¿Astrobiólogo?

Descubren ensayo de 1939 de Churchill sobre vida extraterrestre

20.02.2017

MISSOURI, ESTADOS UNIDOS (Uypress) — Todos conocemos al Winston Churchill líder político, que encabezara al Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. También sabemos del Churchill Premio Nobel de Literatura. Pero hasta ahora era prácticamente desconocida su faceta científica.

(Winston Churchill / NASA)

Winston Churchill fue primer ministro del Reino Unido en dos períodos, de 1940 a 1945 y de 1951 a 1955. En 1953 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Todos hemos escuchado de sus incomparables dotes de orador.

Pues bien, ahora conocemos al Churchill astrobiólogo. Si bien es cierto que ya en épocas tempranas del siglo pasado el británico había escrito numerosos artículos de divulgación científica, no dejó de extrañar el hallazgo en una caja olvidada del Museo Nacional Churchill, en Fulton, Missouri, de un manuscrito titulado "Are we alone in the Universe?" (¿Estamos solos en el Universo?).

En medio de cajas donadas hace ya tres décadas fue encontrado el ensayo de 11 páginas, que discurre sobre la vida extraterrestre, según fue reportado por la revista Nature.

El documento, escrito en 1939 y ligeramente modificado a mediados de la década de 1950, muestra la increíble capacidad del líder británico de hablar sobre ciencia y más aún, pensar como un científico.

Destinado a servir como pieza de divulgación para el público, Churchill describe en el artículo ideas como la del papel central para la vida del agua y el concepto de zona habitable, lo que para él restringiría la búsqueda de vida extraterrestre en el Sistema Solar a Venus o Marte.

En la época, gran parte de los astrónomos defendía la idea de que el surgimiento de los planetas del Sistema Solar era fruto de un raro accidente cósmico, por el cual una estrella habría pasado muy cerca del Sol y de esa manera arrancado parte de su materia, que dio lugar a los planetas.

Sin embargo, Churchill, si bien nombra esa hipótesis, no adhiere a ella. "Sabemos que hay millones de estrellas dobles, y si ellas se pudieron formar, ¿por qué no los sistemas planetarios? No soy suficientemente vanidoso para pensar que mi sol es el único con una familia de planetas", afirmaba.

Finalmente, con varias décadas de anticipación, abordaba el tema de los viajes espaciales: "Un día, posiblemente en un futuro próximo, será posible viajar a la Luna, o mismo a Venus o Marte", afirmaba.