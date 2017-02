Inicio | Política Te encuentras en:

FRENTE AMPLIO

Constanza Moreira “lo cierto es que el gobierno está poniendo impuestos nuevos todos los días”

21.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El debate hacia la Rendición de Cuentas genera polémica en la interna del oficialismo. La senadora Constanza Moreira, presidenta de la Comisión de Programa del Frente Amplio, criticó los titulares de los medios y recordó que "El más grande impuesto fue el aumento del IRPF y el IASS, que se produjo en la Rendición de Cuentas pasada”.

La senadora Moreira concedió una entrevista al programa Suena Tremendo, El Espectador, y allí dijo que "no fue feliz prometer la no suba de impuestos" durante la última campaña electoral del Frente Amplio. Desde la Comisión de Programa del Frente Amplio, y por encargo del presidente del FA, Javier Miranda, se hizo un resumen de todas las propuestas de los diversos sectores políticos del FA, y de las bases de Montevideo y del interior.

Entre la propuestas que se presentaron están la no devolución del FONASA, la reforma de la Caja Militar, los impuestos a los juegos de azar, el aumento del IRAE y la revisión de las exoneraciones fiscales a diversas inversiones, entre otras.

"Si no se puede mejorar más la calidad de la recaudación, entonces hay que aumentarla. ¿Dónde? La idea es gravar más arriba y descomprimir a la clase media", dijo la senadora Moreira, líder de Casa Grande.

Las filtraciones a la prensa, El País accedió a los documentos internos del Frente Amplio, son para Moreira una complicación muy importante "Estamos teniendo una discusión franca, abierta, sincera, y ya la discusión se empantanó, porque ya salió lo de la devolución del Fonasa. No puedo explicarles cómo le complica la vida al Frente que aparezca una discusión en los medios. Esto hace también que el resto de los frentistas digan: Los medios conocen antes esto que yo que soy militante de toda la vida. La entrega de un documento de esas características a un medio en particular habla de una conducta totalmente deplorable. Capaz que es una persona, capaz que son dos, pero así no se puede trabajar, así no se puede trabajar".