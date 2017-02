¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Un solo estado para israelíes y palestinos: ¿es solución?Cuidado con los festejosEn una sociedad donde rige la competencia, el debate siempre tiende a ser confrontativo¿Nos acostumbramos?2020 un año bisagraSincronías en el Sistema SolarLa familia de los pacientes moribundos también está a nuestro cuidadoTrump, entre esquives y trumpadas"Ni una menos", no es una consigna, es una obligaciónTiempos de cuaresmaCampaña electoral por la Presidencia en Francia (I)Por un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasGolpe demoledor a la clase mediaCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de TrumpLey de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLa La Land, de Damien ChazelleUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaNo me interesan los pobres

ANCAP

El nuevo fiscal de Crimen Organizado anunció que no pedirá una prórroga de las audiencias por el caso ANCAP

17.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El nuevo fiscal es el Dr. Luis Pacheco. Se desempeñaba como fiscal inspector en Montevideo. Declaró que le dedicará todo el tiempo a la lectura de los expedientes que contienen las denuncias sobre ANCAP. Aseguró que no pedirá una prórroga de las audiencias ya fijadas.

"La idea es que hoy mismo se lleve el expediente para estudiarlo el fin de semana, para las audiencias de la semana que viene", dijo este viernes el Fiscal de Corte, entrevistado por En Perspectiva.

"No tengo más información de la que tiene un ciudadano común. La idea de la fiscalía es no solicitar una prórroga de las audiencias" dijo Pacheco y agregó que la fiscalía busca "no alterar las agendas ya previstas por el juzgado".

Todo el equipo de peritos y funcionarios que trabajaron en el caso ANCAP en esa fiscalía permanecerá junto al nuevo fiscal. También se reforzará con otros funcionarios.

