Hasta aquí llegamos

Más unidos que nunca, futbolistas deciden no hablar con Tenfield

16.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - Los futbolistas en conflicto con la Mutual tomaron finalmente la decisión. Lo comunicaron en un documento con cuatro puntos.

Los campeones sudamericanos sub 20 se sumaron a la protesta | Foto: @MUQN_UY

Luego de que futbolistas adelantaran la posibilidad de la medida a tomar contra la empresa Tenfield, encargada de la televisación de partidos del fútbol uruguayo que ha censurado la reiterada protesta de los jugadores dentro como fuera de los campos de juego, finalmente se concretó la medida.

Los futbolistas en conflicto con la Mutual rompen el diálogo con la empresa. En comunicado, aclaran su posición.

"COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA



En el marco del reclamo que en forma púiblica venimos haciendo respecto de nuestros derechos de imagen, los jugadores del medio local hemos tomado las siguientes determinaciones hasta nuevo aviso:



1) No vamos a aceptar mas notas periodísticas dentro del campo de juego.



2) No se aceptará la entrega ni nominación para ningún premio, distinción o cualquier otro reconocimiento que sea patrocinado por una empresa, o que implique asociar la imagen de un jugador o su nombre a una marca comercial.



3) No vamos a conceder ninguna nota o conferencia de prensa que involucre la difusión de fondo de banners, publicidad o patrocinio ajeno al logo de nuestros respectivos clubes. Se exceptúa de lo anterior el caso en que exista un acuerdo particular vigente entre un jugador o un plantel y su club.



4) Debido a la censura que hemos padecido de la empresa Tenfield en la difusión de nuestro reclamo por nuestros legítimos derechos, hemos resuelto no dar ninguna clase de entrevista exclusiva o asistir a programas deportivos difundidos por cualquier medio en el que esté involucrada dicha empresa. Si se atenderá cualquier pregunta de los representantes de Tenfield en cualquier conferencia de prensa.



*Dejamos en constancia de que lo anterior no podrá interpretarse como una aceptación o convalidación de cualquier utilización ilegítima de los derechos de imagen de cualquier jugador que se haya llevado a cabo en el pasado, ni implica renunciar a cualquier reclamo.



#MasUnidosQueNunca"

