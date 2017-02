Gárgaras de independencia¿Y si el FA pierde las próximas elecciones?Un solo estado para israelíes y palestinos: ¿es solución?Cuidado con los festejosEn una sociedad donde rige la competencia, el debate siempre tiende a ser confrontativo¿Nos acostumbramos?2020 un año bisagraSincronías en el Sistema SolarLa familia de los pacientes moribundos también está a nuestro cuidadoTrump, entre esquives y trumpadas"Ni una menos", no es una consigna, es una obligaciónTiempos de cuaresmaCampaña electoral por la Presidencia en Francia (I)Por un nuevo compromiso históricoBatlle y Ordoñez y Mister TrumpEl discreto encanto de las fiscalías militaresLa patria es la infanciaCuchillo de Palo: ¿Jorge Batlle o Florencio Sánchez?Tratado comercial entre el Gral. Artigas y el Comandante de las Fuerzas Navales inglesasGolpe demoledor a la clase mediaCarmen Barradas, la vanguardia olvidadaEl post frentismoLa izquierda latinoamericana ante las revoluciones árabesUn “puñadito” de recuerdos y de reflexiones: los méritos de las mujeres y el espacio de lo públicoLa agenda de TrumpLey de cuotas, síGran actuación del teatro uruguayo en ItaliaDespertó la izquierda; la política pública de turismo en UruguayLa transformación de AMDET en tres cooperativas, una operación de la dictaduraLa casa grande III (en construcción)La La Land, de Damien ChazelleUruguay es el país de América Latina con menor mortalidad maternaNo me interesan los pobres

Como independiente y firme, es visto el nuevo fiscal del caso Ancap

18.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Con las palabras del Fiscal de Corte Jorge Díaz aún sonando:"ir hasta las últimas consecuencias" para "que caiga quien tenga que caer" en el caso Ancap, asumió el abogado Luis Pacheco el segundo turno de la Fiscalía de Crimen Organizado.

Tendrá a su cargo los polémicos casos de la petrolera, Pluna, Lava Jato, Conmebol y la ruta del dinero "K".

Varias fuentes de la fiscalía consultadas por El País explicaron que Pacheco está "muy bien conceptuado" en el organismo, y se ha desempeñado con "gran jerarquía técnica" a lo largo de su carrera.

Uno de los consultados agregó que es una figura con mucha actitud, que no teme en cuestionar al fiscal de Corte, si su posición es fundada con argumentos jurídicos. Eso le ha ganado el respeto de Díaz que lo considera una persona "muy colaborativa y recta". Su nombre fue bien recibido en la oposición y el oficialismo, que están pendientes por cómo será el desenlace del caso Ancap.

Tras lo protocolar, el nuevo fiscal de Crimen Organizado, en tanto, lanzó su primer mensaje: "La idea de la Fiscalía es no solicitar una prórroga de las audiencias y como se ha tratado de un cambio en la fiscalía no alterar las agendas ya previstas por el Juzgado", dijo.

La próxima semana, el 22 y 23 de febrero está previsto que se concreten audiencias con mandos medios del ente y empresarios vinculados a la petrolera que están citados en calidad de "indagados", según dispuso la jueza del caso Beatríz Larrieu.

Antes de la asunción, Pacheco se reunió con Díaz para tener la primera conversación técnica y de cómo abordar el trabajo. El fiscal de Corte le solicitó especialmente que se dedique "full time" en las primeras semanas al caso Ancap.

"Hemos tenido una reunión antes del acto y hemos programado una nueva reunión para la semana que viene tener un intercambio de información sobre todas las causas que están en la fiscalía. Muchos de los temas están en etapa de investigación presumarial reservada y no tengo más información que un ciudadano común", dijo Pacheco. Y agregó: "Por lo que me ha informado la fiscal las primeras audiencias están convocadas sobre algunos puntos de todas las denuncias de manera que me voy a interiorizar de esos puntos antes de las audiencias de la semana que viene".

