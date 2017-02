Cuidado con los festejos¿Nos acostumbramos?2020 un año bisagraSincronías en el Sistema SolarLa familia de los pacientes moribundos también está a nuestro cuidadoTrump, entre esquives y trumpadas"Ni una menos", no es una consigna, es una obligaciónTiempos de cuaresmaCampaña electoral por la Presidencia en Francia (I)Por un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Una visión del mundo a analizar. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasGolpe demoledor a la clase mediaDonald Trump y el derecho internacionalCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de TrumpLey de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLa La Land, de Damien ChazelleUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaNo me interesan los pobres

¿Nos acostumbramos?

William Marino

16.02.2017

Poco a poco, nos vamos acostumbrando. La sociedad se va acostumbrando a las muertes, sea esto por balas perdidas o ajustes de cuentas, asesinatos fuera o dentro de las cárceles, sin dejar de crecer la violencia domestica.

Todo muy tenebroso, moviéndose, en los más variados estratos de nuestra sociedad. Pero hay cosas que llaman mucho la atención: el domingo 29 de enero un recluso del penal de Libertad mata a su compañera, durante la vista; el asesinato de Valeria Sosa; la pelea en un modulo del COMCAR con resultado de muerte de un recluso; la muerte de un joven por una bala perdida y la agresión a personal médico en Salto.

No todo es igual, pero todo tiene como característica la violencia cada vez más incontenible, sacando lo peor del instinto del ser humano: la violencia. Luego de la violencia viene el corporativismo, donde los más "poderosos" tratan de imponerse a los más "débiles". El primero de estos cinco hechos sucedió dentro del penal durante una visita conyugal, en este hecho ¿nadie vio o escucho nada? ¿la guardia donde estaba? Poco después en un hecho lejano de ahí un policía mata con su arma de reglamento a su ex esposa, delante de sus hijos, de 8 y 11 años, con una alevosía increíble, mas si tenemos en cuenta que tenía una denuncia radicada por Valeria Sosa, denuncia esta que no llega a nada pues es tapada por sus superiores, vaya a saber porque, aunque yo tengo el derecho a pensar, varios porque..... Estos "personajes violentos", son los poderosos que imponen la fuerza sobre la razón, son los que por desgracia nos cuidan de otros violentos como ellos, que cada día existen más. Otra cosa que aun no se puede entender es el por qué se le da la custodia temporal de los niños a los padres de este asesino en desmedro de los padres de la asesinada. La verdad creo que la sociedad no entiende los porque, se tapo a este personaje, la investigación va a ser larga, según parece. Pero todo es muy oscuro. Demasiado oscuro. En mi modesta opinión todos los policías denunciados por violencia domestica, se habla de unos 750, deben de ser dados de baja, en forma casi automática. Al igual que los oficiales que taparon la denuncia y siguen cumpliendo sus funciones al frente de diferentes comandos policiales. Ese mismo día, una marcha que se realiza en las puertas de la Jefatura de Policía de Montevideo, el sindicato de policías reclama por el asesinato de un policía en días anteriores, pero para nada se nombra este hecho, también decimos que poco se habla sobre la violencia domestica entre ellos. ¿Sera un tema tabú?

Nuevamente una pelea en un modulo del COMCAR, con el resultado de un muerto, esta vez al parecer de un "lanzazo". Mi pregunta es: ¿ya nadie cuida? Es mas según los medios de comunicación -prensa-radio-TV- aun no se sabe si lo mataron en la celda o había salido de la misma, hacia otros módulos. Todo tan extraño. ¿Nadie cuida en estos módulos o ahí se auto gestionan?

Otra vez una bala perdida mata una persona, esta vez un joven de 15 años, que estaba sentado en el patio trasero de una casa del barrio Marconi, cuando se sienten disparos y luego una bala impacta en el tórax de este joven de 15 años. Esta vez no fue en el medio de la oscuridad fue en plena tarde, ¿qué está pasando ya no se patrulla mas este barrio catalogado de zona roja? Todo indica que nuevamente la policía desaparece de determinados barrios en especial los catalogados de zonas rojas. Entonces ahí el ciudadano común esta dejado a la mano de Dios y a la suerte de que nada le pase. Pero ojo porque está apareciendo un nuevo personaje en esos barrios "el Cuida", el que te protege, de que nada te pase, tanto en tu casa como cuando regresas al barrio y eso es muy peligroso a largo plazo.

Por último un hecho que llama mucho la atención, es lo que paso nuevamente en Salto, la violencia hacia los médicos. ¿Cómo se puede detener esto? Cuando se comentan estos hechos se habla mucho de la "impotencia" de los que reciben asistencia y el "miedo" de los médicos. Seguimos tratando los resultados de hechos pero no atacamos las causas de porque se originan estos hechos. O sea ni vemos porque el entorno del que recibe asistencia esta violento, ni porque el médico esta con miedo. A uno lo tratamos como violento y hasta lo mandamos preso, al otro lo defiende un corporativismo y al parecer no es culpable de nada. Uno tiene que pagar abogado que lo defienda, el otro ya lo tiene a su disposición. Lo malo de todo esto es que cada vez más personas toman Justicia por mano propia y la sociedad toda sigue sin reaccionar y el que tiene más fuerza es aparentemente el que tiene razón. El tema es largo, complejo y simple a la vez, si lo hablamos con un lenguaje entendible para la sociedad toda. Si comenzamos por la escuela, con las palabras: educación, respecto, no a la violencia, no al atropello, todos somos iguales ante la ley, no aquello de que unos son más iguales que otros, que cuando vas a denunciar algo te van a escuchar y no se te van a reír en la cara. Si tendremos que pensar y meditar como sociedad, sobre estos hechos, en el cual el pobre y el más débil es siempre el culpable y pocas veces tiene razón...