¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Un solo estado para israelíes y palestinos: ¿es solución?Cuidado con los festejosEn una sociedad donde rige la competencia, el debate siempre tiende a ser confrontativo¿Nos acostumbramos?2020 un año bisagraSincronías en el Sistema SolarLa familia de los pacientes moribundos también está a nuestro cuidadoTrump, entre esquives y trumpadas"Ni una menos", no es una consigna, es una obligaciónTiempos de cuaresmaCampaña electoral por la Presidencia en Francia (I)Por un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasGolpe demoledor a la clase mediaCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de TrumpLey de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraLa casa grande III (en construcción)Las vacantes en la Suprema Corte de JusticiaLa La Land, de Damien ChazelleUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaNo me interesan los pobres

Inicio | Deportes Te encuentras en:

Sede de la Mutual

Relaciones

Extesorero de la Mutual pide “cambio a fondo” y recordó vínculo de Saravia con el MPP

17.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — El economista Pablo Hernández, extesorero de la Mutual, abordó el conflicto entre futbolistas y la Mutual. 'Nunca se sabe lo que puede pasar. Saravia es suplente de diputado del MPP', destacó.

Hernández, exjugador de Defensor Sporting y de la selección, y tesorero de la Mutual, opinó sobre el conflicto entre jugadores del medio local y de la selección nacional con la actual directiva de la Mutual liderada por Enrique Saravia.

"En base al hilo que siguieron los jugadores, que siempre fue con respeto, actuaron siempre con el reglamento y nunca bajaron el nivel de la discusión, el Ministerio de Educación y Cultura debería intervenir, designar un síndico y que se llame a elecciones nuevamente", dijo Hernández entrevistado por "Las voces del fútbol", de radio 1010 AM.

Asimismo, Hernández destacó la relación de Enrique Saravia, actual presidente de la Mutual, con el Frente Amplio. "Saravia es suplente del diputado por el MPP, yo no sé qué puede pasar con este tema".

Por otro lado, Hernández destacó las oportunidades y voz que tienen futbolistas en distintas partes del mundo ante la organización del fútbol. "Que tengan participación como ocurre en el resto del mundo. No son simples empleados. Muchas veces se suscitaron problemas... creo que se podrían haber evitado si se escuchaban las voces de los jugadores".

Finalmente, habló de las diferencias que tuvo con Saravia. "Tuve varios enfrentamientos por decisiones a tomar en distintos temas. Vi que no podía cambiar el rumbo y no me gustó hacia dónde iban".

Pero, por otro lado, descartó estar al tanto de un relacionamiento entre Saravia y Tenfield durante sus años como tesorero de la Mutual. "No me consta que hubiera afinidad. Sería un mentiroso. Pero sí me imaginé que más adelante iba a ver un acercamiento".

Noticias relacionadas

Más unidos que nunca, futbolistas deciden no hablar con Tenfield

Lugano: “Como saben que estoy involucrado, me tiran bombas de todos lados”