobierno "seguro", el general De Gaulle, con su inspiración, que él solo, ya representaba la Francia "eternelle", se confeccionó un poder casi real, y de imponer sus ordenanzas, ya que en su seno de la Constitución, fijó un articulo, llamado 49.3, en que permite pasar leyes que el gobierno tiene interés de aplicar, sin discusión alguna, ni en diputados ni en Senadores. Y en el caso que el Presidente no tviera mayoría parlamentara, el sistema de "cohabitación" que permitíría de continuar a la cabeza del Estado, y ser dueño de la politica exterior de la Nación. El Presidente Mitterrand tuvo en sus 14 años de presidencia, dos "cohabitaciones", una con Jacques Chirac y otra con Edouard Balladour. Al mismo tiempo cuando Jacques Chirac fue Presidente, tuvo una cohabitación con el líder del PS, Lionel Jospin.



Para comprender la situación de hoy en Francia es necesario conocer como funciona esta V República, y entender como se llega en las altas esferas de gobierno de que no se está para servir al Estado, sino "servirse" del Estado.



COMO SE PREPARO ESTA NUEVA ELECCION

Este casi fin de quinqueño del Presidente Hollande, marcó una radicalización del espectro politico de Francia, en la derecha "republicana", primero cambiaron de nombre, antes era la UMP (Unión Movimiento Popular) y ahora son Los Republicanos, nombre que fue lanzado por el ex Presidente Nicolás Sarkozy, y que en una guerra politica que se llevaban su ex Primer Ministro François Fillon, y el diputado y alcalde de la ciudad de Meaux, Jean François Copé, después de una elección interna, que no fue reconocida, el nuevo partido, se mostró como "una derecha sin complejos", tratando de recuperar elementos que votan al Front National de Marine Le Pen. La politica llevada por Hollande, se fue distanciando de más en más, al programa que dicho presidente había presentado para ganar las elecciones del 2012, que llevó también a un comienzo de división en el seno del PS, y de sus aliados los ecologistas "Los Verdes".



El gobierno de Hollande, se embarcó plenamente en una politica de "sabor" del politicamente inclinado al liberalismo económico, la inclusión de Manuel Valls, entonces Ministro del Interior, al rol de Primer Ministro fue decicivo, y tuvo como consecuencia, un "regalo" a la patronal de más de 40 mil millones de euros, en baja de impuestos y "ayudas" para frenar la desocupación, que ya pasaba a más de 3 millones de gente sin trabajo, o en trabajos precarios. Al tomar el mando presidencial en el 2012, el PS y sus aliados de los verdes y del Partido Radical de izquierda, tenian mayoría absoluta tanto en la Cámara de diputados, como en la de Senadores, dirigían 20 de las 22 regiones que estaba dividida Francia, tenía en sus manos todos los resortes del Gobierno para hacer una politica de "izquierda", pero la presión del patronato enfrentandose directamente a los sindicatos, puso al gobierno "socialista" de Hollande, a tomar partido por la patronal, y por el reino de las finanzas, del CAC40, que es en la Bolsa de Valores de Paris, donde son cotizadas las 40 mas grandes empresas francesas que siguieron haciendo su ley, de dar mas dividendos a sus accionarios, y "desgrasando" las empresas de obreros y empleados, y diversificando sus implantaciones en paises con menos cargas sociales. Todo el sistema social, asi como los servicios publicos, continuaron a requebrajarse por una politica de "rigor", para las clases sociales de media hacia abajo. A nivel europeo, Hollande, en vez de hacer frente a los dictados de la Sra. Merkel, la canciller de Alemania, como habia prometido de renegociar los tratados, se sumó a la jauría que puso a la Grecia de rodillas.



LA SANTA TRINIDAD

Podriamos decir, que es la unión de: MAFIA - FINANZAS - MASS MEDIAS. Desde mucho antes de que De Gaulle preparara esta V República, la mafia corsa, ya había sentado sus reales en la ciudad de Marsella, al sur de Francia, el puerto que hace la unión, desde el Lejano Oriente, el Medio y luego la América. Una mafia que en primera instancia, tenía sus rubros de explotación, en el juego, la prostitución y trafico de drogas, mas todos los tráficos tipicos de un puerto al que llegaban los canales del Imperio francés. Y del neo-colonialismo que perdura.



