Vázquez, Uruguay es el país “más seguro y democrático de América Latina”

14.02.2017

HELSINKI (Uypress) - “Uruguay ha marcado una pauta y una forma de trabajar que lo han distinguido en la región” enfatizó el presidente Tabaré Vázquez en su exposición este martes 14 en Helsinki frente a empresarios finlandeses.

Aseguró además que es "un país confiable" y "el más seguro y democrático de América Latina", según los rankings, y resaltó el Plan Ceibal, el cambio de matriz energética, la fibra óptica, la trazabilidad del ganado y la investigación científica.

"En una región como América Latina, que tiene sus complicaciones y a veces es difícil prever y establecer acciones que no se modifiquen por cambios bruscos, un país pequeño como Uruguay debe trabajar fuerte para salir adelante", señaló Vázquez en parte de su presentación en el encuentro empresarial en House of the Estates, en Helsinki, en el que también expusieron los ministros Danilo Astori, de Economía y Finanzas, y Víctor Rossi, de Transporte y Obras Públicas.

Vázquez destacó el hecho de que Uruguay se haya desenganchado del resto de América Latina y "durante los últimos 13 años su economía creció de manera ininterrumpida", mientras otros países han mermado su producto o hasta han entrado en recesión, subrayó.

En otro tramo de su alocución, sostuvo que "Uruguay cumple con sus obligaciones y honra los acuerdos que asume". Agregó que la llegada de inversión extranjera directa al país ha crecido y, de ocupar un lugar muy abajo en la tabla de países latinoamericanos en la materia, ahora se ubica segundo detrás de Chile, al alcanzar a 5,3 % de su producto interno bruto.