Pacheco consideró que la de Ancap es la causa "más urgente" por las audiencias previstas. El fiscal tendrá tres adscriptos para trabajar con él.

Más temprano, Díaz dijo, entrevistado por En Perspectiva, que es "consciente" que se le coloca "una mochila muy pesada" a Pacheco, a quien sugirió "apretar el acelerador en la medida de lo posible".

Díaz había dicho el jueves en la tarde que la salida de Camiño "fue un balde de agua fría". Ese día en conferencia de prensa se mostró muy molesto con la noticia. "La Fiscalía estaba trabajando en el nuevo Código del Proceso Penal, y en cómo íbamos a asumir la transformación. Un evento de esta naturaleza nos coloca en una situación compleja. Hoy tenemos un problema que hasta hace unos días no lo teníamos", dijo el fiscal de Corte y prometió resolver el tema lo antes posible.

En las primeras horas del viernes, Díaz ya tenía resuelta la situación, lo que alegró a dirigentes de la oposición que habían presentado la denuncia por Ancap.

Pacheco ingresó al Ministerio Público en 1993 y fue fiscal en Bella Unión, Melo y Maldonado (entre 2007 y 2013). En el ámbito judicial, esa dependencia es considerada la más importante, y complicada, luego de Montevideo, por la intensa actividad que tiene durante la temporada turística en Punta del Este.

Desde 2013 ocupaba el cargo de inspector. Para ocupar ese cargo el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), solicitó al Senado la venia para ocupar el cargo en virtud de su "excelente capacidad y solvencia técnica".

Como fiscal inspector tenía la obligación de controlar la regularidad con que funcionan las oficinas según el decreto del Poder Ejecutivo que reguló las potestades del cargo creado por Rendición de Cuentas. Además debía visitar cada sede por lo menos una vez al año y presentar informes mensuales al fiscal de Corte.

"Los fiscales estamos preparados para trabajar en área penal como demás materias así que es un gusto volver a trabajar en materia penal", resumió.

La salida de la fiscal María de los Ángeles Camiño causó mucha sorpresa en los partidos políticos de la oposición. Bajo sus manos estaba el caso de las denuncias por irregularidades Ancap, donde la gestión del actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, está siendo investigada.

Por eso todas las valoraciones de los dirigentes de la oposición han sido muy medidas. Al menos con los micrófonos prendidos. Fuera de declaraciones públicas los representantes de los partidos de la oposición tienen muchas dudas sobre la salida de Camiño. En pocos días comenzarán las citaciones por el caso Ancap. Desde que tiene "olor feo", hasta que hay "cosas que no cierran", son algunas de las valoraciones que se escuchan en conversaciones informales entre dirigentes del Partido Nacional y Partido Colorado.

"¿Fiscal del caso Ancap y otros que pidió traslado, qué la aqueja? ¿presionitis? ¿comoditis? ¿cuiqui? o...", escribió ayer el ex asesor del ministro de Economía, Esteban Valenti en su cuenta de la red social Twitter.

Valenti manifestó su sospecha de que la salida de Camiño se base en presiones por tener que actuar en un caso donde serán declarados como indagadas varias autoridades del gobierno. El director del portal UyPress agregó que el expediente de Ancap es muy grande y el nuevo fiscal tendrá muy poco tiempo para estudiar los documentos. "Lleva muchos meses y el nuevo fiscal va a tener que conocerlo en una semana", dijo.

En la misma línea opinó el senador del partido Independiente Pablo Mieres. "Un episodio sorpresivo y preocupante que terminó en forma satisfactoria. Mejor así", escribió en la red social, al valorar positivamente la rápida designación.

El senador blanco, Álvaro Delgado, dijo a El País que fue positiva la "rápida designación" y que tienen pocas referencias sobre el nuevo fiscal. "Vamos a seguir todo con mucha atención". Desde el Partido Colorado, Ope Pasquet dijo que la nueva designación era muy importante y por ende estaban muy pendientes.

El nuevo fiscal de Crimen Organizado anunció que no pedirá una prórroga de las audiencias por el caso ANCAP