Es en el principio de los años 20, que una de las figuras "históricas" de la mafia marsellesa, Paul Carbone, nacido en Propiano (Corcega) extiende sus "negocios", con la politica francesa, a través del alcalde Marsella, Simon Sabiani, que realizan una alianza, no solo para lograr la impunidad de esta pegre, sirviendose para permanecer en la dirección de la ciudad, y este mismo esquema va a continuar, no solo en plena ocupación de la Alemania nazi, en que realiza un "doble juego", colaborando con los ocupantes y sirviendo también a la Resistencia, y mismo finalizada la II Guerra Mundial, a través de politicos, tanto de derecha como de izquierda la acción de la mafia corsa, seguirá un camino paralelo, entrelazando, de quebrar huelgas en los docks del puerto, como sirviendo a hombres como Gastón Deferre (figura histórica del PS, alcalde de Marsella por mas de 25 años y que será Ministro del Interior del gobierno de François Mitterrand) y otra figura en la derecha francesa como Charles Pascua, un gaullista, también Ministro del Interior, en diferentes gobiernos, y que usará los elementos de la mafia, para construir lo que se llamará el SAC (Servicio de Acción civil) una fuerza que será, la guardia pretoriana de Charles de Gaulle, en su combate contra la OAS; grupo terrorista de los militares durante el período de la Guerra de Argelia.



En estos días, a través de un canal de televisión, ARTE, que es franco-alemana, pasó un tríptico sobre esta mafia, en una extensa (más de 3 horas) demostración como la mafia, fue aumentando su accionar. Dicho documento, esta creado por un periodista-escritor, Pierre Peán, colaborador del semanario "Le Canard echainé" y que en su larga carrera ha puesto al descubierto todo un sistema de corrupción de personajes del gobierno francés ya sea en territorio nacional, como las relaciones del neo-colonialismo con los diferentes dictadores del Africa. El fue el denunciante de que el ex emperador Bokassa I, regalara plaquetas de diamantes al entonces presidente Giscard D'Estaing y que le costó su intento de reelección en 1981 y perdió frente a François Mitterrand, también estuvo en la denuncia de una enorme estafa que se desarrolló tambien en el período de Giscard, la "compra de aviones olfateadores" por mas de 4 mil millones de francos un "invento" de un español, de desarrollar aviones que "olían el petroleo", tanto en los mares, como sobre la superficie de la tierra. Imposible de creer que los "técnicos" de toda especie, pudieran entrar en este enorme "cuento del tío".



¿Como no es necesario comprender el accionar de la mafia, con los sectores de la poliitica, como con las finanzas, y sobre todo con los servicios secretos y de inteligencia? ¿Como no es posible comprender todo un sistema mafioso, en que se sirven los politicos, para recuperar las "retro-comisiones" en los negocios del Estado? Las cifras son tan enormes y los intereses son tan fuertes, que solo la denuncia, de vez en cuanto de periodistas honestos han puesto al descubierto, que ya no es posible, dibujar toda una clase politica que sigue sirviendose de los dineros del Estado, como fondos propios. Desde el famoso gobierno "bling-bling" del ex presidente Nicolás Sarkozy, hasta la "izquierda caviar" o los llamados hoy, "los BO-BO" (bourgeois-bohème) que continuan sus relaciones con el mundo de las finanzas, de las industrias ya privadas o del Estado y que han venido desvirtuando los intereses naturales de la República.



¿Como no entender la actitud del actual candidato a la presidencia por la derecha, François Fillon, que por el espacio de 10 años, hace pasar a su esposa como "ayudante", cuando era diputado?, otorgandole sueldos mas que buenos, sumando casi 1 millón de euros, para nada hacer, y que al mismo tiempo,su esposa, es empleada de una editorial, cuyo propietario es un millonario, amigo personal de Fillon y que por esos "trabajos de asesora", también cobra un suculento salario. Y como comprender, que en su época de Senador, este mismo François Fillon, emplea a sus hijos, por asesoramiento como abogados, y que la denuncia del semanario "Le Canard enchainé", pone al descubierto que solo eran estudiantes!!!.



