Se mata a la mujer por ser mujer

Mónica Xavier

21.02.2017

En 2016 fueron asesinadas 24 mujeres por violencia de género en nuestro país. Una mujer asesinada cada 15 días.

Este año la tragedia viene en aumento: al momento de escribir esta columna ya son seis las mujeres asesinadas en menos de dos meses. Una mujer asesinada cada menos de 10 días. Para dimensionar la magnitud de esta tragedia basta conocer que tenemos las peores cifras de violencia de género y asesinatos de mujeres según la CEPAL a nivel continental http://oig.cepal.org/es/indicadores/muerte-mujeres-ocasionada-su-pareja-o-ex-pareja-intima.

Femicidio es el término que define a dar muerte a una mujer por ser mujer. Entre las motivaciones que conjugan este injustificable hecho están: que el asesinato sea perpetrado por la pareja, el odio o desprecio, la violencia crónica por parte de la pareja, las relaciones de subordinación, negarse a relaciones sexuales. Para terminar con esta espiral de violencia, se debe promover la eliminación de relaciones de dominación sustentadas en estereotipos socio - culturales de inferioridad y subordinación de la mujer en todos los ámbitos. Eso incluye no admitir más conductas o hábitos que se han naturalizado a lo largo de los siglos.

La violencia basada en género es una forma de discriminación que impacta en la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también en la propia seguridad personal de la mujer. Porque la violencia de género hacia la mujer es toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tiene como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mujer.

Tales extremos incluyen una cadena de violencia que nos impone mejorar sustantivamente las respuestas que brindan las políticas públicas, el sistema educativo, el sistema de salud y las instituciones de la justicia. En la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores, estamos trabajando el Proyecto de Ley integral remitido por el Poder Ejecutivo, para atacar con todas las herramientas posibles este grave problema. También en la Cámara de Senadores, se trabaja sobre un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que modifica el Código Penal (artículo 312). Este anteproyecto pretende distinguir el asesinato de mujeres por su condición de tal de otras formas de homicidio, dentro de circunstancias agravantes muy especiales, tipificando expresamente la figura de femicidio.

Al mismo tiempo, se debe desarrollar consciencia a nivel de toda la sociedad sobre este verdadero drama social. Para ello - entre tantas otras herramientas - será fundamental implementar campañas de comunicación de bien público. Así como también tenemos el desafío de desarrollar mecanismos que permitan ponerle fin a toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

No hay excusa para que esto continúe así. No hay excusa para seguir sumando tragedia tras tragedia semana tras semana. No hay excusa para no proteger a las mujeres de esta barbarie.