Las ideas de la oposición para abatir el déficit fiscal

22.02.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — En la oposición manejan diversas ideas para intentar abatir el déficit fiscal, que llega al 4% del PIB.

Mientras el Frente Amplio discute en su interna fórmulas para bajar el déficit fiscal, que llega al 4% del PIB, la oposición estudia variantes.

Varias de las propuestas que maneja el partido de gobierno han trascendido públicamente, generando rispideces en la interna de la coalición.

La oposición se estaría enfocando en el recorte de gastos -con fórmulas que sumarían cerca de U$S 250 millones- y el reperfilamiento del pago de la deuda, según informa El País.

"Tendrían que ver si no pueden generar recursos a partir de cortar algunos gastos", dijo al matutino el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado / Vamos Uruguay), quien considera que a nivel oficial "parecen no tener muchas ideas" al respecto. Según Bordaberry, uno de los puntos a recurrir es "dejar de subsidiar a ALUR, o por lo menos reducir la mezcla de biocombustibles" porque "si la bajan a la mitad, consiguen US$ 50 millones por año, y si permiten la importación son como US$ 140 millones por año". A lo precedente agrega "cerrar, vender o desprenderse de las fábricas de cemento de Ancap" lo que permitiría obtener, según sus estimaciones, entre US$ 25 millones y US$ 35 millones más por año.

Bordaberry también es partidario de "llevar a cero el ingreso de nuevos funcionarios públicos por la vía de no reponer vacantes; eso es entre US$ 20 millones y US$ 40 millones más por año", idea que es apoyada por el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick. Esta fuerza política tiene dos diputados y un senador.

Bordaberry planteó otras ideas: "parar el Antel Arena, por lo menos durante un tiempo, ahí tienen US$ 40 millones más", y por "reducir las exoneraciones a proyectos de inversión, en especial a los shopping centers y comercios -solo a uno le dieron US$ 40 millones de dólares y hay un par más que están siendo exonerados en cerca de US$ 20 millones-; ahí deben tener cerca de US$ 100 millones más".

El excandidato colorado planteó también "terminar con las aventuras del Fondes; dejar de meter dinero en los Alas U y todos esos que desfondan todo, ahí tienen cerca de US$ 30 millones o US$ 40 millones", y por último planteó el "no comprarse el avión" prsidencial, que si bien es "poca plata -US$ 1 millón-, qué feo queda comprarse un avioncito VIP cuando estás aumentando los impuestos, las tarifas, la luz, el agua".

En la vereda de enfrente de la oposición, el diputado Jorge Gandini (Partido Nacional / Alianza Nacional) planteó que el gobierno debería apelar a "mejorar el gasto" y "reprogramar el pago de los intereses y amortización de la deuda que suman cerca de US$ 2.970 millones este año, lo que es una barbaridad de plata". La propuesta es "que se renegocie parte del pago de eso porque es de donde hay para sacar".

Este año se deben cubrir pagos de intereses de deuda por US$ 1.492 millones y amortizaciones por US$ 1.338 millones, de acuerdo a datos de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas. Está previsto que los fondos surjan de la emisión de US$ 2.050 millones, que se hará este año, y desembolsos de organismos multilaterales por US$ 550 millones, uso de reservas por US$ 200 millones y "otros" por US$ 170 millones, según UGD.

Según el líder de Todos (Partido Nacional), el excandidato y senador Luis Lacalle Pou, hay que apuntar al "déficit primario del gobierno central", que es "gigante".

Informa El País que según el análisis de Economía al cierre de 2016, del lado del gasto, "los egresos primarios corrientes del gobierno central-BPS se ubicaron en 27,2% del PIB, aumentando 0,8% del PIB respecto a diciembre de 2015 debido a incrementos en remuneraciones, gastos no personales y pasividades de 0,1% del PIB en cada caso, y de transferencias de 0,5% del PIB".

El senador Álvaro Delgado enfatizó en tanto que "hay que apelar a ver la calidad del gasto y analizar eso". Delgado recordó que con motivo de la anterior Rendición de Cuentas su sector presentó una propuesta de recorte de gastos que sumaba unos US$ 40 millones, y "no sólo no se hizo nada, sino que sabemos que en algunos casos se incrementaron los gastos".

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, manifestó que "hay que empezar por ajustar gastos y eliminar los superfluos y después de pasar raya ver qué otras cosas se tienen que hacer". Según Mieres hay gastos que "rompen los ojos" como en "las empresas de cemento de Ancap donde hay millonarias pérdidas". Allí, dijo, se debería instrumentar una "reestructura que elimine ese negocio o al menos cierre una de las dos plantas".