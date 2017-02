2020 un año bisagraLa familia de los pacientes moribundos también está a nuestro cuidadoTrump, entre esqives y trumpadas"Ni una menos", no es una consigna, es una obligaciónTiempos de cuaresmaCampaña electoral por la Presidencia en Francia (I)Fuerza política y MilitanciaPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Una visión del mundo a analizar. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasGolpe demoledor a la clase mediaDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de TrumpLey de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLa La Land, de Damien ChazelleUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaNo me interesan los pobres

Juan Raúl Ferreira

15.02.2017

Sostuvimos, en nuestra última nota que el actual Presidente de los EEUU había alineado los astros para no terminar su mandato. Algunas personas en las redes, pocas, mucho menos que las esperadas, respondieron “y que juzga Ud.. que es un buen presidente de EEUU”.

Debo decir que una respuesta fácil hubiera sido: son los americanos los que deben decirlo. Pero no es menos cierto que por la influencia de EEUU en el mundo y en la suerte cotidiana de cada uruguayo podría opinar. Pero no lo hice. simplemente dije que lo que creía que iba a pasar.

Alineó en su contra a todos los centros de poder (mayor que el suyo) sin abrir juicio de valores: Los medios, el "stablishment" washingtoniano, los actores y actrices de de Hollywood, (gente querida por la opinión pública, los principales aliados de EEUU en el exterior. Haber derrotado (aunque con menos votos) a Hillary, no creo que le haga pensado que esa "burocracia partidista" que enfrenta esté derrotado.

A eso sumemos que se peleó con la CIA, el FBI, y el servicio secreto, este último tiene como único trabajo, velar por su vida. Yo no digo si estuvo bien o mal. Digo que no dura. Hasta acá pues no hay ningún juicio de valores de Trump. Solamente mi convicción de que Presidente de EEUU en esas condiciones no termina su mandato.

Desde que las publicaron esas líneas ha seguido la escalada. Pero ha aparecido quienes le han dicho ASI NO.

Veamos lo que ha sucedido desde el último artículo para medir lo vertiginoso que ha sido todo. Uruguay, no tiene capacidad de respuesta. Pero por dignidad, no olvidemos que ya se acordó de Uruguay achicando el tamaño de su Embajada en nuestro país cancelando sus vacantes.

Pero en el plano internacional ha hecho otras novedades en esa dirección. En lo interno: sacó al Jefe del Ejército y al de la CIA, de sus respectivos cargos en el Consejo de Seguridad Nacional, órgano que se ocupa de iniciar con una asesoramiento la jornada diaria del Presidente. Ahora solo lo integran un puñado de amigos que juegan con él al golf.

Sigue, renuncia el Asesor en Seguridad Nacional General Flynn. Hasta anoche el vocero de la Casa Blanca dijo que se desconocían los motivos de la renuncia pero que, "aparentemente" tenía contactos secretos con el Embajador de la URSS. Empezaron a caer. Ni un mes en el cargo, el que él llama el más importante.

Justicia: El Presidente agrede a un Juez por un fallo que no le es favorable. La Corte de Justicia de San Francisco declara inaplicable la "orden ejecutiva del Presidente" que al declarar cerradas las fronteras a oriundos de determinados países, incluye en ellas a residentes legales de EEUU que habían viajado por negocios o visitas familiares dejando las familias divididas y residentes legales sin poder ahora, si quiera embarcar a EEUU.

Declara al Premier Australiano su principal aliado. Tres días después le cortó el teléfono. La primer Jefa de gobierno que da el difícil paso y le visita es la Primer Ministra Británica. Pocos días después escribe un tweeter ridiculizándola. Esta le responde con dureza y Trump dice que quiere ir a ver a la reina, en torno de "pasando por encima del gobierno". ¿? El parlamento británico reacciona con una carta que a esta altura permite pensar que de viajar Trump este no lo recibiría o se las vería muy mal para conseguir quorum.

Este hecho es clave. Con él aparece el otro, el que resiste a esta actitud presidencial. Internamente: todos los días (no ha cumplido un mes de mandato) hay manifestaciones a lo largo y ancho del país. Es gente que no lo votó. Que acepta que se puede perder, pero que ganar no da derecho a menoscabar valores de identidad y discriminar a las minorías. Esto es la primer vez que ocurre en la Historia de Estados Unidos.

Yo recuerdo, invitado como observador junto a jóvenes uruguayos de diversos partidos, en el 72 en la elección Nixon Mc Govern. Fue mas confrontativa que esta última elección americana. Estaba en juego el fin de la guerra de Vietnam. Perdió Mc Govern, de que años más tarde fui amigo Perdió por paliza: 63 a 36%. Y la gente aceptó... No hubo marchas no hubo cuestionamientos de legitimidad de mandato. Sin embargo, Nixon no terminó su mandato.

Internacionalmente terminó el silencio. La Premier Británica fue la primera en responder con firmeza. Pero habló el Papa. "Hacer muros no es cristiano", en referencia a la construcción del muro de 3.000 kilómetros en la frontera con México." Pidió no dividir familias, de no discriminar minorías y de hablar con altura y respeto. Igual hubo retruco: "Cuando Isis invada el vaticano el Papa va a rezar." Ante esto el Papa dijo que ser electo no da derecho a decir y hacer cualquier cosa y recordó que Hitler y Mussolini fueron electos.

Luego le visitó el primer Ministro de Canadá Justin Trudeau quien consciente de las situaciones ridículas a que ha sometido (veremos el caso de Japón) a Jefes de Estado o Gobierno, le expresó que fuera sin circo y tras tenerlo un rato de manos tendidas, fríamente le saludó.

El Primer Ministro Japonés en vez de una cena de Estado en la casa Blanca fue recibido en un Club de Golf de su propiedad y le hablaba mientras la gente sacaba fotos con celular y le pedí autógrafos a Trump sin saber siquiera quien era su invitado...

Sigo pensando que no termina su mandato, pero nunca pensé que todo iba a ir tan rápido.

Dr. Juan Raúl Ferreira