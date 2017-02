Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Ecuador parece encaminarse al balotaje

21.02.2017

QUITO (Uypress) — Escrutados el 96% de los votos la tendencia parece marcar que habrá segunda vuelta entre el oficialista de izquierda Lenín Moreno y el centroderechista Guillermo Lasso.

Moreno, designado como su continuador por el presidente Rafael Correa, araña el 40% de los votos pero no llega, razón por la que -de continuar con la tendencia- deberá dirimir fuerzas con el candidato de la centroderecha, Guillermo Lasso.

Para ser electo en primera vuelta Moreno necesitaba alcanzar el 40% de los sufragios y aventajar en 10% al segundo ubicado. Esto último lo consiguió, no así el 40% de piso necesario.

De acuerdo a datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 96% de los votos escrutados, Moreno, de Alianza País del presidente Correa obtiene el 39,26% contra 28,30% de Lasso.

Tercera se ubica la socialcristiana Cynthia Viteri, con 16,16% y cuyos votos pueden ser decisivos en la segunda vuelta.

El titular del Consejo Nacional Electoral Juan Pablo Pozo dijo que existe una tendencia sobre una posible segunda vuelta electoral, tras los votos alcanzados por los candidatos presidenciales Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

Si bien las autoridades electorales no lo dijeron de forma directa, sugirieron que habrá una segunda vuelta electoral entre el candidato oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lasso, del movimiento CREO/SUMA.

Esta tarde, en cadena nacional de radio y televisión, Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que la tendencia de la votación está "claramente establecida" y que el 5% restante de actas por escrutar no afectará los porcentajes recibidos por los presidenciables.

De todas maneras, Pozo insistió en que el CNE no puede proclamar ya la existencia de una segunda vuelta, oficialmente, porque tiene que esperar los resultados completos de todo el país, que es lo que estipula la normativa.

Paúl Salazar, vocal del Consejo, informó que, en caso de requerirse una segunda vuelta, se mantendrán las fechas establecidas en el cronograma. La campaña será del 10 al 30 de marzo y las votaciones el domingo 2 de abril.



Lenín Moreno: 'El CNE no está para elucubrar con tendencias, sino para declarar resultados finales'

Según informa el diario local El Comercio, el candidato por Alianza País, Lenín Moreno, continúa a la espera de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de su cuenta de Twitter manifestó que "la posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta. El CNE no está para elucubrar con tendencias, sino para declarar resultados finales".

Horas antes, en un encuentro con periodistas radiales, la opción de la lista 35 dijo que se prepara para una eventual segunda vuelta en contra de Guillermo Lasso, candidato por Creo.

En la sede de campaña, en el norte de Quito, Moreno señaló que no se adelantará a dar opiniones hasta no conocer los resultados oficiales. Sin embargo, adelantó que ha conversado con otras tiendas políticas para hacer frente a Lasso en caso de ser necesario. El resultado de esos acuerdos los informará el jueves 23 de febrero.

Guillermo Lasso retó a Moreno a mantener un debate semanal mientras dure el tiempo de la posible segunda vuelta. Ante esto, el candidato oficialista señaló que no sería de su agrado ver la cara de su contrincante cada siete días. También mencionó que él pondría las condiciones en caso de que se dé un encuentro.



"Si hay una segunda vuelta, yo dialogaré no debato. Entiendo que ha visto muchísimos debates. Es una forma de mentir a la gente... no es racional. Propongo diálogo, un conversatorio como lo hicimos en diario El Comercio. Nunca aceptaré una invitación a ofendernos".

Señaló que según cifras que manejaron desde el inicio de la campaña política, el candidato de oposición con menos probabilidades de ganar sería Lasso. Comparó la situación actual cuando participó junto con Rafael Correa en la contienda contra el binomio encabezado por Álvaro Noboa.

La mayoría alcanzada, preliminarmente, en la Asamblea, le serviría en caso de llegar a la Presidencia y eso le permitiría gobernar con consensos, añadió. Uno de los puntos que dio mayor énfasis fue el combate a la corrupción. Entre sus objetivos sería iniciar un proceso para juzgar a "los corruptos de ayer y a los corruptos de hoy" y recuperar los bienes mal habidos.



Lasso pidió a sus simpatizantes continuar la vigilia en Quito hasta que se reconozca segunda vuelta

Junto a su compañero de fórmula Andrés Páez, su esposa y el alcalde de Quito Mauricio Rodas, Guillermo Lasso pidió a la ciudadanía no abandonar los exteriores del CNE en la capital hasta conocer los resultados de las elecciones del domingo.

"Lasso, no nos falles" le gritaron sus simpatizantes, quienes celebraron tras el pronunciamiento del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, que manifestó la existencia de una tendencia irreversible en el conteo de voto, lo que garantizaría una segunda vuelta electoral con el binomio oficialista Lenín Moreno - Jorge Glas.

Lasso invitó a la gente gritar "¡fuera, Correa, fuera" para que el actual mandatario Rafael Correa lo escuchara. También criticó la gestión del Consejo Nacional Electoral. Según el candidato, sus funcionarios "huyeron".

Para Lasso, el 65% de ecuatorianos quiere un cambio y hay una representación de esa gente en la avenida 6 de Diciembre, en donde protestan desde la tarde del domingo hasta este martes 21 de febrero.

Agradeció a todos los miembros de Compromiso Ecuador, la plataforma que lo apoyó, pero además a los candidatos presidenciales Cynthia Viteri, Dalo Bucaram, Patricio Zuquilanda y Washington Pesántez, quienes han dicho que lo apoyarán en la segunda vuelta.

En su discurso incluyó una defensa a los que considera perseguidos políticos en Ecuador y en Venezuela, como Emilio Palacio y Leopoldo López, respectivamente.