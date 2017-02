Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XV, Nro. 697: La Renta Básica Universal

18.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el próximo lunes 20 titulando en su portada: 'La Renta Básica Universal'.

Escriben en este número:

Miguel Lorente Acosta, Baher Kamal, Naomi Klein, Carmen Lizárraga, Diego Llanes Ruiz, Andres Mora Ramírez, Paula Moreno, Alejandro Nadal, Alejandro Olmos Gaona, Martine Orange, Marcelo Righetti, José Luis Rodríguez, Guy Standing, Alberto Tena, Esteban Valenti, Eduardo Villar



Renta Básica. Dossier

Por Diego Llanes Ruiz, Paula Moreno, Alberto Tena , Carmen Lizárraga y Guy Standing



Como puede constatarse a lo largo de los últimos meses, la propuesta de la renta básica merece el interés de buena parte de los medios de comunicación. Hecho que puede ser más o menos significativo. Pero más importante es que ya mucha gente ha oído hablar de la renta básica. Por supuesto que hay confusiones y malentendidos. Y esto es un coste inevitable cuando una propuesta es conocida por gran parte de la población. Crece mucho el número de personas partidarias, como también crece aunque menos el número de contrarias. Los contrarios lo son unos por razones de principio, y los otros por razones de oportunidad. Y esta evidencia habla de la grandeza de la renta básica. Cuando históricamente ha habido grandes propuestas sociales que, una vez hechas realidad, han transformado el mundo, siempre ha habido opositores por razones de principio o por razones de oportunidad. Piénsese en la larga lucha por el sufragio universal, por ejemplo. O por la jornada de ocho horas.







Las giras presidenciales

Por Esteban Valenti



Nadie puede decir que yo desarrolle en la actualidad una defensa a ultranza del gobierno o del Presidente Tabaré Vázquez. En ese sentido estoy cubierto y quiero subrayarlo, se me ha agudizado el sentido crítico, incluso y en particular, cuando refiere a la izquierda, a la que pertenezco desde hace más de 50 años. Y seguiré perteneciendo.







Argentina: Los negocios de la familia Macri, la transparencia y la ética

Por Alejandro Olmos Gaona



Creo que todos nos acordamos que en las propuestas electorales del PRO y CAMBIEMOS, se enfatizó en lo importante de transparentar la gestión pública y terminar con la corrupción. Confiaron en la mala memoria que tenemos los argentinos y no recordaríamos algunas actividades que tienen que ver precisamente con los negocios de la familia del Presidente Macri, de los que él fue y es parte, aunque los subterfugios usados, puedan servir para disimularlos. Negocios que crecieron a costa de contratos con los gobiernos de turno, desde la dictadura cívico-militar en adelante.







El gabinete de amiguitos de Trump puede parecer fuerte, pero tiene miedo

Por Naomi Klein



Retrocedamos con la cámara y hagamos un reconocimiento de lo que está sucediendo en Washington ahora mismo. La gente que ya posee una porción absolutamente obscena de la riqueza del planeta, y cuya parte crece cada vez más cada año que pasa —en el último recuento, ocho hombres poseían tanta riqueza como la mitad del mundo — está determinada a quedarse todavía con más. Las figuras clave que pueblan el gabinete de Donald Trump no sólo son megarricos, son individuos que hicieron su dinero a sabiendas de que se perjudicaba a las personas más vulnerables de este planeta y al planeta mismo. Parece ser una especie de requisito para el puesto de trabajo.







Amor romántico & Violencias Machistas. Si Valentín hubiera sido Valentina

Por Miguel Lorente Acosta



https://miguelorenteautopsia.wordpress.com



Sobre la construcción social de la relación entre el "día de los enamorados" y el machismo actual.

Sorprende que la misma sociedad machista que utiliza la normalidad para discriminar, abusar y agredir a las mujeres se detenga un día a celebrar el amor, mientras deja que el resto del tiempo pase con la misma violencia que la historia ha hecho posible con cada uno de sus días.