ESTA ELECCION SE PRESENTA EXCEPCIONAL

El las primarias que se desarrollaron, para elegir el candidato, tanto de la derecha, como el del Partido Socialista, se encontraban, un ex Presidente de la República, Nicolás Sarkozy, tres ex Primer Ministros, François Fillon, Alain Jupé y Manuel Valls, y diversos ex Ministros, tanto de la derecha como del PS. Lo interesante es recalcar las "pifiadas" de los equipos de sondeos y las insistencias de las mass-medias, que en el caso de la derecha, daban mas que firme, que habría un duelo: Sarkozy - Jupé, Sarkozy fue eliminado ya en el primer turno, y luego que Jupé ganaría sobre Fillon, y éste último obtuvo un resultante más que significativo, 60% a su favor, mientras que Jupé, solo 31%. En el caso del Partido Socialista, el ex Primer Ministro de Hollande, Manuel Vallas sería el triunfador, mientras que fue derrotado por el representante del ala "izquierdista", Benoît Hamon, también de forma neta.



Estas "pifiadas" por parte de los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, han querido explicarlas por el "efecto Trump" en las elecciones norteamericanas, pero la verdad es que refleja, que los medios de comunicación, en mayor parte estan en manos de poderosos intereses financieros y de la industria. Salvo el semanario "Le Canard Enchainé" que no publica ninguna publicidad, y que solo se mantiene por abonos y venta, y el cotidiano "L'Humanité" del Partido Comunista Francés, el resto son de propiedad de magnates más que influyentes en la vida política de Francia, así como el "trabajo" dentro de la opinión pública. El diario "Le Figaro" y todos los derivados son de propiedad del magnate de la aviación Serge Dassault, a la vez Senador de la Republica, y su hijo un diputado, en el diario de opinión "Le Monde", está también un magnate, Pierre Bergé, el patron de Yves Saint Laurent, en otras publicaciones de revistas, magazines de moda, y canales de televisión, se encuentran Vincent Bolloré, cuya fortuna se calcula en más 4.500 milloness de euros y es un amigo personal de Nicolás Sarkozy, los millonarios François-Henri Pinault,Bernard Arnault, Jean-Luc Lagardère y los herederos de Rothschild se reparten periodicos y otras participaciones en medios de comunicación. Lo que une a estos barones de industrias, comunicaciones y centros de distribución, es su participación, en la política neo-colonialista de Francia con respecto al Africa, y el medio Oriente.



También se puede expresar lo de "excepcional" de esta elección, es que los campos politicos, están más que definidos, y que al mismo tiempo todos los golpes están permitidos. Después de las primarias de la derecha, con Fillon con un fuerte porcentaje de opiniones favorables, y además su presentación como "cristiano" y sin tachas, las denuncias del semanario "Le Canard enchainé" tiraron abajo casi de inmediato los puntos favorables a su marcha hacia la Presidencia. Mismo su espera para "la defensa de Penélope - su esposa" llegó en un "mea-culpa" que no tuvo repercusión, salvo en redoblar su enpecinamiento de continuar en lista para las elecciones. Mismo entre su propio partido Los Republicanos, ya preparaban un "plan B", de sustitución, el cual ha quedado en suspenso...hasta cuando?.



La derecha "republicana" y sus aliados del centro, están en un verdadero "impasse" hasta que la Justicia no lleve a Fillon a tomar sus responsabilidades o que éste renuncie a continuar. Por el momento, a cada sitio donde el candidato François Fillon se presenta, nucleo de ciudadanos lo esperan con gritos que van desde "estafador" hasta el de "falso héroe de reconstruir Francia". El programa de Fillon, y por eso ganó en las primarias, fundamentalmente se basaba en su posición personal como "intachable", que debería aplicar un programa de rigor, y que tocaría al despido de más de 500 000 empleados públicos y una reducción mas que fuerte en los servicios de la Seguridad Social. Ante esa perspectiva, quienes se prestaban a acompañarlo con su voto, toman el camino de otra orientación, mucho más firme, y populista. Es de ésta manera que para la candidata del Front National, la ultra-derechista Marine Le Pen, se le abre una avenida a su irresistible marcha hacia la Presidencia.



*La continuación de este "Viento de fin de Reino" - tiene dos capítulos mas: "La ultra-derecha, y el "jóven" Emmanuel Macron" - "La izquierda, posibilidad única de una VI República".