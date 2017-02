Inicio | Política Te encuentras en:

Ministro Víctor Rossi/Presidencia

Inversiones

Rossi sostuvo que "algunos están esperando que lo de UPM fracase” para tener argumentos en la campaña electoral

21.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — Luego de retornado de la gira por Europa con el presidente Vázquez, el ministro Rossi hizo declaraciones en las que evaluó los resultados de la visita a la casa matriz de UPM.

"Hay algunas opiniones que son para ayudar, pero algunos están esperando que lo de UPM fracase a ver si tienen un argumento para la campañita política posterior", dijo en el programa Inicio de Jornada, de Radio Carve.

Rossi sostuvo que la reciente gira europea encabezada por el presidente Vázquez tuvo como principal objetivo la promoción de inversiones, y que en ellas "tiene un aspecto importante la infraestructura, pero no es el único objetivo que se pudo abordar".



"En general se cubrió un abanico de temas con respuestas, en algunos casos, muy favorables, habrá que ver si el tiempo las confirma y si los hechos permiten avanzar", dijo.



Respecto a la visita a Finlandia, afirmó que "no era para tomar decisiones, pero fue una instancia importante porque nos permitió conocer mejor el estilo, la forma de actuar, los objetivos de UPM y ver en el sitio las características de la empresa".



"En materia de infraestructura tuvimos la oportunidad de poder apreciar, de ver la efectividad portuaria, cómo se encara".



"Hemos visto en acción una forma que no nos sorprende en cuanto a los componentes, a la coordinación, pero que nosotros no hemos nunca logrado y por lo tanto el desafío está en poder apreciar las diferencias y también en tomar conciencia de cuáles son nuestras debilidades", añadió.



El jerarca dijo que en Finlandia, "ellos logran un funcionamiento muy prolijo y coordinado y es lo que nosotros tenemos que aprender a concretar".



Resaltó que UPM "no resolvió venir a Uruguay por descarte" sino en base a estudios previos y a la experiencia que tiene por las otras plantas.