Duelo en la eurozona: Trump y Alemania

Por Alejandro Nadal



Una de las personas más influyentes en el gabinete de Trump es el economista Peter Navarro, hoy director del recién creado Consejo Nacional de Comercio. Es autor del libro intitulado Muerte por China, en el que acusa al gigante asiático de ser el factor determinante en la desindustrialización de Estados Unidos y, además, de manipular constantemente el tipo de cambio para promover sus exportaciones.







Grecia: el colapso silenciado de todo un país

Por Martine Orange



La crisis griega sigue ahí. Los líderes europeos y el FMI han lanzado un nuevo ultimátum a Alexis Tsipras. Tiene tres semanas para presentar nuevas medidas de austeridad. Agotado, el país está al borde del colapso financiero, económico y moral. Los dirigentes de Syriza hablan de salir del euro.







Cambio climático: el reloj del Juicio Final no se detiene

Por Andres Mora Ramírez



Nodal

Ni el cambio climático es un ‘cuento chino’, ni tenemos el tiempo a nuestro favor para seguir postergando decisiones que serán determinantes para el futuro del planeta, para el equilibrio de sus ecosistemas y, más aún, para garantizar las posibilidades de supervivencia de nuestra especie.







La economía cubana 2016-2017: Valoración preliminar (I)

Por José Luis Rodríguez



Cubadebate

El año que concluye ha sido muy duro para nuestro país.

Sufrimos la irreparable pérdida de nuestro Comandante en Jefe, el líder histórico de la Revolución cubana, sin lugar a dudas el discípulo más brillante de José Martí y cuya obra sentó las bases para continuar la lucha por la independencia y el desarrollo en todos nosotros.







Pablo Iglesias y Unidad: los mandatos del futuro para Podemos

Por Marcelo Righetti



Rebelión

Finalmente llegó el fin de semana de febrero que terminaría por dirimir la disputa interna que ha venido sufriendo PODEMOS desde hace varios meses. La Asamblea Ciudadana Estatal, máxima instancia de decisión (el equivalente a los congresos de los partidos tradicionales) terminó zanjando las diferencias con una victoria contundente de Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón. El ya famoso Vistalegre 2, no dejó lugar a dudas respecto de la principal disputa que asomaba a la vista de la mayoría, la conducción de esta joven fuerza. Pablo Iglesias revalidó sus títulos de manera indiscutible ganando por mayoría absoluta cada una de las votaciones que se dieroni. Sin embargo, hubo una idea que se impuso sobre cualquier otra y con muchísima más rotundidad, la unidad.







Terrible vacío instaló una crisis mundial

Por Baher Kamal



ROMA/GINEBRA, 10 feb 2017 (IPS) - “El mundo está en crisis, y lo que no es menos importante, debido a que las élites gobernantes se distanciaron de las necesidades y de las aspiraciones de la gente. El sentimiento de haber quedado atrás hizo que se revelaran contra la gobernanza estratificada de sus países”, alertan especialistas.







Plaga del trigo avanza en África, Asia y Europa

Por Corresponsales de IPS



ROMA, 7 feb 2017 (IPS) - La roya del trigo, una familia de enfermedades generadas por hongos que pueden arrasar con 100 por ciento de las cosechas del cereal, sigue avanzando en África, Asia y Europa, advierten dos estudios científicos realizados en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).







Viaje por azar a Happy Valley

Por Eduardo Villar



Pocos placeres semejantes al de entrar en la página de inicio de una plataforma como Netflix o cualquier otra semejante y acertar en la elección de una serie sin saber nada sobre ella. Sé que intervienen más la percepción y la intuición que el azar, pero aun así tengo la ilusión de estar eligiendo completamente a ciegas. Mi primer éxito –créase o no– fue, cuando nadie la conocía, House of Cards. La escena del principio –en la que Frank Underwood mata un perro con sus propias manos hablándole a la cámara–, que revela de un solo golpe que uno está frente a una gran serie, fue la primera dosis. Después vinieron, entre otras, The Honorable Woman, The Good Wife, Marcella, Dr. Foster, River, Fauda, Vikings, Merlí y Californication, todas muy recomendables, especialmente las primeras seis. De ninguna de ellas tenía la menor referencia.