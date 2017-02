2020 un año bisagraSincronías en el Sistema SolarLa familia de los pacientes moribundos también está a nuestro cuidadoTrump, entre esquives y trumpadas"Ni una menos", no es una consigna, es una obligaciónTiempos de cuaresmaCampaña electoral por la Presidencia en Francia (I)Fuerza política y MilitanciaPor un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Una visión del mundo a analizar. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasGolpe demoledor a la clase mediaDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de TrumpLey de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraDesequilibrioLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLa La Land, de Damien ChazelleUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaNo me interesan los pobres

Diputados Tabaré Viera (izq.) y Gonzalo Mujica

“Oposición constructiva”

Viera recibió a Mujica y afirmó que no votará más impuestos

15.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El líder del sector colorado Espacio Abierto, Tabaré Viera, recibió al diputado recientemente escindido del Frente Amplio, Gonzalo Mujica, ocasión en la que dialogaron sobre temas de actualidad.

El diputado colorado Tabaré Viera, líder de Espacio Abierto, recibió en su despacho del Palacio Legislativo al diputado Gonzalo Mujica, que luego de un largo periplo por diversas organizaciones del Frente Amplio decidió romper con la fuerza política.

Según se informó desde la secretaría de prensa del legislador colorado, dialogaron sobre temas de actualidad y en especial sobre criterios generales que se adoptarán en el proyecto de Rendición de Cuentas que enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento antes del 30 de junio.

Al término del encuentro el legislador colorado calificó el mismo de muy bueno y dijo: "Lógicamente con el tema de la Rendición de Cuentas no pudimos avanzar demasiado porque todavía no conocemos el texto. De cualquier manera abordamos criterios generales y coincidimos en que no vamos a votar más impuestos. Nuestro sector Espacio Abierto y Batllismo Abierto, que forman Unidos, va a realizar una asamblea nacional el próximo sábado donde algunos de los temas a tratar serán los presupuestales. Allí analizaremos el hecho de la posibilidad de que tiene la oposición de que si todos nos ponemos de acuerdo, vamos a poder hacer algo más... Podremos contribuir con este proyecto para mejorarlo si así lo ameritase, y también lograr hacer algunas redistribuciones atendiendo algunos sectores que se han quedado rezagados".

Sobre el tema educación y sus demandas aseguró Viera que "hay que estudiar y analizar la propuesta. Las demandas siempre son legítimas. Todos sabemos que los docentes en este país todavía ganan muy poco".

Respecto a la posibilidad de que el legislador colorado Fernando Amado se convierta en el voto 50 de la Rendición de Cuentas, y a la anunciada reunión de este con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, Viera manifestó que "hablaremos con Amado ya que ha anunciado que está dispuesto a votar la Rendición. En el Partido Colorado aún no hemos conversado al respecto. En las rendiciones de cuentas, en las instancias presupuestales, no es que la oposición vote sistemáticamente en contra. Hemos votado muchas veces a favor de varios artículos. Lo que es bueno para el país es bueno para nosotros. Si el Frente Amplio está dispuesto a negociar con la oposición hasta podría ser posible que todos votemos el proyecto. A priori sin conocer el texto nos parece bastante inconveniente decir que vamos a votar a favor o en contra. Vamos a estudiar la Rendición de Cuentas y vamos a tratar que la oposición tenga propuestas en común para los que queremos construir y no ser una mera oposición denunciante".