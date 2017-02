Inicio | Columnas Te encuentras en:

Los pacientes deben estar mejor informados sobre los tratamientos que reciben

Carlos Vivas y Homero Bagnulo

21.02.2017

Es frecuente que a los médicos se nos solicite por parte de personas cercanas opiniones u orientaciones en áreas que van más allá de nuestras especialidades. Ante estas situaciones siempre está la posibilidad de adoptar una actitud prescindente y evitar comprometernos aduciendo que no disponemos de una información actualizada sobre el tema.

Esta es una posición cómoda pero que para nada ayuda a nuestros interlocutores. Los motivos que con mayor frecuencia generan estas consultas son la percepción de que la información proporcionada por el médico tratante es escasa, intrincada o que la calidad de la comunicación médico - paciente es pobre.

Dentro de estas solicitudes posiblemente la causa más frecuente que motiva los pedidos de opinión se vincula al cáncer en sus diversas formas.

Es imprescindible considerar el papel que ha jugado la información sanitaria brindada por los medios, habitualmente sesgada hacia las últimas novedades las cuales suelen ser presentadas en forma bastante acrítica. Al respecto cabe señalar que una cuota parte de que este mensaje llegue sesgado a la población obedece, parcialmente, a la actitud de los investigadores que identifican como su único público objetivo a sus pares, olvidando que el efecto más importante de sus investigaciones es su capacidad de mejorar la situación de salud de la población. Es imprescindible que los profesionales de la salud aprendamos a colaborar con los medios para la correcta difusión de aspectos relevantes para la salud.

Sin duda que la sobrevida de los pacientes con las diferentes formas del cáncer ha mejorado en las décadas recientes. Así, datos de Estados Unidos han mostrado que la sobrevida a cinco años en pacientes adultos con tumores sólidos se ha incrementado entre un 49 y un 68% en los últimos 40 años. Si bien existen importantes avances en la quimioterapia en años recientes para algunas patologías, no está claramente definido cuánto de la mejoría en la sobrevida de los pacientes con estos tumores puede ser atribuida a los fármacos. En ello incide la aceptación, por parte de los editores de las revistas médicas, de trabajos de investigación de mala calidad. La producción masiva de investigaciones médicas de mala calidad, ya sea por su diseño inadecuado o porque forman parte de estrategias comerciales, es un riesgo para los sistemas de salud. Por tanto es imprescindible que las autoridades sanitarias tomen iniciativas para monitorear la calidad y seguridad de los medicamentos que se autoriza. Al respecto cabe destacar una valiosa investigación reciente, coordinada por la London School of Echonomics, que resume la experiencia de las agencias de evaluación de las tecnologías de la salud del Reino Unido, Francia y Australia. Se encontró que de todos los tratamientos oncológicos aprobados en los EE.UU. entre 2003 y 2013 solo el 43% logró aumentar la sobrevida global de los pacientes en 3 meses; la calidad de la sobrevida fue mejorada solo por el 24% de los fármacos, mientras que la seguridad de los pacientes se vio disminuida por el 25% de estos medicamentos. Para el lector no familiarizado con las estadísticas médicas es importante aclarar que el concepto de sobrevida global es un promedio que resume lo ocurrido al conjunto de todos los pacientes estudiados, por tanto no excluye que haya subgrupos de pacientes con sobrevidas mucho más largas.

La aprobación de fármacos nuevos con tan escasos beneficios en la sobrevida, nos plantean cuestionamientos éticos profundos. ¿La información transmitida al paciente y a su familia es suficiente y objetiva como para que estos decidan sin sesgos y de acuerdo a sus valores? ¿Los ensayos clínicos en que se basa la aprobación de estos tratamientos están brindándonos información correcta? ¿La expectativa general respecto a los resultados terapéuticos tiene sustento cuando se aplica a un paciente concreto? ¿Están los pacientes en conocimiento que es la industria farmacéutica quien financia la mayor parte de la investigación en estos fármacos? Se calcula que en el año 2015 se gastaron en el mundo 107 billones de dólares en fármacos para tratar el cáncer. Tamaña inversión justifica por sí sola una mayor discusión sobre los fundamentos éticos con que se indican estos tratamientos. Es relativamente frecuente que los pacientes sean inducidos a creer que el tratamiento con los nuevos fármacos es su única opción. Sin embargo, diversos autores, fundamentalmente desde la epidemiología, han demostrado los fallos metodológicos que tienen gran parte de los ensayos clínicos con los nuevos fármacos, tanto en el campo de la oncología como en otras especialidades (psiquiatría, infectología, etc). En algo que se ha insistido muy especialmente es en la resistencia de la industria farmacéutica para comunicar resultados negativos, esto es, cuando el medicamento investigado falla en mejorar los beneficios de los medicamentos que ya están en el mercado.

Por otra parte, no se puede desconocer las presiones para la rápida aprobación de fármacos que ejercen algunos grupos de defensa de los pacientes, muchas veces promovidos por la industria y que en sus argumentos suelen recoger de la prensa anuncios "novedosos" que presentan a los nuevos medicamentos como adelantos "revolucionarios" o "milagrosos".

Al día de hoy hay pocos datos disponibles que nos permitan saber cuánto conocen los pacientes y sus familiares sobre la efectividad de los tratamientos, la incidencia y potencial severidad de sus efectos tóxicos. Llama la atención que frecuentemente estos ignoren el porcentaje de los efectos secundarios de los tratamientos así como su severidad. Es así que muchos pacientes no están advertidos del riesgo de muerte vinculado al propio tratamiento, lo cual refleja la ausencia de la participación del paciente en la toma de decisiones terapéuticas sobre su salud. Está demostrado que los pacientes habitualmente sobreestiman los beneficios de los tratamientos y consideran que pueden obtener la curación de situaciones en los que esto será imposible o al menos excepcional. Las perspectivas en cuanto a la sobrevida esperable no son consideradas en profundidad en el 70% de las oportunidades y la opción de un tratamiento de soporte (paliativo), se plantea solamente en el 25% de las consultas. Habitualmente los pacientes son derivados a los equipos de tratamiento paliativo tardíamente. Ya la propia denominación de paliativo tiene implicancias peyorativas, es como si fuera un tratamiento "de segunda", siendo que hay varios estudios que demuestran que estos tratamientos de soporte pueden extender la vida y mejorar su calidad si son introducidos tempranamente.

Los pacientes y sus familiares debieran ser empoderados para decidir en base a sus valores que forma de tratamiento prefieren, pero para ello es imprescindible que accedan a una información libre de sesgo y proporcionada por quienes no presentan conflictos de interés. La decisión de no aceptar una quimioterapia puede estar ampliamente justificada. En estas situaciones el equipo tratante debe aceptar la decisión del paciente y ofrecerle alternativas razonables. No es aceptable que cuando un paciente rechaza un plan terapéutico el equipo se niegue a continuar con la atención del paciente y opte por referirlo a otros colegas.

Dres. Homero Bagnulo y Carlos Vivas